Deszczowy początek, słoneczna sobota, spokojna niedziela

Po wyjątkowo mokrym i chłodnym piątku aura na Lubelszczyźnie wyraźnie się poprawi. W sobotę słońce zagości na niebie, a temperatura sięgnie 11 stopni. Niedziela przyniesie więcej chmur, ale bez większych opadów – to będzie spokojne, jesienne zakończenie tygodnia.
Piątek
Poranek (06:00–12:00):
Od rana intensywne opady deszczu, miejscami o umiarkowanym natężeniu. Temperatura około 12–13°C, wiatr z południa, 5–6 m/s.
Popołudnie (13:00–17:00):
Utrzymujące się deszcze, temperatura spada do 10°C. Wiatr umiarkowany, z kierunku zachodniego i północno-zachodniego, 6–7 m/s.
Wieczór i noc (18:00–23:00):
Ciągle mokro, z niewielkimi przejaśnieniami. Temperatura 8–9°C, wiatr umiarkowany z zachodu.
Sobota
Noc i poranek (00:00–08:00):
Po nocnych opadach niebo zacznie się przejaśniać. Temperatura 5–6°C. Wiatr umiarkowany, z zachodu.
Dzień (09:00–18:00):
Słonecznie i spokojnie. Temperatura maksymalna 10–11°C, wiatr południowo-zachodni, do 6–7 m/s.
Wieczór i noc (19:00–23:00):
Bez opadów, zachmurzenie umiarkowane. Temperatura spadnie do 6°C, wiatr słabnący.
Niedziela
Noc i poranek (00:00–08:00):
Pochmurno, miejscami drobny deszcz. Temperatura 6°C, wiatr z południowego zachodu, 5 m/s.
Przedpołudnie (09:00–12:00):
Niebo wciąż z przewagą chmur, ale z szansą na krótkie przejaśnienia. Temperatura 8–10°C, wiatr umiarkowany, z południowego zachodu.
Popołudnie (13:00–18:00):
Zachmurzenie duże, sporadyczne opady. Temperatura maksymalna około 11°C. Wiatr umiarkowany, 6 m/s.
Wieczór (19:00–23:00):
Bez opadów, pochmurno. Temperatura około 7°C, wiatr słaby, południowy.