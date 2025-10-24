Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. piątek, 24 października 2025 r.
Serwisy tematyczne
Rolnik Roku

Lublin

Dzisiaj
10:00
Strona główna » Lublin

Już 13. taka inauguracja. Studenci po zajęciach nie wracają do domu

Autor: Zdjęcie autora Oprac. ak
Udostępnij 0 A A
7f5e654c724857f53ab2df6901c13ef7.jpeg
Inauguracja roku akademickiego w areszcie śledczym (zdjęcie 2) Inauguracja roku akademickiego w areszcie śledczym (zdjęcie 3) Inauguracja roku akademickiego w areszcie śledczym (zdjęcie 4) Inauguracja roku akademickiego w areszcie śledczym (zdjęcie 5) Zobacz
wszystkie
zdjęcia (5)
Autor galerii: KUL

Było uroczyście, jak na każdej inauguracji roku akademickiego. Ale w tym przypadku nieco inaczej. Bo studenci po zajęciach nie wracają do mieszkań i akademików, ale za kratki. Osadzeni w Areszcie Śledczym w Lublinie zdobywają wiedzę dzięki inicjatywie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Centrum Studiów KUL przy Areszcie Śledczym w Lublinie zainaugurowało rok akademicki po raz 13. Najpierw 11 nowych studentów wzięło udział w mszy, której przewodniczył biskup Archidiecezji Lubelskiej Adam Bab. Co ciekawe, podczas nabożeństwa wykorzystano Pismo Święte własnoręcznie przepisane i ozdobione przez ponad 80 osadzonych.

- Wpisaliśmy się w ten nurt edukacyjny, że edukacja zmniejsza ryzyko powrotu do przestępstwa. Nasi absolwenci tu nie wracają – mówiła prof. Iwona Niewiadomska, pełnomocnik rektora ds. nauki oraz jedna z twórczyni programu resocjalizacji.

Jak przekonywała, studia osadzonych to wyzwanie nie tylko dla nich, ale również środowiska akademickiego KUL. Bo studenci nie są typowi.

- Wszyscy jesteśmy ważni i niezwykle potrzebni do budowania odporności społecznej i bezpieczeństwa narodowego. Bo ta odporność społeczna potrzebuje każdego z nas, niezależnie od tego, w jakiej znajduje się w tej chwili roli - mówiła podczas inauguracyjnego wykładu minister Adriana Porowska, wiceprzewodnicząca Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w Kancelarii Premiera.

- W Polsce jest wiele organizacji pozarządowych, które działają na wielu polach. Wy po ukończeniu tych studiów również możecie zaangażować się w pracę w tych organizacjach pozarządowych. Wielu z was może stać się wolontariuszem, wspierającym ludzi pracujących lokalnie – zwróciła się do studentów.

Centralnym punktem uroczystości była immatrykulacja. Pasowania nowych studentów dokonała prof. Beata Piskorska, prorektor ds. studentów i umiędzynarodowienia.

Nowy rok akademicki w Areszcie Śledczym rozpoczyna 56 studentów kierunku Nauki o rodzinie, z czego 11 z nich to studenci 1 roku studiów licencjackich i magisterskich.

WSPA rozpoczyna rok akademicki. Studentów przyciągają nowe kierunki
galeria
ZDJĘCIA

WSPA rozpoczyna rok akademicki. Studentów przyciągają nowe kierunki

Karol Nawrocki na inauguracji w AZ: Będę patronem tej uczelni
galeria

Karol Nawrocki na inauguracji w AZ: Będę patronem tej uczelni

UMCS zainaugurował nowy rok akademicki. Rektor: „Tak dobrego roku nie było od lat”
galeria

UMCS zainaugurował nowy rok akademicki. Rektor: „Tak dobrego roku nie było od lat”

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
studenci studia w Lublinie Katolicki Uniwersytet Lubelski osadzeni więźniowie inauguracja roku akademickiego nowy rok akademicki

