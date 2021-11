Czy na stanowisku dostawcy paczek można dobrze zarobić? Ile zarabiają kurierzy? Od czego zależy ich wynagrodzenie? Czy i kiedy warto podjąć pracę kuriera? Gdzie szukać pracy, aby otrzymać jasne i przejrzyste stawki wynagrodzenia? Oto wszystko, co warto wiedzieć na ten temat.

Jak wygląda praca kuriera?

Zanim opowiemy o tym, ile zarabia kurier, warto przyjrzeć się samej pracy i warunkom zatrudnienia. Właściwie jest to praca prosta - polega na przewiezieniu przesyłki od punktu A, czyli nadawcy, do punktu B, czyli odbiorcy. A co można w ten sposób przewozić? Towary ze sklepów internetowych - odzież, akcesoria, kosmetyki, meble i wiele innych.

Nie da się jednak ukryć, że praca kuriera tylko pozornie jest prosta. W rzeczywistości wymaga dużej odpowiedzialności i uwagi. Dostawcy odpowiadają za skuteczne dostarczenie paczek pod wskazany adres, za ich stan, a także dokumentację i pieniądze.

Nieco inna jest specyfika pracy kurierów dowożących przesyłki w aplikacjach takich jak Glovo, Wolt czy Uber Eats. W ich przypadku dostarczane są błyskawiczne przesyłki z drogerii, sklepów odzieżowych, restauracji, sklepów spożywczych, aptek. Tacy kurierzy zwykle poruszają się rowerem, skuterem, hulajnogą lub samochodem. Działają pod dużą presją czasu, liczy się bowiem błyskawiczny czas obsługi - klient otrzymuje zamówienie w ciągu godziny od jego złożenia.

Jak zostać kurierem?

Firmy kurierskie wciąż poszukują nowych pracowników, ofert pracy więc nie brakuje, a zapotrzebowanie wciąż rośnie. Najmniejszą ilość formalności mają do załatwienia kurierzy rowerowi pracujący w aplikacjach. W tym przypadku wystarczy wejść na stronę partnera https://mbpartners.pl/ i postępować zgodnie z zamieszczonymi w serwisie wskazówkami.

W zawodzie kuriera coraz bardziej liczą się tak zwane kompetencje miękkie. A więc nie tylko umiejętność dostarczenia przesyłki pod wskazany adres. Pracodawcy oczekują, że zatrudnieni pracownicy będą się odznaczali wysoką kulturą osobistą wobec klientów, uczciwością i poczuciem odpowiedzialności przy dostarczeniu zamówienia.

Czy trzeba zakładać własną działalność gospodarczą?

Należy wiedzieć, że praca kuriera wymaga obecnie założenia własnej działalności gospodarczej, chyba że kurier zdecyduje się na współpracę z partnerem rozliczeniowym, jakim jest MB Partner. Tak zatrudnieniu kurierzy pracują w oparciu o umowę. Jest to dla nich rozwiązanie nie tylko wygodne, ale także bardziej opłacalne, przede wszystkim ze względu na niższe koszty rozliczenia i możliwość uzyskania ulg podatkowych, które nie obejmują kurierów prowadzących własną firmę.

Od czego zależą zarobki kuriera?

To, ile zarabia kurier, zależy od kilku czynników. Wynagrodzenie na pewno uzależnione będzie od regionu, w którym kurier mieszka i pracuje - w dużych miastach takich jak Kraków czy Warszawa zarobki są wyższe nawet o 20 do 30% niż w małych miasteczkach. Najwięcej zarabiają kurierzy w województwie mazowieckim.

Poza tym różnice zauważalne są także na poziomie samych firm - na tym samym stanowisku można się spodziewać różnych zarobków dla studenta, kurierów zatrudnionych na umowie czy kuriera prowadzącego działalność gospodarczą.

To, ile zarabia kurier, zależy od jeszcze jednej kwestii - tego, czy porusza się on własnym samochodem. Zasadniczo stawki proponowane kurierom z samochodem są wyższe, ale także specyfika ich pracy jest nieco inna. Trzeba jednak pamiętać, że dla kurierów pracujących w aplikacji Glovo, Wolt czy Uber Eats, posiadanie własnego samochodu nie jest konieczne.

Ile zarabia kurier?

Średnie zarobki kurierów - tak zwana mediana wynagrodzeń - wynoszą 2 851 zł netto (3 920 zł brutto). Należy przy tym wspomnieć, że 25% kurierów zarabia poniżej kwoty 3 220 zł, a dla kolejnych 25% wynagrodzenia wynoszą powyżej 4 650 zł. Ich zarobki mogą być także uzależnione od ilości dostarczonych przesyłek.

Jeśli chcesz pracować jako kurier, z pewnością chciałbyś także poznać konkretne warunki pracy w tym zawodzie oraz dokładną wysokość proponowanego wynagrodzenia. Zamiast więc szukać pracy kuriera "w ciemno", na niejasnych warunkach, zdecyduj się na współpracę w aplikacji z partnerem rozliczeniowym - tutaj zarobki nie są żadną tajemnicą, a usługi świadczysz na podstawie umowy kurierskiej.

Praca na stanowisku kuriera, choć niełatwa, jest także ciekawa, pozwala dobrze cieszyć się stabilnym zatrudnieniem i dobrze zarobić. Trzeba tylko wiedzieć gdzie i jak szukać godnych uwagi ofert.