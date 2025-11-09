Dwóch nastolatków na crossowych motocyklach. Skończyło się wypadkiem

O zdarzeniu w gminie Tarnogród policja poinformowała dzisiaj po południu.

"Jeden z 15-latków kierując motocyklem crossowym najechał na tył drugiego podobnego motocykla, którym kierował jego rówieśnik" - czytamy w policyjnym komunikacie.

Wypadek wydarzył się w sobotę przed wieczorem w miejscowości Różaniec Pierwszy. Jak wiadomo, pierwszy z chłopców został ranny i przetransportowano go do szpitala. Drugiemu nic poważnego się nie stało.

Policjanci ustalili, że chłopcy w ogóle nie powinni tymi jednośladami jeździć, bo żaden z pojazdów nie został dopuszczony do ruchu. Nie posiadały również obowiązkowego ubezpieczenia. Chłopcy natomiast nie mieli uprawnień do kierowania.

Postępowanie w sprawie zdarzenia z soboty prowadzi biłgorajska policja.