Pozostałe informacje

Nad Czerniejówką powstanie nowy skwer. Będą hamaki, plac zabaw i mnóstwo zieleni

Nad Czerniejówką powstanie nowy skwer. Będą hamaki, plac zabaw i mnóstwo zieleni

Nowe miejsce spotkań, relaksu i spacerów pojawi się wkrótce na mapie Lublina. Zarząd Inwestycji Miejskich podpisał umowę z wykonawcą na budowę skweru pomiędzy ulicami Wspólną i Pawią, tuż nad rzeką Czerniejówką. Prace mają zakończyć się do połowy przyszłego roku.
Jak oszczędzać prąd, korzystając z domowej elektroniki? Praktyczne porady

Jak oszczędzać prąd, korzystając z domowej elektroniki? Praktyczne porady

W dobie rosnących rachunków za energię coraz więcej osób szuka sposobów na oszczędzanie prądu, nie rezygnując przy tym z codziennego komfortu i dostępu do nowoczesnych technologii. Kluczem okazuje się wybór odpowiedniej elektroniki – energooszczędnej, funkcjonalnej i dopasowanej do potrzeb użytkowników. Z pomocą przychodzą tu między innymi urządzenia marki Xiaomi, które zdobywają popularność nie tylko ze względu na atrakcyjne ceny, ale także dzięki znakomitej optymalizacji zużycia energii.
Dwóch w jednym, czyli akcja policji w centrum Lublina

Dwóch w jednym, czyli akcja policji w centrum Lublina

Jeden był poszukiwany za przestępstwa przeciwko rodzinie, drugi za kradzież z włamaniem. Mieszkańcy Łęcznej ukrywali się razem w jednym z mieszkań w centrum Lublina. I tam dopadli ich policyjni "łowcy głów".
Jaką pościel wybrać na zimę? Praktyczny poradnik, dzięki któremu nie zmarzniesz w chłodne noce

Jaką pościel wybrać na zimę? Praktyczny poradnik, dzięki któremu nie zmarzniesz w chłodne noce

Kiedy dni stają się krótsze, a za oknem panuje mróz, naturalnie szukamy sposobów na stworzenie w domu ciepłej atmosfery. Jednym z kluczowych produktów w sypialni, który zapewnia ciepło, jest pościel. Odpowiednio dobrany model wpływa na jakość snu. Od rodzaju tkaniny i materiału zależy czy mroźną noc będzie nam ciepło, czy obudzimy się zmarznięci. W tym artykule podpowiadamy, jaką pościel wybrać na zimę, aby zapewnić sobie maksymalny komfort snu.
Tu będzie działo się dobro. KUL otworzył Centrum Wsparcia i Rozwoju

Tu będzie działo się dobro. KUL otworzył Centrum Wsparcia i Rozwoju

Na kampusie KUL „Poczekajka” ruszyło Centrum Wsparcia i Rozwoju – miejsce, które ma jeden cel: pomagać i inspirować do działania. Nowa przestrzeń ma służyć nie tylko społeczności akademickiej, ale wszystkim mieszkańcom Lublina.
Policjanci zatrzymali złodziei i odzyskali część ze skradzionego alkoholu

Kradli wszystko, co miało procenty. Upili się i zasnęli

Kilkanaście lat więzienia grozi włamywaczom, którzy plądrowali domki na działkach w Lublinie i wynosili z nich alkohol. Sporo spożyli. I to ich zgubiło. Bo zasnęli, a kiedy po przebudzeniu chcieli uciec, zatrzymała ich policja.
Jakie są zasady używania rąk przez bramkarza w polu karnym w piłce nożnej?

Jakie są zasady używania rąk przez bramkarza w polu karnym w piłce nożnej?

