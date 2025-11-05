Zapukała o trzeciej nad ranem. Tajemnicza kobieta i volvo na polu

To była jedna z tych nocy, których nikt nie chciałby przeżyć. Około godziny 3:20 jeden z mieszkańców Maszowa został wyrwany ze snu przez głośne uderzenia w drzwi. Przed jego domem stała nieznana kobieta, mówiąca nieskładnie i zachowująca się irracjonalnie. Mężczyzna, zaniepokojony sytuacją, natychmiast powiadomił policję.

Na miejsce wysłano patrol z krasnostawskiej komendy. Funkcjonariusze zastali 25-letnią kobietę, która nie była w stanie wyjaśnić, kim jest ani co robi w tej okolicy. Dopiero po chwili, kiedy nieco ochłonęła, podała swoje dane osobowe.

Policjanci szybko zorientowali się, że coś jest nie tak — od kobiety wyraźnie czuć było alkohol. Badanie alkomatem wykazało blisko 1,5 promila w jej organizmie. Co więcej, 25-latka miała obrażenia sugerujące, że mogła brać udział w zdarzeniu drogowym.

Podejrzenia potwierdziły się chwilę później. Na pobliskim polu, zaledwie kilkaset metrów od miejsca interwencji, znaleziono rozbite Volvo.

— Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza, która zabezpieczyła ślady, wykonała dokumentację fotograficzną i podjęła inne czynności niezbędne do wyjaśnienia dokładnych okoliczności zdarzenia — przekazała podkomisarz Anna Chuszcza, rzeczniczka krasnostawskiej policji.

Kobieta trafiła do szpitala w Krasnymstawie, gdzie udzielono jej pomocy medycznej. Śledczy ustalają teraz, czy rzeczywiście to ona kierowała rozbitym autem i w jaki sposób doszło do zdarzenia.