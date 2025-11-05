Kilkanaście etatów do obsadzenia. Na początek 6,2 tys. brutto, dodatki i „trzynastka”

Nabór dotyczy zainteresowanych służbą na stanowiskach młodszego specjalisty w oddziałach celnych na granicy z Białorusią i Ukrainą: w Koroszczynie, Terespolu, Małaszewiczach, Dorohusku, Hrebennem, Hrubieszowie, Zosinie i Dołhobyczowie. Czasu na zgłoszenie nie ma już zbyt wiele. Termin upływa 19 listopada.

Aby wziąć udział w rekrutacji i być może zdobyć etat, należy mieć polskie obywatelstwo, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać odpowiedni do zajmowanego stanowiska stan zdrowia, nie mogą być karane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, powinny mieć nieposzlakowaną opinię. Wymagane jest minimum średnie wykształcenie.

Postępowanie rekrutacyjne ma kilka etapów. Najpierw należy złożyć dokumenty, które zostaną zweryfikowane pod względem formalnym. Następnie jest do przejścia:

test wiedzy,

test psychologiczny,

test sprawności fizycznej,

test kompetencyjny,

rozmowa kwalifikacyjna,

sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i innych kartotekach prawdziwości danych zawartych w składanym kwestionariuszu osobowym.

A co czeka tych, którzy pracę dostaną? Na początek pensja w wysokości ok. 6200 zł brutto. Ale do tego dochodzi od 2 do 25 proc. wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat. Są też dodatki funkcyjne np. kontrolerski czy za pracę w godzinach nocnych.

Funkcjonariuszowi należy się też „trzynastka” i nagrody jubileuszowe. Są ponadto dodatkowe pieniądze na dofinansowanie wypoczynku czy dopłaty do zajęć kulturalnych lub sportowych. Emerytura jest możliwa po 25 latach służby, a po 15 przysługują dodatkowe dni urlopu.

Dokumenty aplikacyjne można złożyć elektronicznie (formularz) lub bezpośrednio w Izbie Administracji Skarbowej w Lublinie, ul. Szeligowskiego 24.

Szczegółowe informacje o prowadzonych naborach znajdują się na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Lublinie w zakładce: Ogłoszenia/Nabór.