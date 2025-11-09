Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. niedziela, 9 listopada 2025 r.
Serwisy tematyczne

I LIGA

Dzisiaj
14:11
Strona główna » Sport » Piłka nożna » I LIGA

Nieudany wyjazd Górnika Łęczna do Opola na mecz z tamtejszą Odrą

Autor: Zdjęcie autora bs
Udostępnij 0 A A
Górnik Łęczna poniósł w Opolu ósmą porażkę w tym sezonie
Górnik Łęczna poniósł w Opolu ósmą porażkę w tym sezonie (fot. Kacper Pacocha/Górnik Łęczna)

W niedzielę zielono-czarni przegrali z tamtejszą Odrą 1:3 notując ósmą porażkę w tym sezonie

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Mecz w Opolu od początku toczył się w dość mocnym tempie, a to przełożyło się na okazje pod obiema bramkami. W piątej minucie w niezłej sytuacji znalazł się Branislav Spacil. Słowak, w swoim stylu złamał akcję z lewej strony w stronę pola karnego i oddał strzał z jego narożnika w środek bramki. Dwie minuty później pomocnik zielono-czarnych upadł w „szesnastce” gospodarzy i domagał się rzutu karnego. Arbiter nie przerwał gry, a ta przeniosła się pod drugą bramkę. Po dośrodkowaniu z lewej strony, mimo asysty dwóch rywali, głową na bramkę Pindrocha strzelał Kacper Przybyłko. Wydawało się, że słowacki golkiper zdoła sparować piłkę, ale ostatecznie nie zdołał jej sięgnąć. Ta odbiła się od słupka i wpadła do bramki gości.

Górnik po straconym golu jeszcze mocniej ruszył do przodu. Po kwadransie gry i wrzutce z rzutu rożnego blisko szczęścia był Rafael Santos. Mateusz Abramowicz zdołał jednak odbić piłkę, a następnie poza boisko wybił ją jeden z defensorów Odry. Pięć minut później portugalski pomocnik Górnika dopiął swego. Mocną centrę z kolejnego rzutu rożnego posłał Adam Deja, a Santos z najbliższej odległości wepchnął piłkę do bramki miejscowych. W 28 minucie czujność Pindrocha lekkim strzałem w środek bramki sprawdził Przybyłko, a dwie minuty później Spacil zamiast podać do lepiej ustawionego Dawida Tkacza również zdecydował się na strzał, który nie sprawił żadnych problemów bramkarzowi z Opola. Słowak nie ustawał w próbach i w 38 minucie mógł strzelić gola kolejki, ale piłka po jego atomowym strzale z około 20 metrów odbiła się od poprzeczki.

Po zmianie stron pod bramką Górnika zaczęło robić się coraz groźniej. W 53 minucie po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Jakub Bednarczyk trącił piłkę głową i był blisko pokonania Pindrocha, który na szczęście wyciągnął się jak struna i sparował futbolówkę. Trzy minuty później po znakomitym podaniu od Fryderyka Janaszka przed szansą stanął Spacil, ale przegrał pojedynek z Abramowiczem. Bramkarz Odry był górą także w 62 minucie kiedy odbił uderzenie z ostrego kąta Davida Ogagi. W 69 minucie gospodarze trafili po raz drugi. Po dobrej wrzutce z prawej strony celną główką popisał się Filip Kendzia. Natomiast w 84 minucie Bekzod Akhmedov zdaniem sędziego sfaulował we własnym polu karnym Szymona Kobusińskiego. Do piłki ustawionej na 11 metrze podszedł Adrian Purzycki i ustalił wynik spotkania.

Po porażce w Opolu kolejny mecz piłkarze Górnika zagrają 23 listopada u siebie z ŁKS Łódź.

Odra Opole – Górnik Łęczna 3:1 (1:1)

Bramki: Przybyłko (8), Filip Kendzia (69), Adrian Purzycki (87-karny) – Rafa Santos (20).

Odra: Abramowicz – Spychała, Milos, Kendzia, Chrzanowski, Prikryl (90 Muratović) – Perez (65 Kobusiński), Ramos (65 Tront), Purzycki (90 Pochcioł), Mida (46 Szkliński) – Przybyłko.

