Świdniczanka wygrała derby ze Stalą Kraśnik w Betclic III Lidze [ZDJĘCIA]

Przed pierwszym gwizdkiem sędziego Michała Bobrka z Wadowic kibice, którzy patrzyli na tabelę mieli świadomość, że mecz świdniczan z beniaminkiem z Kraśnika będzie starciem o podwójną stawkę. Po pierwsze, było to spotkanie derbowe, a takie zawsze rządzą się swoimi prawami. Po drugie, drużyny były bardzo blisko w ligowej tabeli.

Stawka meczu nieco usztywniła piłkarzy obu drużyn. Po blisko pół godzinie gry to gospodarze stanęli przed szansą na objęcie prowadzenia. Niestety, rzutu karnego nie wykorzystał Tomasz Tymosiak.

Tak doskonała okazja dla miejscowych, czego można było się spodziewać, zemściła się na nich. Gości, pięć minut przed końcem pierwszej odsłony, uszczęśliwił Mateusz Jędrasik. Zespoły schodziły do szatni przy prowadzeniu kraśniczan 1:0.

Druga odsłona należała już do gospodarzy, którzy po ponad kwadransie doprowadzili do remisu. Miejscowych kibiców uszczęśliwił Jakub Szymala. Dążenia świdniczan do zainkasowania kompletu punktów spełniły się w końcówce. W 90 minucie do bramki Stali trafił Oliwier Konojacki. Miejscowi kończyli mecz w osłabieniu po czerwonej kartce dla Kacpra Brzyskiego.

Świdniczanka Świdnik - Stal Kraśnik 2:1 (0:1)

Bramki: Szymala (62), Konojacki (90) - Jędrasik (40).

W 27 minucie Tomasz Tymosiak (Świdniczanka) nie wykorzystał rzutu karnego.

Świdniczanka: Śliwka - Dubiel (70 Futa), Figiel, Szymala, Sienicki, Guzewicz (81 Wojciechowski), Tymosiak, Woder (56 Fedoruk), Kutyła (70 Brzyski), Kopczyński (56 Konojacki), Poleszak.

Stal: Wagner - Pawłas, Czapla, Pietroń, Nowak (68 Pacek), Majewski, Skrzyński (78 Wawryszczuk), Bartosz, Król, Koziej (68 Kogut), Jędrasik.

Żółte kartki: Dubiel, Szymala, Fedoruk - Pawłas, Pietroń. Czerwona kartka: Kacper Brzyski (Świdniczanka) w 90 min.