Dwóch nastolatków na crossowych motocyklach. Skończyło się wypadkiem

Jeden z chłopców trafił do szpitala. Drugi, na szczęście, nie odniósł poważniejszych obrażeń. Do wypadku z udziałem dwóch nastolatków doszło wczoraj w powiecie biłgorajskim.
O zdarzeniu w gminie Tarnogród policja poinformowała dzisiaj po południu.
"Jeden z 15-latków kierując motocyklem crossowym najechał na tył drugiego podobnego motocykla, którym kierował jego rówieśnik" - czytamy w policyjnym komunikacie.
Wypadek wydarzył się w sobotę przed wieczorem w miejscowości Różaniec Pierwszy. Jak wiadomo, pierwszy z chłopców został ranny i przetransportowano go do szpitala. Drugiemu nic poważnego się nie stało.
Policjanci ustalili, że chłopcy w ogóle nie powinni tymi jednośladami jeździć, bo żaden z pojazdów nie został dopuszczony do ruchu. Nie posiadały również obowiązkowego ubezpieczenia. Chłopcy natomiast nie mieli uprawnień do kierowania.
Postępowanie w sprawie zdarzenia z soboty prowadzi biłgorajska policja.