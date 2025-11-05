Nie zjadą na zimę do bazy. Hulajnogi zostają na ulicach miasta

Decyzja ta została ogłoszna we wtorek (4 listopada). Firma Lime przekazała, że jej hulajnogi będą dostępne w okresie jesienno-zimowym we wszystkich polskich miastach, gdzie jej usługa jest dostarczana.

Rok temu, w ramach pilotażu, takie rozwiązanie wprowadzono w Warszawie. Podobno się sprawdziło, dlatego teraz przyszedł czas na m.in. Poznań, Wrocław, Kraków, Łódź, a także Zamość.

– Nasza społeczność potrzebuje całorocznej dostępności do usługi oraz oferty karnetów, dlatego w tym roku zdecydowaliśmy się na pozostanie także w innych miastach – komentuje Wilhelm Munio, senior operations manager Lime Polska. I dodaje: – Pojazdy Lime służą wielu użytkownikom jako codzienny środek transportu. Jest to trend, do którego dążyliśmy i zgodnie z informacjami od naszej społeczności, wiele osób zamierza kontynuować docieranie do pracy czy na uczelnię za pomocą naszych pojazdów bez względu na porę roku.

Jednocześnie firma zapowiada, że w najbliższych miesiącach będzie regularnie monitorować warunki atmosferyczne, bo zapewnia, że bezpieczeństwo użytkowników jest priorytetem. W zależności od pogody oraz zapotrzebowania mogą być wprowadzane zmiany w strefach dostępności usług i pojazdów.

Przypomnijmy, że pierwsze hulajnogi Lime pojawiły się w Zamościu w maju 2022 roku. Od razu zyskały dużą popularność. Ale korzystanie z nich wywoływało sporo kontrowersji. Wiele uwag dotyczyło nie tylko zbyt szybkiej jazdy, ale również porzucania pojazdów w sposób niewłaściwy.

Dlatego w połowie tego roku władze Zamościa podjęły rozmowy z operatorem. W efekcie na ul. Partyzantów, Piłsudskiego i Peowiaków, a także np. Akademickiej wyznaczono specjalne stanowiska do parkowania hulajnóg. Zawarto też porozumienie w kwestii ograniczenie prędkości, jaką na hulajnodze da się w mieście rozwinąć. Np. w obrębie Rynku Wielkiego to 10 km/h. Ponadto na centralnym placu miasta wprowadzono całkowity zakaz parkowania urządzeń.