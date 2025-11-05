Fundacja Wolności ujawniła dane posła. Henryk Smolarz składa skargę do UODO

Do incydentu doszło w poniedziałek 3 listopada po południu. Na facebookowym profilu Fundacji Wolności pojawił się wpis dotyczący banerów reklamowych Henryka Smolarza. Do posta dołączono skan umowy między posłem a spółką z Elizówki. Jak opisuje Onet, dokument nie został odpowiednio zanonimizowany, co pozwalało każdemu zobaczyć pełne dane osobowe parlamentarzysty. Po ponad godzinie Fundacja usunęła plik i wstawiła poprawioną wersję, jednak przez kilkanaście godzin widoczny był jeszcze adres zamieszkania Smolarza.

W rozmowie z Onetem polityk przyznał, że zamierza zgłosić sprawę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. – Nie mam wyjścia. Jestem za wolnością, ale wszystko ma swoje granice – powiedział Smolarz. Jak dodał, interweniował w Fundacji Wolności, jednak nie wszystkie dane zostały usunięte. Za podobne naruszenia mogą grozić kary sięgające setek tysięcy, a nawet milionów złotych - podaje Onet.

Krzysztof Jakubowski, prezes Fundacji Wolności, potwierdził w rozmowie z Onetem, że doszło do błędu. Jak wyjaśnił, skan umowy został opublikowany przez nieuwagę, a po jego zauważeniu natychmiast usunięty.

– Pozostawienie adresu zamieszkania było błędem ludzkim wynikającym z przeoczenia – tłumaczy Jakubowski w Onecie.

Fundacja zapowiada wewnętrzne postępowanie i wprowadzenie dodatkowych procedur kontroli dokumentów.

Henryk Smolarz w ostatnich tygodniach znajduje się w centrum uwagi mediów i opinii publicznej. Wirtualna Polska ujawniała, że to właśnie on jako dyrektor KOWR był zaangażowany w sprawę sprzedaży 160-hektarowej działki przeznaczonej pod inwestycję Centralnego Portu Komunikacyjnego. Decyzję o sprzedaży podjął jeszcze minister rolnictwa Robert Telus. Sprawa ta budzi wielkie kontrowersje - i to nie tylko między KOWR a CPK.