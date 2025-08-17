Górnik Łęczna kontra GKS Tychy. Jadą na ofensywnie nastawionego rywala

Kibice z Łęcznej odliczają już zapewne dni do pierwszej wygranej w nowym sezonie pod wodzą trenera Macieja Stolarczyka. Po czterech kolejkach łęcznianie mają na koncie dwa punkty, ale trzeba oddać, że w każdym kolejnym meczu robią lekki krok do przodu. Zielono-czarni zaczęli od dotkliwej porażki 0:3 u siebie z Polonią Bytom, potem powalczyli z Ruchem Chorzów, a następnie wywalczyli po punkcie w starciach z Puszczą Niepołomice i Stalą Mielec czyli dwójka spadkowiczów z PKO BP Ekstraklasy.

W niedzielę piłkarze z Łęcznej będą chcieli wreszcie wygrać, ale czeka ich trudne wyzwanie. Zielono-czarni pojadą na trudny teren do GKS Tychy, który już w końcówce poprzedniego sezonu spisywał się bardzo dobrze, a w obecnej kampanii nadal utrzymuje wysoką formę. Po czterech kolejkach tyszanie mają na koncie siedem punktów. Na inaugurację rozgrywek GKS po szalonym meczu pokonał 4:3 Miedź Legnicę, a następnie wygrał w Warszawie z tamtejszą Polonią. Natomiast w trzeciej kolejce napsuł sporo krwi głównemu faworytowi do awansu czyli Wiśle Kraków ulegając jej jednak na własnym stadionie 3:4. Natomiast w czwartej kolejce podopieczni trenera Artura Skowronka bezbramkowo zremisowali w Opolu z Odrą. - Przed nami seria czterech spotkań w ciągu dwóch tygodni. Pierwszym rywalem będzie GKS Tychy, który jest usposobiony bardzo ofensywnie. Trener Artur Skowronek stawia na intensywność i by jego zespół kreował dużo sytuacji. Z niecierpliwością czekamy na to spotkanie. Po ostatnim remisie ze Stalą Mielec pracowaliśmy nad naszymi mankamentami dlatego uważam, że czeka nas bardzo ciekawe spotkanie – mówi Maciej Stolarczyk, trener Górnika.

Wiele wskazuje na to, że w niedzielę kibice w Tychach powinni obejrzeć ciekawy mecz. Tamtejszym kibicom będzie chciał o sobie przypomnieć Bartosz Śpiączka, który w poprzednich dwóch sezonach strzelał gole dla GKS-u, a teraz będzie próbował strzelić bramkę przeciwko swojej byłej drużynie. – W niedzielę czeka nas ciężki mecz. GKS Tychy nie jest łatwym przeciwnikiem, ale jesteśmy dobrze przygotowani do tego meczu. Trenerzy zaprezentowali nam szczegółowe analizy z gry rywala. Czekamy na pierwsze trzy punkty, bo po początkowych porażkach i dwóch ostatnich remisach czujemy duży niedosyt – mówi Oskar Osipiuk, pomocnik Górnika – dodaje Oskar Osipiuk, pomocnik zielono-czarnych.

Początek niedzielnego spotkania pomiędzy tyszanami, a Górnikiem zaplanowano na godzinę 17. Mecz będzie można obejrzeć w internecie pod adresem sport.tvp.pl

Dostali pokaźne dofinansowanie

Fundacja Akademia Sportu Górnika Łęczna otrzymała wsparcie finansowe w ramach Programu Wsparcia Akademii Piłkarskich działających przy klubach Ekstraklasy i pierwszej ligi. Przyznana dotacja dla klubu z Łęcznej wyniosła 381 660 zł.

Program realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, ma na celu przede wszystkim: podniesienie jakości szkolenia młodzieży w piłce nożnej oraz wspieranie zatrudnienia trenerów, zakup niezbędnego sprzętu oraz organizację meczów i turniejów. W tegorocznej, drugiej już edycji programu, wsparcie uzyskało łącznie 34 akademie – 18 z klubów Ekstraklasy oraz 16 z klubów I ligi. Budżet programu sięgnął aż 14 milionów złotych. – Poprawa warunków do treningów, a także rozwijanie kompetencji ludzi odpowiedzialnych za szkolenie w piłce to krok w stronę budowania silnego zaplecza piłkarskiego w Polsce – powiedział Marcin Janicki, prezes zarządu Pierwszej Ligi Piłkarskiej.