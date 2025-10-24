Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

piątek, 24 października 2025 r.
I LIGA

Górnik Łęczna jedzie do Wrocławia na mecz ze starymi, dobrymi znajomymi

Kamil Orlik i jego koledzy w sobotę zagrają we Wrocławiu ze Śląskiem Wrocław
Kamil Orlik i jego koledzy w sobotę zagrają we Wrocławiu ze Śląskiem Wrocław (fot. Kacper Pacocha/Górnik Łęczna)

Górnik Łęczna w sobotę zmierzy się na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław (godz. 19.30). Zdecydowanym faworytem do zgarnięcia trzech punktów będą gospodarze, w których barwach świetnie radzą sobie dwaj byli napastnicy zielono-czarnych: Przemysław Banaszak i Damian Warchoł.

W poprzedniej kolejce piłkarze z Łęcznej zremisowali 1:1 ze Zniczem Pruszków i nadal zajmują miejsce w strefie spadkowej.

– Zawsze walczymy o trzy punkty i tak było również w tym starciu. Chociaż graliśmy o pełną pulę i czujemy niedosyt. Ważne, że odrobiliśmy straty, przez co mamy punkt, który trzeba szanować. To było dla nas ważne spotkanie, ponieważ w przypadku zwycięstwa wyszlibyśmy ze strefy spadkowej. Będziemy musieli o to powalczyć w kolejnych meczach, ale pozytywnie patrzę w przyszłość – zapewnił po ostatnim spotkaniu Kamil Orlik, pomocnik Górnika, który w tym sezonie jest jedną z najjaśniejszych postaci w drużynie.

W meczu z sąsiadem z tabeli, łęcznianom nie udało się wygrać, a w najbliższej kolejce czeka ich starcie z rywalem z zupełnie innej półki. Śląsk po spadku z PKO BP Ekstraklasy chce spędzić na jej zapleczu ledwie sezon i jak na razie jego piłkarze i sztab szkoleniowy realizują ten plan. Wrocławianie są na drugim miejscu w tabeli ustępując jedynie Wiśle Kraków (która swoją drogą zaczyna zdecydowanie „odjeżdżać” reszcie stawki).

Śląsk po ma na koncie 24 punkty, co należy uznać za bardzo dobry dorobek. Co prawda można nieco przyczepić się do wyników wrocławian na wyjazdach, ale u siebie podopieczni Ante Simundzy jeszcze nie przegrali notując pięć zwycięstw i dwa remisy.

Ważnymi elementami w układance słoweńskiego szkoleniowca są: Przemysław Banaszak i Damian Warchoł. Doskonale znani w Łęcznej piłkarze, którzy w tamtym sezonie strzelali gole dla Górnika, w obecnej kampanii nie zawodzą w barwach Śląska. Wrocławska drużyna strzeliła do tej pory 22 gole z czego połowa z nich była autorstwa wspomnianego duetu. Banaszak ma obecnie na koncie sześć trafień, a Warchoł o jednego gola mniej. I to właśnie na tych zawodników obrona Górnika będzie musiała zwrócić szczególną uwagę.

Przed najbliższym meczem zielono-czarni będą mocno osłabieni w ofensywie. Wciąż kontuzjowany jest Bartosz Śpiączka, który najprawdopodobniej rundę jesienną ma już z głowy, a najbliższym meczu ze względu na żółte kartki nie zagra Branislav Spacil. To bolesna strata, bo Słowak w tym sezonie prezentuje się bardzo solidnie i ma na koncie dwa gole.

W sobotni wieczór piłkarzy z Łęcznej czeka nie lada wyzwanie i każdy zdobyty punkt na tak trudnym terenie będzie pozytywnym bodźcem przed kolejnymi występami. Spotkanie będzie można obejrzeć na anteni TVP 3 i w internecie pod adresem sport.tvp.pl.

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Górnik Łęczna betclic I liga

Pozostałe informacje

Nowe miejsce spotkań, relaksu i spacerów pojawi się wkrótce na mapie Lublina. Zarząd Inwestycji Miejskich podpisał umowę z wykonawcą na budowę skweru pomiędzy ulicami Wspólną i Pawią, tuż nad rzeką Czerniejówką. Prace mają zakończyć się do połowy przyszłego roku.
BETCLIC I LIGA
13. KOLEJKA

Wyniki:

Chrobry Głogów - Polonia Warszawa 2-0
GKS Tychy - Wieczysta Kraków 3-3
Stal Rzeszów - ŁKS Łódź 1-4
Miedź Legnica - Pogoń Siedlce 2-2
Górnik Łęczna - Znicz Pruszków 1-1
Polonia Bytom - Odra Opole 0-0
Śląsk Wrocław - Stal Mielec 2-1
Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Ruch Chorzów 2-2
Puszcza Niepołomice - Wisła Kraków

Tabela:

1. Wisła 12 29 37-11
2. Śląsk 13 24 22-19
3. Wieczysta 13 23 28-17
4. Pogoń G.M 13 22 27-19
5. Chrobry 13 22 20-13
6. Polonia B. 13 21 19-14
7. Stal Rz. 13 20 22-23
8. ŁKS 13 18 21-19
9. Odra 13 18 13-14
10. Ruch 13 17 19-21
11. Pogoń S. 13 16 17-15
12. Miedź 13 15 18-27
13. Polonia W. 13 14 19-23
14. Tychy 13 12 20-29
15. Puszcza 12 11 11-14
16. Stal M. 13 11 17-28
17. Górnik 13 10 16-25
18. Znicz 13 10 16-31

