Miasto ma swój komiks. Autorki opowiedzą o historii

- Wysłuchamy historii powstania publikacji i cofniemy się nieco w czasie. W programie są też rodzinne warsztaty tworzenia drzewa genealogicznego i spotkanie z autorkami komiksu. Beata Kubiszyn - Puka, Paulina Kopestynska i Marlena Pierepioka opowiedzą o wspólnej pracy nad komiksem - zapraszają urzędnicy.

Spotkanie odbędzie się o godz. 16 w sali kominkowej pałacu. Ratusz przekonuje, że książka powstała z myślą o czytelnikach, którzy cenią obraz i przygodę. To także hołd da mieszkańców Międzyrzeca i ich wspomnień, rodzinnych opowieści. Na kartach komiksu ożyje historia dwudziestolecia międzywojennego, gdy powstał pałac Potockich w Międzyrzecu. Spotkaniu towarzyszyć będzie muzyka grupy artystycznej „Jesienne róże”.

Podczas premiery, książkę będzie można nabyć po okazyjnej cenie 30 zł.