Chociaż golkiper jest jedynym zawodnikiem, który może legalnie używać rąk w piłce nożnej, jest to obwarowane wieloma zasadami. Poznaj je i przekonaj się, co może, a czego nie może bramkarz!
Marek Kołcon uczy historii w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Zamościu

Nauczyciel historii z Zamościa w finale prestiżowego konkursu

Został nominowany do nagrody i znalazł się w gronie finalistów. Za kilka dni okaże się, czy Marek Kołcon, nauczyciel historii w II LO w Zamościu otrzyma nagrodę POLIN 2025.
W SP ZOZ w Szczebrzeszynie funkcjonują dwa oddziały: chirurgii i wewnętrzny, w sumie mogące pomieścić 48 pacjentów

Udało się. Zespół lekarzy w komplecie. Chirurgia wznawia działalność

Dobra wiadomość dla pacjentów ze Szczebrzeszyna i okolic. Oddział chirurgii miejscowego szpitala od początku listopada wznowi swoją działalność.

Rywal najtrudniejszy z możliwych. Azoty Puławy zagrają w Płocku z mistrzem Polski

Rywal najtrudniejszy z możliwych. Azoty Puławy zagrają w Płocku z mistrzem Polski

W sobotę, w ramach 9. kolejki, wyjazdowym przeciwnikiem Azotów Puławy będzie ORLEN Wisła Płock. Spotkanie zaplanowano na godz. 18.
Sprzęt na siłownię — projekt funkcjonalnej strefy od planu po utrzymanie (dom, studio, klub)

Sprzęt na siłownię — projekt funkcjonalnej strefy od planu po utrzymanie (dom, studio, klub)

Skuteczna strefa siłowa to układ naczyń połączonych: stanowiska, akcesoria, przepływ użytkowników i serwis. Zanim kupisz pierwszą maszynę, określ profil ćwiczących (dom vs. komercja), cele (siła, hipertrofia, prewencja urazów), metraż i budżet na utrzymanie. Dopiero wtedy dobieraj elementy „kręgosłupa”, a później akcesoria, które domykają wzorce ruchowe i porządkują logistykę treningu. Poniżej znajdziesz przewodnik po kluczowych kategoriach — zgodnie z Twoimi wytycznymi: bez linków w treści, z rozbudowanymi nagłówkami i pogrubionymi frazami kluczowymi.
Wyjątkowi artyści, wyjątkowe przedstawienia. Przed nami spotkania Nieprzetartego Szlaku
27 października 2025, 0:00

Wyjątkowi artyści, wyjątkowe przedstawienia. Przed nami spotkania Nieprzetartego Szlaku

Wyjątkowi artyści z Lubelszczyzny i nie tylko wystąpią na Spotkaniach z Piosenką Nieprzetartego. 28. edycja, pod hasłem "Fantasy", odbędzie się w dniach 27-29 października 2025 roku w Operze Lubelskiej.
Katarzyna Fornal-Urbańczyk

Miasto ma swojego ogrodnika. To doświadczona urzędniczka i pasjonatka zieleni

Stworzenie takiej funkcji prezydent obiecał w kampanii wyborczej. Posadę ogrodnika miejskiego powierzył Katarzynie Fornal-Urbańczyk, wieloletniej pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Zamość.
Deszczowy początek, słoneczna sobota, spokojna niedziela
film

Deszczowy początek, słoneczna sobota, spokojna niedziela

Po wyjątkowo mokrym i chłodnym piątku aura na Lubelszczyźnie wyraźnie się poprawi. W sobotę słońce zagości na niebie, a temperatura sięgnie 11 stopni. Niedziela przyniesie więcej chmur, ale bez większych opadów – to będzie spokojne, jesienne zakończenie tygodnia.
O Żydówce, która uratowała tysiące Polaków. Spotkanie w Synagodze
27 października 2025, 18:00

O Żydówce, która uratowała tysiące Polaków. Spotkanie w Synagodze

Elizabeth B. White i Joanna Śliwa, autorki „Fałszywej Hrabiny” przyjadą do Zamościa. W poniedziałek w Centrum „Synagoga” Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego będą opowiadać o bohaterce swojej książki Janinie Mehlberg.

