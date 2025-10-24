O Żydówce, która uratowała tysiące Polaków. Spotkanie w Synagodze

Janina Mehlberg była Żydówką, osobą niezwykłą. Udawała polską hrabinę i dzięki temu zdołała ocalić tysiące osób w okupowanej przez Niemcy Polsce. Przedstawiając się jako Janina Suchodolska pracowała w Radzie Głównej Opiekuńczej okręgu lubelskiego i zajmowała m.in. dostarczaniem więźniom żywności i leków, ale również negocjowała z Niemcami zwolnienia z obozu. Mehlberg służyła w Armii Krajowej.

Historię jej życia i działalności zaprezentują w Zamościu (w poniedziałek, o godz. 18 w Centrum "Synagoga) Elizabeth „Barry” White oraz Joanna Śliwa, autorki książki "Fałszywa Hrabina".

White przez wiele lat pracowała w United States Holocaust Memorial Museum, gdzie była historyczką oraz dyrektorem do spraw badań naukowych w Center for the Prevention of Genocide, a wcześniej długi czas w Departamencie Sprawiedliwości zajmowała się ściganiem i oskarżaniem zbrodniarzy nazistowskich oraz innych naruszających prawa człowieka.

Śliwa to historyczka w Conference on Jewish Material Claims Against Germany w Nowym Jorku. Wykłada historię Holokaustu i Żydów na Ken University i Rutgers University. Jest konsultantką historyczną i badaczką. Jej pierwsza książka, Jewish Childhood in Kraków: A Microhistory of the Holocaust, w 2000 roku zdobyła Ernst Fraenkel Prize przyznawaną przez Wiener Holocaust Library.

Wstęp na spotkanie autorskie jest wolny.