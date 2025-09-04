Avia Świdnik urządziła sobie ostre strzelanie w Pucharze Polski

Derby pomiędzy rezerwami Górnika Łęczna i Motoru Lublin, a więc zaplecza zespołów, które reprezentują Lubelszczyznę na poziomie PKO BP Ekstraklasy i Betclic I Ligi zapowiadały się bardzo interesująco. Spotkanie od samego początku było bardzo zacięte i wyrównane. Kibice nie doczekali się goli ani w pierwszych 45 minutach, ani w drugiej połowie. Tym samym doszło do rzutów karnych. A w nich lepiej nerwy na wodzy utrzymali młodzi piłkarze żółto-biało-niebieskich, którzy wygrali 4:2.

Rzutami karnymi zakończyła się także rywalizacja pomiędzy występującym w lubelskiej klasie okręgowej POM Iskrą Piotrowice, a czwartoligowym Lewartem Lubartów. Po 90 minutach był remis 2:2, a w serii jedenastek lepsi okazali się piłkarze dowodzeni przez Grzegorza Bonina.

Swoją piękną przygodę w Pucharze Polski na czwartej rundzie zakończył zespół TJMMNW Lublin. Nowo powstały projekt piłkarski, w który zaangażowany jako zawodnik jest między innymi były piłkarz Górnika Łęczna Tomasz Midzierski w środowy wieczór na bocznym boisku Areny Lublin obrońcom tego trofeum na szczeblu wojewódzkim czyli Avii Świdnik aż 0:14. Już do przerwy wyżej notowany rywal prowadził różnicą siedmiu bramek, a po zmianie stron nie zwolnił tempa i dołożył drugie tyle trafień. – Cieszy okazałe zwycięstwo. Chciałbym podziękować przeciwnikom za zdrową rywalizację. Mecz przebiegał w przyjaznej atmosferze i na szczęście bez kontuzji. Teraz wszystkie siły koncentrujemy na nadchodzący mecz ligowy – powiedział po meczu klubowym mediom Wojciech Szacoń, trener Avii.

TJMMNW Lublin – Avia Świdnik 0:14 (0:7)

Bramki: Marek (9, 28), Zuber (18), Pisarek (21, 27), Kalinowski (22), Midzierski (23-samobójcza), Janik (47, 69, 90), Remeniuk (60), Maj (74, 81), Popiołek (85).

TJMMNW: Malinowski (46 Giletycz) – Błaszczak, Galiński (46 Pytka), Jabłoński, Kutnik (46 Jezierski), Midzierski, Sareło, Shyroian (75 Linov), Sieńko, Szewczyk, Wasiołek (59 Trojak).

Avia: Bartnik – Dobrzyński, Jarzynka (46 Wójcik), Rozmus, Kalinowski (46 Kursa), Popiołek, Zawadzki (46 Uliczny), Janik, Marek (46 Pigiel), Zuber (46 Remeniuk), Pisarek (46 Maj).

Sędziował: Baran.

PUCHAR POLSKI LZPN – IV RUNDA

Górnik II Łęczna – Motor II Lublin 0:0, karne 2:4 * Ludwiniak Ludwin – Powiślak Końskowola 1:6 (Pasieczny 21 – Charchuła 6, 44, W. Zachaj 12, J. Kozak 71, Semeniuk 76, Miodach 90) * TJMMNW Lublin – Avia Świdnik 0:14 (Marek 9, 28, Zuber 18, Pisarek 21, 27, Kalinowski 22, Midzierski 23-samobójcza, Janik 47, 69, 90, Remeniuk 60, Maj 74, 81, Popiołek 85) * POM Iskra Piotrowice – Lewart Lubartów 2:2, karne 3:4 (Barszcz 14, Szabłowski 86 – Wolanin 16-samobójcza, Marciniak 67) * Tur Milejów – Stal Kraśnik 1:7 (Parada 16 – Bartoś 17, Kalita 47, 50, 59, Wawryszczuk 53, Pavlas 87, Janiszek 89) * Czarni Dęblin – Świdniczanka Świdnik 0:3 (Contento 27-samobójcza, Futa 72, Poleszak 83) * Janowianka Janów Lubelski – Granit Bychawa 4:1 (bramki dla Janowianki: Kiszka, Koźlik, Zięba, Brillant) * Lublinianka – AF Głusk 10 września.