Górnik: Pindroch – Bednarczyk, Kruk, Jaroszyński, Ogaga (87 Krawczyk) – Janaszek (87 Doba), Deja, Kryeziu, Santos (74 Ahmedov), Spacil (78 Traore) – Tkacz.

żółte kartki: Prikryl, Lucas Ramos, Purzycki, Spychała – Deja, Spacil, Ogaga, Traore.

sędziował: Sebastian Krasny (Kraków).

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Górnik Łęczna piłka nożna piłka nożna mężczyzn betclic I liga

Pozostałe informacje

Przybywa specjalistów w powiatowym szpitalu. Niedługo otwarcie nowej poradni

Przybywa specjalistów w powiatowym szpitalu. Niedługo otwarcie nowej poradni

W październiku przy szpitalu wznowiła działalność jedna poradnia, inna została wzmocniona, a w listopadzie przybędzie jeszcze jedna nowa. Te zmiany w SPZOZ dobre wiadomości dla pacjentów z Hrubieszowa i okolic.
Budowa pingwiniarni w ZOO już ruszyła, a prace są dość zaawansowane. Wszystko powinno być gotowe w sierpniu 2026 roku

Unijne miliony dla miasta. Będą kamery, zielone strefy i pingwinarium

Zamość to jeden z siedmiu samorządów, które odebrały w Lublinie umowy o dofinansowanie w wysokości 49 mln zł dla wartych ok. 77 mln zł inwestycji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Miasto zadba dzięki temu o bezpieczeństwo i zieleń, a w ZOO zbuduje pingwinarium.
Jan Komasa w Zamościu. Reżyser przyjedzie na specjalny pokaz
20 listopada 2025, 19:00

Jan Komasa w Zamościu. Reżyser przyjedzie na specjalny pokaz

Nie zawsze podczas projekcji filmu jest okazja do spotkania z reżyserem. Ale w Zamościu będzie. Jan Komasa przyjedzie do miasta i spotka się z widzami przy okazji specjalnego pokazu „Rocznicy”.
Avia Świdnik wygrywa w Dębicy. Cenne zwycięstwa Podlasia Biała Podlaska i Chełmianki

Avia Świdnik wygrywa w Dębicy. Cenne zwycięstwa Podlasia Biała Podlaska i Chełmianki

Świdnicka Avia dopisała cenny komplet punktów po wyjazdowej wygranej z Wisłoką Dębica
Basen w Łukowie został oddany do użytku 30 lat temu. Nie jest w bardzo złym stanie, ale wymaga, zdaniem władz miasta, zastąpienia nowym obiektem.

To ostatni sezon na starym basenie. Miasto chce budować mini aquapark

Klamka zapadła. Łuków zbuduje nową krytą pływalnię. Właśnie ogłoszono przetarg na tę inwestycję. To oznacza, że rozpoczęty we wrześniu sezon na starym, 30-letnim basenie jest ostatnim w historii tego obiektu.
Świdniczanka wygrała derby ze Stalą Kraśnik w Betclic III Lidze [ZDJĘCIA]
galeria

Świdniczanka wygrała derby ze Stalą Kraśnik w Betclic III Lidze [ZDJĘCIA]

W meczu derbowym w Betclic III Lidze Świdniczanka pokonała Stal Kraśnik
Motocykle nie były dopuszczone do ruchu

Dwóch nastolatków na crossowych motocyklach. Skończyło się wypadkiem

Jeden z chłopców trafił do szpitala. Drugi, na szczęście, nie odniósł poważniejszych obrażeń. Do wypadku z udziałem dwóch nastolatków doszło wczoraj w powiecie biłgorajskim.
Górnik Łęczna poniósł w Opolu ósmą porażkę w tym sezonie

Nieudany wyjazd Górnika Łęczna do Opola na mecz z tamtejszą Odrą

W niedzielę zielono-czarni przegrali z tamtejszą Odrą 1:3 notując ósmą porażkę w tym sezonie
Koncert, iluminacje i patriotyczny mural. Lublin przygotowuje się do 11 listopada
11 listopada 2025, 9:00

Koncert, iluminacje i patriotyczny mural. Lublin przygotowuje się do 11 listopada

