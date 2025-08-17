Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. niedziela, 17 sierpnia 2025 r.
Serwisy tematyczne

I LIGA

Dzisiaj
19:17
Strona główna » Sport » Piłka nożna » I LIGA

Cztery bramki, czerwona kartka i remis Górnika Łęczna w Tychach

Autor: Zdjęcie autora bs
Udostępnij 0 A A
Fryderyk Janaszek w Tychach wpisał się na listę strzelców
Fryderyk Janaszek w Tychach wpisał się na listę strzelców (fot. Kacper Pacocha/Górnik Łęczna)

Trzeci z rzędu remis Górnika Łęczna w lidze. W niedzielne popołudnie zielono-czarni dwukrotnie przegrywali na wyjeździe z GKS Tychy, ale dzięki woli walki i czerwonej kartce dla jednego z rywali, udało im się wywalczyć punkt na trudnym terenie

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Niedzielny mecz w Tychach zaczął się dla Górnika bardzo źle. Już w piątej minucie po dobrej akcji lewą stroną piłkę w polu karnym otrzymał Marcel Błachewicz i płaskim strzałem pokonał Branislava Pindrocha. Trzy minuty później David Ogaga popisał się blisko 60 metrowym rajdem na lewej flance i zakończył go strzałem, a Leon Wechsel sparował piłkę na rzut rożny. W 10 minucie poważny błąd popełnił Pindroch. Bramkarz zielono-czarnych na piątym metrze od własnej bramki poszedł „w kiwkę” z Błachewiczem. Pomocnik tyszan był blisko przejęcia futbolówki, ale skończyło się tylko na dużym strachu.

Po kwadransie gry z wyraźną przewagą gospodarzy do głosu zaczęli dochodzić piłkarze trenera Macieja Stolarczyka. W 16 minucie po dobrze bitym rzucie rożnym groźnie, ale i niecelnie, głową uderzał Mateusz Broda. Trzy minuty później po kolejnym dośrodkowaniu z narożnika boiska ładny strzał z woleja z około 20 metrów oddał Egzon Kryeziu, a Wechsel popisał się najwyższej klasy paradą. W 20 minucie bramkarz tyszan nie miał już jednak nic do powiedzenia. Bartosz Śpiączka świetnie zagrał piłkę do wbiegającego z lewego skrzydła w pole karne Fryderyka Janaszka. Popularny „Szopen” wykonał dobry zwód na zamach, a następnie mocnym strzałem przy krótkim słupku doprowadził do remisu.

W kolejnych minutach ponownie więcej z gry mieli gospodarze, ale kiedy już przedostali się w pole karne łęcznian brakowało im precyzji. Gdy wydawało się, że obie ekipy zejdą na przerwę przy remisie na strzał z około 30 metrów zdecydował się Jakub Tecław i pokonał zasłoniętego i mocno zaskoczonego Pindrocha.

W drugiej połowie gospodarze mogli szybko trafić na 3:1, ale po dobrym dośrodkowaniu Błachewicza Damian Kędzior będąc na 10 metrze nie sięgnął piłki. W odpowiedzi w 59 minucie świetną akcję indywidualną przeprowadził Branislav Spacil po czym podał do Śpiączki, a ten trafił do siatki. Gol nie został jednak uznany, bo Słowacki pomocnik zanim wykonał imponujący rajd był na spalonym. W kolejnych minutach tempo gry spadło. Wydawało się, że tyszanie mają to spotkanie pod kontrolą i są w stanie zdobyć trzeciego gola. Jednak w 87 minucie Oliver Stefansson brutalnie sfaulował Mateusza Brodę i po analizie VAR otrzymał czerwoną kartkę. Grający w przewadze łęcznianie zwietrzyli swoją szansę i w doliczonym czasie gry doprowadzili do remisu. Piłkę w z lewej strony pola karnego otrzymał Solo Traore i po ładnym balansie do środka oddał znakomity strzał w okienko bramki Wechsela ratując punkt dla Górnika.

Kolejny mecz podopieczni trenera Stolarczyka zagrają już w najbliższy czwartek. W ramach szóstej kolejki do Łęcznej przyjedzie Pogoń Siedlce. Będzie to więc znakomita szansa by Górnicy wreszcie sięgnęli po pierwszy w tym sezonie komplet punktów.

GKS Tychy – Górnik Łęczna 2:2 (2:1)

Bramki: Błachewicz (5), Tecław (45) – Janaszek (20), Traore (90).

Tychy: Wechsel – Keiblinger, Lipkowski, Tecław, Stefansson, Błachewicz – Kądzior (90 Głogowski), Szpakowski (90 Baier), Bieroński (71 Makowski), Niemann (71 Kubik) – Wełniak (79 Stangret).

Górnik: Pindroch – Bednarczyk, Abbott, Broda (90 Osipiuk), Ogaga – Tkacz (69 Traore), Deja (69 Doba), Kryeziu, Santos (90 Bojańczyk), Janaszek (41 Spacil) – Śpiączka.

żółte kartki: Bieroński, Kubik – Santos.

czerwona kartka: Stefansson (87-za brutalny faul).

sędziował: Damian Krumplewski (Olsztyn).

