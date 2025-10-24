Jesień w Lublinie. Spacer w poszukiwaniu ciepła i kolorów

Spacer rozpoczynamy w zielonym sercu Lublina, które teraz bije w rytmie spadających liści. Ogród Saski o tej porze roku zmienia się o 180 stopni. To tutaj, wśród drzew, ruda wiewiórka zwinnie przemyka u podnóża pnia, szukając skarbów na zimę i przechadzają się pawie.

Z Ogrodu Saskiego kierujemy się w stronę akademickiej części miasta. Pod murami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jesień kontrastuje z surową architekturą. Złote liście klonu obsypały betonowy kwietnik i zaparkowane rowery. To dowód, że nawet między zajęciami studenckie życie zwalnia tempo, by lepiej odnaleźć się w barwach sezonu.

Droga w stronę Centrum Spotkania Kultur pokazuje inne oblicze jesieni, równie piękne. Przy pomnikach dwa potężne drzewa prezentują pełnię sezonu - jedno płonie ognistą czerwienią, drugie mieni się złotem, otulając postać z brązu i ścieżki parku.

Stąd krok na Krakowskie Przedmieście, gdzie czeka magia jesiennych dekoracji. Miasto rozświetlają dynie i wrzosy. Witryny licznych kawiarni zapraszają nas do środka. Przed jednym lokalem wita sielska instalacja: bele siana, dynie różnych barw oraz kępy wrzosów, skąpane w ciepłym świetle. Kawałek dalej kawiarnia postawiła na bajkowy klimat. Wita pluszowy miś, otoczony girlandą liści i materiałowych dyń. To ta część jesieni, która wywołuje uśmiech u dzieci i dorosłych.

Naszą wędrówkę kończymy na Placu Litewskim, szykującym się do zimowego snu. Większość drzew już straszy nas nagimi gałęziami, podczas gdy inne trzymają się ostatnich złotych liści. Nawet tutaj widać dbałość o detale. Witryna jednego z salonów jubilerskich przy placu udowadnia, że jesień pasuje do biżuterii - lśniące naszyjniki otulono fioletem wrzosów i pomarańczą dyń. Chociaż smutno za latem i długimi dniami, widać, że Lublin jest pełen ciepłego ducha. Jesienne dekoracje i kolory parków przypominają, że każda pora roku ma swoją magię. Wejdź w galerię i zainspiruj się spacerem.