Nie zabraknie znanych artystów, nowoczesnych aranżacji i ponadczasowego przesłania. Z okazji 107. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości na mieszkańców Lublina czeka wiele patriotycznych atrakcji.
Wybrana w konkursie Monika Domonik była jedyną kandydatką na dyrektor żłobka samorządowego

Żłobek jeszcze nie ruszył. Dyrektorka już jest

"Nasze Skarby" tak ma nazywać się pierwszy żłobek w gminie Hrubieszów. Placówka w Obrowcu jeszcze nie została otwarta, ale już wybrano dla niej dyrektora.
Piłsudski zza krat. Konkurs dla skazanych rozstrzygnięto w więzieniu
galeria

Piłsudski zza krat. Konkurs dla skazanych rozstrzygnięto w więzieniu

Piłsudski na koniu, Piłsudski w plenerze, czarno-biały lub wielobarwny, wyszywany na filcu albo rzeźbiony - na wiele sposobów przedstawiali historyczną postać artyści biorący udział w ogólnopolskim konkursie. To, co łączyło wszystkich uczestników, to fakt, iż wszyscy są osobami skazanymi.
Kierowca porzucił volvo na polnej drodze i zaczął uciekać pieszo

Uciekł w pole, ale go dopadli. Kierowca volvo miał sporo na sumieniu

3 lata więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów i poważne konsekwencje finansowe - z tym wszystkim musi się liczyć 39-latek zatrzymany przez policjantów chełmskiej drogówki.
Miasto ma swój komiks. Autorki opowiedzą o historii

Miasto ma swój komiks. Autorki opowiedzą o historii

Międzyrzec Podlaski ma swój pierwszy komiks historyczny. Premierę publikacji „Ostatni Ordynat. Z wizytą u Zofii i Andrzeja Potockich” zaplanowano na 9 listopada.
Zdjęcie z monitoringu, na którym widać sprawcę wójt Piotr Kazimierski opublikował w mediach społecznościowych
ZDJĘCIA/WIDEO
galeria

Ktoś obrobił dwa wiejskie sklepiki. Wójt apeluje o pomoc w ujęciu sprawcy

Wstrząsające wydarzenia - tak Piotr Kazimierski, wójt gminy Drelów w powiecie bialskim określa to, co wydarzyło się w piątek wieczorem w dwóch wioskach. Doszło tam do napadów na sklepy.
Ujawnienie Any Maj. GOK zaprasza na wystawę
14 listopada 2025, 17:30
galeria

Ujawnienie Any Maj. GOK zaprasza na wystawę

To będzie pierwsza autorska wystawa malarstwa artystki tworzącej pod pseudonimem Ana Maj. Na wernisaż i wystawę zatytułowaną "Ujawnienie" zaprasza Gminny Ośrodek Kultury w Wysokiem pod Zamościem.
BETCLIC I LIGA
15. KOLEJKA

Wyniki:

Chrobry Głogów - Wisła Kraków 0-1
Górnik Łęczna - Polonia Warszawa 1-2
Miedź Legnica - Wieczysta Kraków 3-2
Polonia Bytom - Znicz Pruszków 2-0
Ruch Chorzów - GKS Tychy 2-1
Stal Rzeszów - Pogoń Siedlce 1-1
ŁKS Łódź - Śląsk Wrocław 2-1
Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Odra Opole 2-1
Puszcza Niepołomice - Stal Mielec przełożony

Tabela:

1. Wisła 15 38 43-12
2. Pogoń G.M 15 28 32-22
3. Śląsk 15 27 26-22
4. Chrobry 15 25 21-14
5. Polonia B. 15 24 22-16
6. Wieczysta 15 23 32-23
7. ŁKS 15 21 24-23
8. Ruch 15 21 22-23
9. Stal Rz. 15 21 24-26
10. Miedź 15 21 23-30
11. Pogoń S. 15 20 21-17
12. Polonia W. 15 20 23-25
13. Odra 15 19 15-17
14. Puszcza 14 14 14-17
15. Tychy 15 12 21-32
16. Stal M. 14 11 18-30
17. Górnik 15 10 18-30
18. Znicz 15 10 16-36

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
Jakub Kępa: Nic nie musimy

Jakub Kępa: Nic nie musimy

film
To może być wielki mistrz
film
WIDEO

To może być wielki mistrz

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 