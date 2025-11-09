Żłobek jeszcze nie ruszył. Dyrektorka już jest

Konkurs został ogłoszony przez gminę. O stanowisko dyrektora żłobka ubiegała się tylko jedna osoba. A ponieważ Monika Domonik spełniła wszelkie wymogi formalne, to została wybrana i wójt Tomasz Zając podpisał z nią umowę.

Nowa pani dyrektor ma doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju placówek, bo w ostatnich latach była dyrektorką jednego z niepublicznych żłobków w Hrubieszowie. Teraz ma przed sobą kolejne wyzwania. Ma opracować zasady funkcjonowania gminnego żłobka w Obrowcu, a zaraz po tym przeprowadzić rekrutacje: najpierw pracowników, a później dzieci.

Miejsc w Obrowcu będzie dla 30 maluchów. Prace nad utworzeniem placówki są już w ostatniej fazie. W tym tygodniu odbył się np. pierwszy transport wyposażenia.

Placówka powołana do życia uchwałą rady Gminy Hrubieszów z początku września powinna ruszyć na dobre w styczniu 2026. Pierwszy w gminie samorządowy żłobek powstał w budynku danwej szkoły w Obrowcu. Pomieszczenia przeszły modernizację i zostały dostosowane do potrzeb najmłodszych dzieci. Ten etap kosztował ok. 1,9 mln zł. Za wyposażenie samorząd zapłaci 160 tys. zł.

Pieniądze na to wszystko samorząd pozyskał z programu "Aktywny Maluch 2022 - 2029". Z tego samego źródła jest też ponad tys. zł dofinansowania, które powinno wystarczyć na funkcjonowanie placówki przez trzy lata.