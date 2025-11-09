Uciekł w pole, ale go dopadli. Kierowca volvo miał sporo na sumieniu

O zdarzeniach z piątku policja poinformowała dzisiaj (9 listopada). Przed weekendem funkcjonariusze chełmskiej drogówki pracowali w terenie. W gminie Kamień zasadzili się na piratów drogowych. Ich uwagę zwróciło volvo jadące z bardzo dużą prędkością.

- Siedzący za kierownicą mężczyzna na widok policjantów, prawdopodobnie chcąc uniknąć kontroli, skręcił w drogę gruntową. Następnie wysiadł z pojazdu i wbiegł w pole kukurydzy. Jednak już po chwili był w rękach policjantów - relacjonuje zdarzenia z piątku nadkom. Ewa Czyż, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.

Dodaje, że jej koledzy po fachu od razu wyczuli od kierowcy alkohol. A badanie alkomatem tylko potwierdziło, że 39-latek jest pijany. Mężczyzna miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Na dodatek po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że jego uprawnienia do kierowania były cofnięte.

39-latek został zatrzymany, a samochód, którym kierował, tymczasowo zajęty.

- Gdy wytrzeźwieje zostaną mu przedstawione zarzuty. Wkrótce odpowie za kierowania w stanie nietrzeźwości oraz prowadzenie pojazdu po cofnięciu uprawnień. Grozi mu za to kara do 3 lat więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów i poważne konsekwencje finansowe - podsumowuje policjantka.