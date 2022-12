Górnik Łęczna zajmuje wysokie miejsce w klasyfikacji Pro Junior System

Przypomnijmy, że Pro Junior system to program Polskiego Związku Piłki Nożnej, którego celem jest promowanie i wspieranie jakości szkolenia w klubach poprzez premiowanie występów młodzieżowców, a w szczególności wychowanków, w rozgrywkach seniorów od PKO BP Ekstraklasy po czwartą ligę. W Fortuna I Lidze nagrody finansowe przewidziane są dla pięciu najwyżej sklasyfikowanych zespołów.

Jakie są główne zasady klasyfikacji? Najważniejsza to taka, że dany zawodnik o statusie młodzieżowca musi rozegrać co najmniej 450 minut oraz 10 meczów, aby rozegrane przez niego minuty zostały uwzględnione w punktacji końcowej. W klasyfikacji są uwzględniane także minuty rozegrane przez zawodnika w oficjalnych meczach pierwszej reprezentacji w ramach: eliminacji do mistrzostw Europy oraz Mistrzostw Europy, eliminacji do mistrzostw Świata oraz Mistrzostw Świata, ale także w młodzieżowych kadrach narodowych począwszy od tej do lat 21, a na kadrze U-17 kończąc.

Podopieczni trenera Marcina Prasoła w Pro Junior System plasują się zdecydowanie wyżej niż w rozgrywkach Fortuna I Ligi. Po 18 kolejkach, a więc nieco poza półmetkiem zielono-czarni zajmują trzecie miejsce z dorobkiem 2621 punktów. Przed nimi jest tylko Ruch Chorzów (2902 punkty) oraz ze sporą już przewagą nad resztą stawki GKS Tychy (3956 punktów). Natomiast za ekipą z Łęcznej kolejne dwa miejsca zajmują oba klubu z Rzeszowa: Stal (2483 punktów) i Resovia (2445).

Punkty w statystykach Pro Junior System zbierają w tym sezonie trzej zawodnicy Górnika. Liderem w zespole jest wychowanek zielono-czarnych Dawid Tkacz. 17-letni pomocnik zagrał do tej port w 15 meczach, co przełożyło się na 856 minut. Do tego na boiskach Fortuna I Ligi zdobył już trzy gole (jedną bramkę strzelił Zagłębiu Sosnowiec, a wcześniej ustrzelił dublet przeciwko ŁKS Łódź). Tkacz zdobywał punkty także za wspomnianą grę w młodzieżowej reprezentacji narodowej. I dzięki temu uzbierał ich łacznie aż 1712. Drugim zawodnikiem z największą ilością punktów jest Patryk Pierzak. 19-letni zawodnik wypożyczony do Łęcznej z Legii Warszawa zagrał w 458 minut w 17 meczach, co dało 458 punktów. Trzecim piłkarzem w tej klasyfikacji jest Patryk Szramowski (14 meczów, 451 minut, 451 punktów).

Zielono-czarni walkę o lepsze miejsce w Pro Junior System, ale przede wszystkim w tabeli Fortuna I Ligi rozpoczną 11 lub 12 lutego kiedy zmierzą się na wyjeździe z Sandecją Nowy Sącz. Natomiast do treningów drużyna trenera Prasoła wróci piątego stycznia 2023 roku. Nastąpiło więc przesunięcie o jeden dzień wcześniej niż planowano tuż po zakończeniu pierwszej części sezonu na zapleczu PKO BP Ekstraklasy.