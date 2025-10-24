Jesień w Lublinie. Spacer w poszukiwaniu ciepła i kolorów

Do Lublina przyszła pora wieczorów z ciepłym kocem i gorącą herbatą. Nawet gdy pogoda psuje nastrój, a nauka lub praca odbierają siły, jesień przynosi drobne radości. W pośpiechu łatwo je przegapić. Zatrzymajmy się na moment i popatrzmy uważniej.
Spacer rozpoczynamy w zielonym sercu Lublina, które teraz bije w rytmie spadających liści. Ogród Saski o tej porze roku zmienia się o 180 stopni. To tutaj, wśród drzew, ruda wiewiórka zwinnie przemyka u podnóża pnia, szukając skarbów na zimę i przechadzają się pawie.
Z Ogrodu Saskiego kierujemy się w stronę akademickiej części miasta. Pod murami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jesień kontrastuje z surową architekturą. Złote liście klonu obsypały betonowy kwietnik i zaparkowane rowery. To dowód, że nawet między zajęciami studenckie życie zwalnia tempo, by lepiej odnaleźć się w barwach sezonu.
Droga w stronę Centrum Spotkania Kultur pokazuje inne oblicze jesieni, równie piękne. Przy pomnikach dwa potężne drzewa prezentują pełnię sezonu - jedno płonie ognistą czerwienią, drugie mieni się złotem, otulając postać z brązu i ścieżki parku.
Stąd krok na Krakowskie Przedmieście, gdzie czeka magia jesiennych dekoracji. Miasto rozświetlają dynie i wrzosy. Witryny licznych kawiarni zapraszają nas do środka. Przed jednym lokalem wita sielska instalacja: bele siana, dynie różnych barw oraz kępy wrzosów, skąpane w ciepłym świetle. Kawałek dalej kawiarnia postawiła na bajkowy klimat. Wita pluszowy miś, otoczony girlandą liści i materiałowych dyń. To ta część jesieni, która wywołuje uśmiech u dzieci i dorosłych.
Naszą wędrówkę kończymy na Placu Litewskim, szykującym się do zimowego snu. Większość drzew już straszy nas nagimi gałęziami, podczas gdy inne trzymają się ostatnich złotych liści. Nawet tutaj widać dbałość o detale. Witryna jednego z salonów jubilerskich przy placu udowadnia, że jesień pasuje do biżuterii - lśniące naszyjniki otulono fioletem wrzosów i pomarańczą dyń. Chociaż smutno za latem i długimi dniami, widać, że Lublin jest pełen ciepłego ducha. Jesienne dekoracje i kolory parków przypominają, że każda pora roku ma swoją magię. Wejdź w galerię i zainspiruj się spacerem.
Deszczowy początek, słoneczna sobota, spokojna niedziela
Po wyjątkowo mokrym i chłodnym piątku aura na Lubelszczyźnie wyraźnie się poprawi. W sobotę słońce zagości na niebie, a temperatura sięgnie 11 stopni. Niedziela przyniesie więcej chmur, ale bez większych opadów – to będzie spokojne, jesienne zakończenie tygodnia.