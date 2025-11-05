Płatne parkowanie w centrum Chełma? Radni powołali komisję

Burzliwy początek spokojnego projektu

Choć pomysł powołania komisji miał być działaniem ponadpartyjnym i merytorycznym, emocji podczas wtorkowej sesji rady miasta nie zabrakło. Zamiast spokojnej dyskusji o organizacji ruchu, pojawiły się spory o kompetencje i polityczne przytyki.

Pomysł utworzenia komisji narodził się 20 października podczas spotkania przedstawicieli klubów Chełmianie, Polska 2050 i Prawo i Sprawiedliwość. Wówczas ustalono, że wszystkie ugrupowania poprą projekt. Pod dokumentem podpisali się radni Wojciech Wójcik, Adam Kister i Tomasz Otkała, a 28 października projekt trafił pod obrady.

– Nie mówimy dziś o wprowadzeniu opłat, lecz o przygotowaniu danych i propozycji rozwiązań – tłumaczył radny Wójcik, wskazując, że liczba zarejestrowanych w Chełmie samochodów przekroczyła 38 tysięcy. – Miejsc parkingowych nie przybywa, a problem narasta z każdym rokiem – dodał.

„Nie wystarczy namalować linii i postawić parkomaty”

Nie wszyscy radni zgadzali się, że to rada powinna zajmować się przygotowaniem strefy.

– To zadanie urzędników, nie radnych – argumentowała przewodnicząca klubu PiS Dorota Rybaczuk.

Podobne stanowisko zajął Longin Bożeński, który przestrzegał, że radni wchodzą w kompetencje prezydenta miasta. Jego wypowiedź spotkała się z ostrą reakcją Wojciecha Wójcika.

– Miało być ponad podziałami, a znów wchodzimy w politykę. Albo pracujemy poważnie, albo tylko udajemy, że coś robimy – odparł.

W imieniu prezydenta głos zabrał wiceprezydent Radosław Wnuk, który poparł inicjatywę, ale zaznaczył, że wdrożenie strefy wymaga rzetelnych analiz.

– Nie wystarczy namalować linii i postawić parkomaty. Trzeba zacząć od planu, który usprawni ruch, a nie go sparaliżuje – mówił.

Komisja rusza do pracy

Po przerwie kluby doszły do porozumienia. Uchwałę przyjęto jednogłośnie, a przewodniczącym nowo powołanej komisji został Mirosław Czech – radny z doświadczeniem w branży drogowej, który już w 2018 roku przygotował koncepcję rotacyjnych miejsc parkingowych.

– Politykiernia musi się skończyć. Komisja ma działać merytorycznie i dla dobra mieszkańców – zapowiedział Czech.

W skład komisji weszli również Tomasz Kociubiński, Stanisław Mościcki i Tomasz Ochera.

Analizy zamiast decyzji

Komisja nie będzie decydować o wprowadzeniu opłat. Jej zadaniem jest opracowanie zaplecza merytorycznego i organizacyjnego, które posłuży jako podstawa do ewentualnej decyzji rady miasta.

Radni mają przygotować:

analizę zapotrzebowania na miejsca parkingowe i natężenia ruchu,

mapę potencjalnej strefy płatnego parkowania,

rekomendacje dotyczące stawek, ulg i abonamentów,

plan konsultacji społecznych z mieszkańcami i przedsiębiorcami,

szacunkowy koszt wdrożenia systemu – od zakupu parkomatów po oznakowanie miejsc.

Dopiero po zebraniu danych i przeprowadzeniu konsultacji możliwe będzie przygotowanie projektu uchwały dotyczącej samego wprowadzenia strefy.

Mieszkańcy podzieleni

Temat płatnego parkowania w Chełmie wraca od lat. Mieszkańcy zgodnie przyznają, że w centrum miasta trudno znaleźć wolne miejsce, ale w kwestii opłat zdania są podzielone. Część kierowców uważa, że to jedyny sposób, by zwiększyć rotację miejsc, inni obawiają się, że parkowanie przeniesie się na osiedla i ulice boczne.

– Żadne decyzje jeszcze nie zapadły. Najpierw analizy, później rozmowy z mieszkańcami – uspokaja przewodniczący komisji Mirosław Czech.

– Od lat dyskutujemy o parkowaniu. Teraz mamy szansę przejść od rozmów do działań – podsumował.

Chełm, podobnie jak wiele polskich miast, staje przed wyzwaniem pogodzenia rosnącej liczby samochodów z ograniczoną przestrzenią w centrum. Powołanie komisji to dopiero początek długiego procesu, ale też pierwszy konkretny krok w stronę uporządkowania sytuacji.