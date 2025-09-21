Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Zagłębie Lubin - Motor Lublin (relacja na żywo)

Autor: Zdjęcie autora lukisz
W akcji Filip Luberecki
W akcji Filip Luberecki (fot. Wojtek Szubartowski)

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Zagłębie Lubin - Motor Lublin. Początek niedzielnego spotkania już o godz. 12.15.

Relacja na żywo

Zagłębie Lubin - Motor Lublin 1:0

Bramki: Rocha (6).

Zagłębie: Hładun - Corluka, Nalepa, Ławniczak, Lucić, Dąbrowski, Kocaba, Reguła, Radwański, Szmyt, Rocha.

Motor: Brkić - Stolarski, Bartos, Meyer, Luberecki, Łabojko, Wolski, Rodrigues, Król, Czubak, van Hoeven.

Żółte kartki: Rodrigues (Motor).

Sędziuje: Łukasz Karski (Słupsk).

Rezerwowi: 

Zagłębie: Burić, Jakuba, Michalski, Makowski, Kosidis, Woźniak, Wdowiak, Sypek, Dziewiatowski, Kolan, Diaz, Orlikowski.

Motor: Tratnik, Wójcik, Ede, Palacz, Samper, Scalet, Karasek, Ronaldo, Ndiaye, Dadashov.

-------------------------------------------

6' 1:0 dla gospodarzy, Rocha. Reguła wygrał przepychankę z Meyerem, dopadł do piłki zanim ta opuściła boisko, świetnie dośrodkował w pole karne, gdzie znalazł się Rocha, który głową wpakował futbolówkę do siatki. Słaby początek Motoru w Lubinie.

4' Piłka odskoczyła Rodriguesowi, Portugalczyk próbował ją gonić wślizgiem i trafił wyraźnie w nogę rywala, kartka dla pomocnika Motoru.

4' Dobrze piłkę wyprowadził Łabojko, ale złe przyjęcie van Hoevena.

3' W pierwszych minutach przy piłce Zagłębie, Motor w defensywie.

1' Zaczęli gospodarze.

--------------------------------------------

Motor po przerwie reprezentacyjnej zagrał dobrą pierwszą połowę i gorszą drugą w starciu z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1. Teraz żółto-biało-niebiescy liczą, że lepiej pójdzie im w Lubinie.

– Na pewno czujemy niedosyt po remisie z Termaliką i będziemy chcieli odrobić te stracone punkty. Nasz rywal jest w innej sytuacji, ma za sobą zwycięstwo z Lechem Poznań na wyjeździe, a taka wygrana zawsze buduje zespół, zwłaszcza gdy odniesie się ją na stadionie mistrza Polski. Myślę, że będzie to starcie dwóch drużyn, które chcą mieć więcej punktów, niż mają obecnie na tym etapie sezonu. Spodziewam się wyrównanego pojedynku. Musimy postawić kropkę nad i i zrobić to, czego zabrakło nam w poprzednim meczu. Mieliśmy swoje okazje, ale nie potwierdziliśmy ich drugim trafieniem – mówi Mateusz Stolarski, trener drużyny z Lublina.

A jak ocenia najbliższego przeciwnika?

– Zagłębie to na pewno ciekawy zespół, którego skład oparty jest na zawodnikach dobrze czujących się przy piłce. Siła akademii Zagłębia, z której wywodzi się kilku graczy, została odpowiednio wzmocniona zawodnikami pozyskanymi w tym okienku. Jak: Sypek, Radwański czy Szmyt oraz we wcześniejszych okienkach transferowych. Spodziewam się, że w momentach, gdy będą przy piłce, pokażą dużą jakość, dlatego musimy być czujni w defensywie i nie pozwolić rywalowi na tworzenie przewagi – dodaje opiekun żółto-biało-niebieskich.

W 1/8 finału mistrzostw świata Polska pokonała Kanadę 3:1

Mistrzostw świata siatkarzy: w 1/8 finału Polska lepsza od Kanady

Sensacja w derbach. Świdniczanka pokonała Avię
galeria
ZDJĘCIA

Sensacja w derbach. Świdniczanka pokonała Avię

Dominik Skiba i Daniel Eze rozegrali w sobotę bardzo dobre zawody

Hetman Zamość lepszy od Lewartu w meczu na szczycie IV ligi

PKO BP EKSTRAKLASA
8. KOLEJKA

Wyniki:

Widzew Łódź - Arka Gdynia 2-0
Legia Warszawa - Radomiak Radom 4-1
Motor Lublin - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1-1
Piast Gliwice - Jagiellonia Białystok 1-1
Korona Kielce - Pogoń Szczecin 1-0
Lech Poznań - Zagłębie Lubin 1-2
Lechia Gdańsk - GKS Katowice 2-0
Raków Częstochowa - Górnik Zabrze 0-1
Wisła Płock - Cracovia odwołany

Tabela:

1. Wisła Płock 7 16 10-4
2. Górnik 8 15 11-5
3. Cracovia 7 14 13-9
4. Korona 8 14 11-7
5. Jagiellonia 6 13 13-10
6. Legia 6 10 10-5
7. Widzew 8 10 11-9
8. Lech 6 10 11-12
9. Pogoń 8 10 11-14
10. Zagłębie 7 9 14-11
11. Bruk-Bet 8 9 11-11
12. Motor 7 9 7-10
13. Radomiak 8 8 14-16
14. Arka 8 8 5-10
15. Katowice 8 7 10-17
16. Raków 6 6 6-10
17. Piast 6 4 3-6
18. Lechia 8 3 14-19

