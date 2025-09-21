Zagłębie Lubin - Motor Lublin (relacja na żywo)

Zagłębie Lubin - Motor Lublin 1:0

Bramki: Rocha (6).

Zagłębie: Hładun - Corluka, Nalepa, Ławniczak, Lucić, Dąbrowski, Kocaba, Reguła, Radwański, Szmyt, Rocha.

Motor: Brkić - Stolarski, Bartos, Meyer, Luberecki, Łabojko, Wolski, Rodrigues, Król, Czubak, van Hoeven.

Żółte kartki: Rodrigues (Motor).

Sędziuje: Łukasz Karski (Słupsk).

Rezerwowi:

Zagłębie: Burić, Jakuba, Michalski, Makowski, Kosidis, Woźniak, Wdowiak, Sypek, Dziewiatowski, Kolan, Diaz, Orlikowski.

Motor: Tratnik, Wójcik, Ede, Palacz, Samper, Scalet, Karasek, Ronaldo, Ndiaye, Dadashov.

-------------------------------------------

6' 1:0 dla gospodarzy, Rocha. Reguła wygrał przepychankę z Meyerem, dopadł do piłki zanim ta opuściła boisko, świetnie dośrodkował w pole karne, gdzie znalazł się Rocha, który głową wpakował futbolówkę do siatki. Słaby początek Motoru w Lubinie.

4' Piłka odskoczyła Rodriguesowi, Portugalczyk próbował ją gonić wślizgiem i trafił wyraźnie w nogę rywala, kartka dla pomocnika Motoru.

4' Dobrze piłkę wyprowadził Łabojko, ale złe przyjęcie van Hoevena.

3' W pierwszych minutach przy piłce Zagłębie, Motor w defensywie.

1' Zaczęli gospodarze.

--------------------------------------------

Motor po przerwie reprezentacyjnej zagrał dobrą pierwszą połowę i gorszą drugą w starciu z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1. Teraz żółto-biało-niebiescy liczą, że lepiej pójdzie im w Lubinie.

– Na pewno czujemy niedosyt po remisie z Termaliką i będziemy chcieli odrobić te stracone punkty. Nasz rywal jest w innej sytuacji, ma za sobą zwycięstwo z Lechem Poznań na wyjeździe, a taka wygrana zawsze buduje zespół, zwłaszcza gdy odniesie się ją na stadionie mistrza Polski. Myślę, że będzie to starcie dwóch drużyn, które chcą mieć więcej punktów, niż mają obecnie na tym etapie sezonu. Spodziewam się wyrównanego pojedynku. Musimy postawić kropkę nad i i zrobić to, czego zabrakło nam w poprzednim meczu. Mieliśmy swoje okazje, ale nie potwierdziliśmy ich drugim trafieniem – mówi Mateusz Stolarski, trener drużyny z Lublina.

A jak ocenia najbliższego przeciwnika?