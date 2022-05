(HEV) - standardowa hybryda, w której napęd elektryczny, oprócz bycia wsparciem dla silnika spalinowego, może też działać samodzielnie. Akumulatory ładują się energią hamowania i są większe niż te stosowane w MHEV - pozwalają przejechać kilka do kilkunastu kilometrów w trybie elektrycznym. Taki zasięg w zupełności wystarczy do codziennego poruszania się po mieście, natomiast przy dłuższych trasach auto wykorzystuje silnik spalinowy. Przykładami tego typu hybryd są KIA Sorento Hybrid i KIA Niro Hybrid.

(PHEV) - hybryda Plug-in daje podobne możliwości do standardowej hybrydy z dwiema ważnymi różnicami. Po pierwsze, zastosowane w nich akumulatory są znacznie pojemniejsze - średni zasięg na pełnym ładowaniu to nawet 40-60 km. Po drugie, akumulatory ładują się tutaj nie tylko odzyskaną energią, ale też (a właściwie przede wszystkim) przez podłączenie do sieci elektrycznej/stacji ładowania. Napęd hybrydowy tego typu plasuje się więc dokładnie na środku między napędem elektrycznym a spalinowym. Hybrydy Plug-in to m.in. Kia xCeed PHEV, Nowy Sportage czy Kia Ceed Kombi PHEV.