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Górnik Łęczna piłka nożna piłka nożna mężczyzn betclic I liga

Pozostałe informacje

Prezydent Karol Nawrocki w Godziszowie
wideo
film

Nawrocki, Piłsudski i Lechia. Prezydent z pierwszą wizytą na Lubelszczyźnie

Pani Lidia z okolic Puław stała pod kościołem w Godziszowie pełna nadziei. W ręku trzymała relikwię Jana Pawła II – skrawek chusteczki papieża. Chciała ją wręczyć prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, który dzisiaj odwiedził Godziszów i Janów Lubelski. Na spotkanie z głową państwa przyjechali mieszkańcy niemal z całego regionu.
Fryderyk Janaszek w Tychach wpisał się na listę strzelców

Cztery bramki, czerwona kartka i remis Górnika Łęczna w Tychach

Trzeci z rzędu remis Górnika Łęczna w lidze. W niedzielne popołudnie zielono-czarni dwukrotnie przegrywali na wyjeździe z GKS Tychy, ale dzięki woli walki i czerwonej kartce dla jednego z rywali, udało im się wywalczyć punkt na trudnym terenie
Groził teściowej śmiercią, wyciągnął nóż. Grozi mu 20 lat

Groził teściowej śmiercią, wyciągnął nóż. Grozi mu 20 lat

Na trzy miesiące do aresztu trafił 59-letni mieszkaniec powiatu chełmskiego, który dopuścił się rozboju na teściowej. Przestraszona kobieta oddała mu rentę. Okazało się, że agresor znęca się nad nią od wielu miesięcy.
"Seniorzy opowiadają. Ja słucham". Stowarzyszenie pomaga starszym i samotnym
MAGAZYN

"Seniorzy opowiadają. Ja słucham". Stowarzyszenie pomaga starszym i samotnym

Dla Barbary Boryczki, prezeski "Stowarzyszenia mali bracia Ubogich", to nie jest zwykłe miejsce pracy, ale skarbnica wspomnień każdej z osób, które spotyka. Bezcenny dar, który nosi w sobie osoba starsza – to doświadczenie i historie, opowiadane z serca, świadectwa chwil, które przeżyli w swoim życiu.

Karol Nawrocki dziś w Godziszowie. Prezydent mówił o rodzinie i polskiej ziemi
zdjęcia
galeria

Karol Nawrocki dziś w Godziszowie. Prezydent mówił o rodzinie i polskiej ziemi

Dziś po południu prezydent Karol Nawrocki pojawił się na Lubelszczyźnie. Pierwszy raz w swojej nowej roli. Spotkał się z mieszkańcami Godziszowa i Janowa Lubelskiego, gdzie uzyskał rekordowe poparcie w ostatnich wyborach. Mówił m.in. o swoich inicjatywach ustawodawczych.
Destiny Slocum to nowa zawodniczka lubelskich akademiczek

Polski Cukier AZS UMCS pozyskał rozgrywającą, która grała w WNBA

Polski Cukier AZS UMCS ma nową rozgrywającą. W Lublinie zagra Destiny Slocum, która ma w swoim CV 24 występy w WNBA.
45 lat temu piłkarze Motoru pierwszy raz zagrali w ekstraklasie
historia

45 lat temu piłkarze Motoru pierwszy raz zagrali w ekstraklasie

Był 17 sierpnia 1980 roku, gdy po raz pierwszy w historii piłkarska drużyna z Lubelszczyzny zagrała mecz w najwyższej lidze. To był lubelski Motor, który zremisował z Zagłębiem Sosnowiec. Dzień przed tą rocznicą, w ostatnią sobotę, Motor również zremisował. O jubileuszu w klubie nie pamiętał raczej nikt. Szkoda…
Dania do airfryera – co znajdziesz w Multicook i jak je przygotować

Dania do airfryera – co znajdziesz w Multicook i jak je przygotować

Airfryer, czyli frytkownica beztłuszczowa, to urządzenie, które w ostatnich latach podbiło kuchnie w wielu domach. Dzięki niemu możemy przygotować chrupiące frytki, soczyste skrzydełka czy delikatne warzywa bez nadmiaru tłuszczu. Jednak sam sprzęt to dopiero połowa sukcesu – równie ważne jest to, co do niego włożymy.
W bialskim sanepidzie miejsce Marcina Nowika zajęła Renata Grądzka

W miesiąc wybrali nowych dyrektorów trzech sanepidów

W lipcu w trzech powiatowych sanepidach w Lubelskiem odwołano dyrektorów. 14 sierpnia powołano nowe szefostwo w tych jednostkach.

Arena Lublin to stadion, którym swoje domowe mecze rozgrywają drużyny z Ukrainy. Dynamo Kijów pod koniec sierpnia podejmie na nim drużynę z Izraela

Nazwali Polaków mordercami – ich koledzy przyjadą do Lublina

Po skandalu z izraelskimi kibicami kolejna grupa piłkarskich fanów z tego kraju przyjedzie nad Wisłę. A konkretnie to nad Bystrzycę. Do Lublina 28 sierpnia na lubelskiej Arenie rozegrany zostanie mecz, który może bardziej zelektryzować państwowe służby (a co za tym idzie – także lokalne), niż kibiców.

