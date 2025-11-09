Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Sport
niedziela, 9 listopada 2025 r.
III liga gr. IV

Dzisiaj
14:57
Piłka nożna » III liga gr. IV

Świdniczanka wygrała derby ze Stalą Kraśnik w Betclic III Lidze [ZDJĘCIA]

Autor: Zdjęcie autora grom
89ef3088a102dca616a681f21e988dfd.JPG
Świdniczanka - Stal Kraśnik (zdjęcie 2) Świdniczanka - Stal Kraśnik (zdjęcie 3) Świdniczanka - Stal Kraśnik (zdjęcie 4) Świdniczanka - Stal Kraśnik (zdjęcie 5) Zobacz
wszystkie
zdjęcia (28)
Autor galerii: DW

W meczu derbowym w Betclic III Lidze Świdniczanka pokonała Stal Kraśnik

Przed pierwszym gwizdkiem sędziego Michała Bobrka z Wadowic kibice, którzy patrzyli na tabelę mieli świadomość, że mecz świdniczan z beniaminkiem z Kraśnika będzie starciem o podwójną stawkę. Po pierwsze, było to spotkanie derbowe, a takie zawsze rządzą się swoimi prawami. Po drugie, drużyny były bardzo blisko w ligowej tabeli.

Stawka meczu nieco usztywniła piłkarzy obu drużyn. Po blisko pół godzinie gry to gospodarze stanęli przed szansą na objęcie prowadzenia. Niestety, rzutu karnego nie wykorzystał Tomasz Tymosiak.

Tak doskonała okazja dla miejscowych, czego można było się spodziewać, zemściła się na nich. Gości, pięć minut przed końcem pierwszej odsłony, uszczęśliwił Mateusz Jędrasik. Zespoły schodziły do szatni przy prowadzeniu kraśniczan 1:0.

Druga odsłona należała już do gospodarzy, którzy po ponad kwadransie doprowadzili do remisu. Miejscowych kibiców uszczęśliwił Jakub Szymala. Dążenia świdniczan do zainkasowania kompletu punktów spełniły się w końcówce. W 90 minucie do bramki Stali trafił Oliwier Konojacki. Miejscowi kończyli mecz w osłabieniu po czerwonej kartce dla Kacpra Brzyskiego.

Świdniczanka Świdnik - Stal Kraśnik 2:1 (0:1)

Bramki: Szymala (62), Konojacki (90) - Jędrasik (40).

W 27 minucie Tomasz Tymosiak (Świdniczanka) nie wykorzystał rzutu karnego.

Świdniczanka: Śliwka - Dubiel (70 Futa), Figiel, Szymala, Sienicki, Guzewicz (81 Wojciechowski), Tymosiak, Woder (56 Fedoruk), Kutyła (70 Brzyski), Kopczyński (56 Konojacki), Poleszak.

Stal: Wagner - Pawłas, Czapla, Pietroń, Nowak (68 Pacek), Majewski, Skrzyński (78 Wawryszczuk), Bartosz, Król, Koziej (68 Kogut), Jędrasik.

Żółte kartki: Dubiel, Szymala, Fedoruk - Pawłas, Pietroń. Czerwona kartka: Kacper Brzyski (Świdniczanka) w 90 min.

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
piłka nożna stal kraśnik piłka nożna mężczyzn KS Świdniczanka Świdnik betclic III liga

BETCLIC III LIGA, GR. IV
15. KOLEJKA

Wyniki:

Chełmianka - Cracovia II 2-1
Korona II Kielce - Avia Świdnik 0-4
Sokół Kolbuszowa Dolna - KSZO Ostrowiec Św. 1-5
Sparta Kazimierza Wielka - Pogoń Sokół Lubaczów 0-3
Stal Kraśnik - Podlasie Biała Podlaska 0-1
Star Starachowice - Czarni Połaniec 3-2
Świdniczanka Świdnik - Naprzód Jędrzejów 0-2
Wisła II Kraków - Siarka Tarnobrzeg 2-2
Wiślanie Skawina - Wisłoka Dębica 0-0

Tabela:

1. Avia 15 30 33-19
2. Wiślanie 15 30 27-23
3. KSZO 15 29 27-15
4. Chełmianka 15 28 24-18
5. Pogoń Sokół 15 26 27-14
6. Podlasie 15 26 27-23
7. Siarka 15 25 29-21
8. Star 15 25 23-18
9. Wisłoka 15 23 22-17
10. Cracovia II 15 21 23-27
11. Korona II 15 20 25-29
12. Czarni 15 19 24-26
13. Naprzód 15 18 19-24
14. Stal K. 15 16 22-21
15. Wisła II 15 14 23-35
16. Świdniczanka 15 12 22-29
17. Sokół Kolbuszowa 15 7 12-30
18. Sparta 15 7 16-36