Najnowsze
Karol Nawrocki list z apelem od Dzieci Zamojszczyzny odebrał przy okazji uczestnictwa w inauguracji roku akademickiego w Akademii Zamojskiej

13:38 Dzieci Zamojszczyzny piszą do prezydenta. "Nasze dzieciństwo zostało nam odebrane"

13:12

Nad Czerniejówką powstanie nowy skwer. Będą hamaki, plac zabaw i mnóstwo zieleni

13:04

Dwóch w jednym, czyli akcja policji w centrum Lublina

12:53

Jaką pościel wybrać na zimę? Praktyczny poradnik, dzięki któremu nie zmarzniesz w chłodne noce

12:19

Tu będzie działo się dobro. KUL otworzył Centrum Wsparcia i Rozwoju

12:00

Kradli wszystko, co miało procenty. Upili się i zasnęli

11:29

Nauczyciel historii z Zamościa w finale prestiżowego konkursu

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Nad Czerniejówką powstanie nowy skwer. Będą hamaki, plac zabaw i mnóstwo zieleni

Nad Czerniejówką powstanie nowy skwer. Będą hamaki, plac zabaw i mnóstwo zieleni

Jak oszczędzać prąd, korzystając z domowej elektroniki? Praktyczne porady

Jak oszczędzać prąd, korzystając z domowej elektroniki? Praktyczne porady

Dwóch w jednym, czyli akcja policji w centrum Lublina

Dwóch w jednym, czyli akcja policji w centrum Lublina

Jaką pościel wybrać na zimę? Praktyczny poradnik, dzięki któremu nie zmarzniesz w chłodne noce

Jaką pościel wybrać na zimę? Praktyczny poradnik, dzięki któremu nie zmarzniesz w chłodne noce

Tu będzie działo się dobro. KUL otworzył Centrum Wsparcia i Rozwoju

Tu będzie działo się dobro. KUL otworzył Centrum Wsparcia i Rozwoju

Policjanci zatrzymali złodziei i odzyskali część ze skradzionego alkoholu

Kradli wszystko, co miało procenty. Upili się i zasnęli

Nad Czerniejówką powstanie nowy skwer. Będą hamaki, plac zabaw i mnóstwo zieleni

Nad Czerniejówką powstanie nowy skwer. Będą hamaki, plac zabaw i mnóstwo zieleni

Jak oszczędzać prąd, korzystając z domowej elektroniki? Praktyczne porady

Jak oszczędzać prąd, korzystając z domowej elektroniki? Praktyczne porady

Dwóch w jednym, czyli akcja policji w centrum Lublina

Dwóch w jednym, czyli akcja policji w centrum Lublina

Jaką pościel wybrać na zimę? Praktyczny poradnik, dzięki któremu nie zmarzniesz w chłodne noce

Jaką pościel wybrać na zimę? Praktyczny poradnik, dzięki któremu nie zmarzniesz w chłodne noce

Tu będzie działo się dobro. KUL otworzył Centrum Wsparcia i Rozwoju

Tu będzie działo się dobro. KUL otworzył Centrum Wsparcia i Rozwoju

Policjanci zatrzymali złodziei i odzyskali część ze skradzionego alkoholu

Kradli wszystko, co miało procenty. Upili się i zasnęli

Deszczowy początek, słoneczna sobota, spokojna niedziela
film

Deszczowy początek, słoneczna sobota, spokojna niedziela

„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi
film

„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi

Jak połączyć tradycję z nowoczesnością?
film

Jak połączyć tradycję z nowoczesnością?

Minister Kierwiński na terenie składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w miejscowości Niemce w woj. lubelskim
galeria
film

Pół miliarda złotych na ochronę ludności Lubelszczyzny. Minister Kierwiński: To dopiero początek

Jesienny mix - jaka pogoda czeka nas w weekend?
film

Jesienny mix - jaka pogoda czeka nas w weekend?

