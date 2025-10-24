O Żydówce, która uratowała tysiące Polaków. Spotkanie w Synagodze

Elizabeth B. White i Joanna Śliwa, autorki „Fałszywej Hrabiny” przyjadą do Zamościa. W poniedziałek w Centrum „Synagoga” Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego będą opowiadać o bohaterce swojej książki Janinie Mehlberg.
Zamościanie nie zapominają. Marsz pamięci w rocznicę likwidacji getta
Przed wojną Żydzi stanowili niemal 40 procent mieszkańców Zamościa. Prawie wszyscy zginęli. Ale współcześni o nich nie zapominają. Za kilka dni obędzie się kolejny marsz pamięci, organizowany, jak co roku, w rocznicę likwidacji zamojskiego getta.