Miękkie chusteczki higieniczne – komfort i delikatność na co dzień

Miękkie chusteczki higieniczne – komfort i delikatność na co dzień

Na co dzień często sięgamy po produkty, które zapewniają nam wygodę, higienę i poczucie świeżości. Jednym z takich niepozornych, ale niezwykle przydatnych akcesoriów są miękkie chusteczki higieniczne. Ich delikatna struktura, przyjazna dla skóry formuła i uniwersalne zastosowanie sprawiają, że znajdują swoje miejsce zarówno w domu, jak i w torbie czy samochodzie. Warto przyjrzeć się, dlaczego miękkie chusteczki higieniczne są tak popularne i jak wybrać te najlepsze.
Pierwszy ul - co kupić, żeby niczego nie zabrakło?

Pierwszy ul - co kupić, żeby niczego nie zabrakło?

Zakup pierwszego ula to wyjątkowa chwila w życiu każdego pszczelarza. Właśnie w tym momencie rozpoczyna się fascynująca pszczelarska przygoda. Aby jednak opieka nad pasieką od początku przebiegała bez problemów, należy zadbać o wybór odpowiedniego wyposażenia do ula. Jakie akcesoria powinien nabyć świeżo upieczony pszczelarz wraz z pierwszym ulem?
Myjka, która radzi sobie z brudem po remoncie – Karcher K7 w akcji

Myjka, która radzi sobie z brudem po remoncie – Karcher K7 w akcji

Po remoncie zostaje nie tylko efekt „wow”, ale też cała masa niechcianych śladów: pył na kostce brukowej czy na tarasie, zacieki po farbie na elewacji oraz brudne narzędzia porozrzucane w garażu. Zamiast szorować wszystko ręcznie i tracić energię, sięgnij po rozwiązanie, które zrobi to za Ciebie – myjkę ciśnieniową Karcher K7. Bo jeśli coś potrafi rozprawić się z pozostałościami po ekipie budowlanej, to właśnie K7 Karcher. Kiedy i dlaczego dokładnie warto sięgnąć po ten sprzęt? Tego dowiesz się poniżej!
Dlaczego pokaz iluzji to coś więcej niż tylko rozrywka?

Dlaczego pokaz iluzji to coś więcej niż tylko rozrywka?

Pokazy iluzji stanowią nie tylko formę rozrywki, ale także niezapomniane przeżycie, które angażuje publiczność i dostarcza wyjątkowych emocji. Odkryjesz, co sprawia, że te przedstawienia są tak wyjątkowe. Dlaczego warto rozważyć zorganizowanie pokazu iluzji na swojej imprezie? Dzięki temu zapewnisz uczestnikom efekt WOW oraz gwarancję niezapomnianych wrażeń. Iluzjoniści mają zdolność przekształcenia zwykłego spotkania w magiczne widowisko pełne podziwu.
Dlaczego podejmowanie decyzji jest tak trudne? O problemach z decyzyjnością

Dlaczego podejmowanie decyzji jest tak trudne? O problemach z decyzyjnością

Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego nawet najprostsze wybory mogą wywołać w nas poczucie przytłoczenia? Decyzje, choć są nieodłączną częścią naszego życia, potrafią być źródłem znacznego stresu. Od wyboru ubrania na dzień po życiowe zmiany – każda decyzja angażuje nasze emocje i zasoby umysłowe. Jak zatem zminimalizować ten efekt w codziennym życiu? Przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu.
BETCLIC I LIGA
4. KOLEJKA

Wyniki:

Chrobry Głogów - ŁKS Łódź 2-1
Odra Opole - GKS Tychy 0-0
Polonia Bytom - Stal Rzeszów 0-1
Puszcza Niepołomice - Wieczysta Kraków 0-1
Ruch Chorzów - Pogoń Siedlce 0-2
Stal Mielec - Górnik Łęczna 1-1
Śląsk Wrocław - Miedź Legnica 3-1
Wisła Kraków - Pogoń Grodzisk Mazowiecki 3-2
Znicz Pruszków - Polonia Warszawa 1-4

Tabela:

1. Wisła 4 12 16-5
2. Wieczysta 4 10 8-2
3. Polonia W. 4 7 9-5
4. Pogoń G.M 4 7 9-5
5. Śląsk 4 7 8-5
6. Chrobry 4 7 7-4
7. Tychy 4 7 9-8
8. Stal Rz. 4 7 6-5
9. Odra 4 7 3-4
10. ŁKS 4 6 7-7
11. Polonia B. 4 6 4-6
12. Pogoń S. 4 4 4-4
13. Ruch 4 4 4-7
14. Stal M. 4 4 7-12
15. Puszcza 4 3 4-5
16. Górnik 4 2 4-8
17. Miedź 4 0 5-13
18. Znicz 4 0 5-14

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
To może być wielki mistrz
WIDEO

To może być wielki mistrz

film
Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy
film

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 