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego
film

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Deszczowy początek, słoneczna sobota, spokojna niedziela

Deszczowy początek, słoneczna sobota, spokojna niedziela

film
„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu
film
Dzień Wschodzi

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy
film
DZIENNIK ZE SMAKIEM

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend
film
PROGNOZA POGODY

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny
film
wideo

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  
galeria
film
ZDJĘCIA I WIDEO

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  

Podczas sesji rady miasta i gminy w Końskowoli mieszkańcy ostro sprzeciwili się farmie wiatrowej
galeria
film
zdjęcia, wideo

Końskowola: Emocje na sesji. Wiatrakowa uchwała odrzucona

Jakub Kępa: Nic nie musimy
film

Jakub Kępa: Nic nie musimy

Foto
Jesień w Lublinie. Spacer w poszukiwaniu ciepła i kolorów
ZDJĘCIA

Jesień w Lublinie. Spacer w poszukiwaniu ciepła i kolorów

galeria
„Odzyskać srebro” – poruszający wernisaż Doroty Mościbrodzkiej w Warsztatach Kultury
galeria

„Odzyskać srebro” – poruszający wernisaż Doroty Mościbrodzkiej w Warsztatach Kultury

Sołtys na medal? Poznaliśmy najlepszych z najlepszych
galeria
ZDJĘCIA

Sołtys na medal? Poznaliśmy najlepszych z najlepszych

Fantastyczny weekend w Lublinie trwa. Przenieś się do świata baśni i fantastyki
galeria
ZDJĘCIA

Fantastyczny weekend w Lublinie trwa. Przenieś się do świata baśni i fantastyki

Zaufani lekarze najmłodszych. Ranking polecanych pediatrów w Lublinie
galeria
ranking

Zaufani lekarze najmłodszych. Ranking polecanych pediatrów w Lublinie

Najlepszego nauczyciele! Internet znów odrobił lekcje. I to z poczuciem humoru
galeria
MEMY

Najlepszego nauczyciele! Internet znów odrobił lekcje. I to z poczuciem humoru

Z ser(c)em na dłoni. Za nami już V edycja Święta Lubelskiego Serowarstwa i Mleczarstwa
galeria
ZDJĘCIA

Z ser(c)em na dłoni. Za nami już V edycja Święta Lubelskiego Serowarstwa i Mleczarstwa

Tu monstera, tam doniczka, a jeszcze nawóz się znajdzie - Festiwal Roślin zawitał do Lublina
galeria
ZDJĘCIA

Tu monstera, tam doniczka, a jeszcze nawóz się znajdzie - Festiwal Roślin zawitał do Lublina

WSPA rozpoczyna rok akademicki. Studentów przyciągają nowe kierunki
galeria
ZDJĘCIA

WSPA rozpoczyna rok akademicki. Studentów przyciągają nowe kierunki

Przed nami finałowy weekend z Cyrkulacjami
galeria
ZDJĘCIA

Przed nami finałowy weekend z Cyrkulacjami

Nowatorska operacja barku w Lublinie. Pierwsza w kraju
galeria
film
ZDJĘCIA I WIDEO

Nowatorska operacja barku w Lublinie. Pierwsza w kraju

Zniszczony dom w Wyrykach

Pomoc dla Wyryk. Poszkodowana rodzina dostanie 70 tysięcy złotych

Ogłoszenia
Najnowsze · Promowane
Różne -> Sprzedam

kształtki

ZAMOŚĆ

99,00 zł
Różne -> Sprzedam

zlacz

ZAMOŚĆ

45,00 zł
Praca -> Poszukuję
Szukam pracy - projektowanie i obsługa stron internetowych / marketing online / rekrutacja

Szukam pracy - projektowanie i obsługa stron internetowych / marketing online / rekrutacja

Lublin

9,00 zł
Różne -> Sprzedam

pasek

ZAMOŚĆ

29,00 zł
Budownictwo -> Materiały -> Sprzedam

grzejnik

ZAMOŚĆ

300,00 zł

Komunikaty