Maciej Stolarczyk (Górnik Łęczna): Liczę, że wejdziemy na ścieżkę zwycięstw

(fot. Kacper Pacocha/Górnik Łęczna)

W niedzielne popołudnie drużyny GKS Tychy i Górnika Łęczna stworzyły dość ciekawe widowisko i podzieliły się punktami. Jak spotkanie oceniają szkoleniowcy obu ekip?

Artur Skowronek, trener GKS Tychy

– Bardzo dobrze weszliśmy w to spotkanie i szybko strzeliliśmy gola. Natomiast później Górnik miał kilkanaście niezłych minut i zdobył gola wyrównującego. Po tej sytuacji wróciliśmy jednak do swojego grania i stworzyliśmy kilka kolejnych okazji w tym dwie stuprocentowe. Musimy w takich momentach podwyższać wynik, ale tak się nie stało. Gol do szatni dał nam dużo pozytywnych emocji i w drugą połowę weszliśmy równie dobrze, ale niepotrzebnie dostaliśmy czerwoną kartkę i w ogólnym rozrachunku jesteśmy rozczarowani remisem na swoim stadionie.

Maciej Stolarczyk, trener Górnika

– Myślę, że to był dobry mecz do oglądania dla kibiców. Oba zespoły stworzyły sobie sporo okazji. Chcieliśmy w Tychach zgarnąć pełną pulę, ale zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że rywale pod wodzą trenera Artura Skowronka gra bardzo ofensywnie i atakuje dużą ilością zawodników. Tak też było. Straciliśmy szybko gola po składnej akcji przeciwnika, a później mieliśmy problem z wchodzącymi między naszą linię obrony dwójką zawodników grających na pozycji „dziesiątki”. Nie mogliśmy sobie z tym poradzić, ale im dłużej trwał mecz tym sami lepiej budowaliśmy ataki przeciwko wysokiemu pressingowi rywala. Mieliśmy okazje by strzelić bramki i jedną z nich wykorzystaliśmy. Szkoda straconego gola w końcówce pierwszej połowy po rykoszecie.

– W drugiej połowie po zmianach zawodnicy dali drużynie dobry impuls. W momencie kiedy graliśmy już w przewadze wykreowaliśmy sobie sytuację, po której Solo Traore strzelił piękną bramkę. Na więcej nie starczyło już nam czasu. Szanujemy remis na trudnym terenie z bardzo groźnym zespołem.

– Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego jakie osiągamy rezultaty i na jakiej jesteśmy drodze. Straciliśmy przed sezonem dwóch najlepszych strzelców i pracujemy nad tym by odpowiedzialność za strzelanie bramek wzięli inni zawodnicy. Głęboko wierzę w to, że ci piłkarze są w stanie strzelać gole, jak choćby Fryderyk Janaszek. Pozostali też mają takie możliwości. Wiadomo, że w piłce nożnej ważną rolę odgrywa głowa. Mecz jest przełożeniem z treningu, ale wiadomo, że to inny stopień obciążenia. Liczę, że wejdziemy na ścieżkę zwycięstw i nasza praca obroni się wynikami.

– Adam Deja wrócił po urazie mięśnia, a w meczu z GKS znowu się to do niego odezwało. Problemy zdrowotne miał też Branislav Spacil i Oskar Osipiuk. W pierwszym składzie wyszli więc inni zawodnicy i pokazali, że chcą grać od początku. Nie można zapominać, że wiele dobrego wnieśli także zmiennicy.

Chrobry Głogów - ŁKS Łódź 2-1
Odra Opole - GKS Tychy 0-0
Polonia Bytom - Stal Rzeszów 0-1
Puszcza Niepołomice - Wieczysta Kraków 0-1
Ruch Chorzów - Pogoń Siedlce 0-2
Stal Mielec - Górnik Łęczna 1-1
Śląsk Wrocław - Miedź Legnica 3-1
Wisła Kraków - Pogoń Grodzisk Mazowiecki 3-2
Znicz Pruszków - Polonia Warszawa 1-4

Tabela:

1. Wisła 4 12 16-5
2. Wieczysta 4 10 8-2
3. Polonia W. 4 7 9-5
4. Pogoń G.M 4 7 9-5
5. Śląsk 4 7 8-5
6. Chrobry 4 7 7-4
7. Tychy 4 7 9-8
8. Stal Rz. 4 7 6-5
9. Odra 4 7 3-4
10. ŁKS 4 6 7-7
11. Polonia B. 4 6 4-6
12. Pogoń S. 4 4 4-4
13. Ruch 4 4 4-7
14. Stal M. 4 4 7-12
15. Puszcza 4 3 4-5
16. Górnik 4 2 4-8
17. Miedź 4 0 5-13
18. Znicz 4 0 5-14

