Avia Świdnik urządziła sobie ostre strzelanie w Pucharze Polski

bs
Udostępnij 0 A A
Broniąca trofeum Pucharu Polski na szczeblu województwa lubelskiego awansowała do kolejnej rundy tegorocznej edycji
Broniąca trofeum Pucharu Polski na szczeblu województwa lubelskiego awansowała do kolejnej rundy tegorocznej edycji (fot. Avia Świdnik/facebook)

W środę rozegrano kolejne mecze w ramach Pucharu Polski LZPN. Najwięcej goli padło na bocznym boisku Areny Lublin, gdzie Avia Świdnik pokonała TJMMNW Lublin. Natomiast dopiero rzutu karne wyłoniły zwycięzcę meczu pomiędzy rezerwami Górnika Łęczna, a drugim zespołem Motoru Lublin

Derby pomiędzy rezerwami Górnika Łęczna i Motoru Lublin, a więc zaplecza zespołów, które reprezentują Lubelszczyznę na poziomie PKO BP Ekstraklasy i Betclic I Ligi zapowiadały się bardzo interesująco. Spotkanie od samego początku było bardzo zacięte i wyrównane. Kibice nie doczekali się goli ani w pierwszych 45 minutach, ani w drugiej połowie. Tym samym doszło do rzutów karnych. A w nich lepiej nerwy na wodzy utrzymali młodzi piłkarze żółto-biało-niebieskich, którzy wygrali 4:2.

Rzutami karnymi zakończyła się także rywalizacja pomiędzy występującym w lubelskiej klasie okręgowej POM Iskrą Piotrowice, a czwartoligowym Lewartem Lubartów. Po 90 minutach był remis 2:2, a w serii jedenastek lepsi okazali się piłkarze dowodzeni przez Grzegorza Bonina.

Swoją piękną przygodę w Pucharze Polski na czwartej rundzie zakończył zespół TJMMNW Lublin. Nowo powstały projekt piłkarski, w który zaangażowany jako zawodnik jest między innymi były piłkarz Górnika Łęczna Tomasz Midzierski w środowy wieczór na bocznym boisku Areny Lublin obrońcom tego trofeum na szczeblu wojewódzkim czyli Avii Świdnik aż 0:14. Już do przerwy wyżej notowany rywal prowadził różnicą siedmiu bramek, a po zmianie stron nie zwolnił tempa i dołożył drugie tyle trafień. – Cieszy okazałe zwycięstwo. Chciałbym podziękować przeciwnikom za zdrową rywalizację. Mecz przebiegał w przyjaznej atmosferze i na szczęście bez kontuzji. Teraz wszystkie siły koncentrujemy na nadchodzący mecz ligowy – powiedział po meczu klubowym mediom Wojciech Szacoń, trener Avii.

TJMMNW Lublin – Avia Świdnik 0:14 (0:7)

Bramki: Marek (9, 28), Zuber (18), Pisarek (21, 27), Kalinowski (22), Midzierski (23-samobójcza), Janik (47, 69, 90), Remeniuk (60), Maj (74, 81), Popiołek (85).

TJMMNW: Malinowski (46 Giletycz) – Błaszczak, Galiński (46 Pytka), Jabłoński, Kutnik (46 Jezierski), Midzierski, Sareło, Shyroian (75 Linov), Sieńko, Szewczyk, Wasiołek (59 Trojak).

Avia: Bartnik – Dobrzyński, Jarzynka (46 Wójcik), Rozmus, Kalinowski (46 Kursa), Popiołek, Zawadzki (46 Uliczny), Janik, Marek (46 Pigiel), Zuber (46 Remeniuk), Pisarek (46 Maj).

Sędziował: Baran.

PUCHAR POLSKI LZPN – IV RUNDA

Górnik II Łęczna – Motor II Lublin 0:0, karne 2:4 * Ludwiniak Ludwin – Powiślak Końskowola 1:6 (Pasieczny 21 – Charchuła 6, 44, W. Zachaj 12, J. Kozak 71, Semeniuk 76, Miodach 90) * TJMMNW Lublin – Avia Świdnik 0:14 (Marek 9, 28, Zuber 18, Pisarek 21, 27, Kalinowski 22, Midzierski 23-samobójcza, Janik 47, 69, 90, Remeniuk 60, Maj 74, 81, Popiołek 85) * POM Iskra Piotrowice – Lewart Lubartów 2:2, karne 3:4 (Barszcz 14, Szabłowski 86 – Wolanin 16-samobójcza, Marciniak 67) * Tur Milejów – Stal Kraśnik 1:7 (Parada 16 – Bartoś 17, Kalita 47, 50, 59, Wawryszczuk 53, Pavlas 87, Janiszek 89) * Czarni Dęblin – Świdniczanka Świdnik 0:3 (Contento 27-samobójcza, Futa 72, Poleszak 83) * Janowianka Janów Lubelski – Granit Bychawa 4:1 (bramki dla Janowianki: Kiszka, Koźlik, Zięba, Brillant) * Lublinianka – AF Głusk 10 września.

BETCLIC III LIGA, GR. IV
6. KOLEJKA

Wyniki:

Chełmianka - Siarka Tarnobrzeg 2-0
Cracovia II - Korona II Kielce 1-2
Naprzód Jędrzejów - Wisłoka Dębica 3-2
Avia Świdnik - KSZO Ostrowiec Św. 1-2
Wiślanie Skawina - Świdniczanka Świdnik 2-1
Star Starachowice - Wisła II Kraków 4-2
Sokół Kolbuszowa Dolna - Sparta Kazimierza Wielka 1-1
Podlasie Biała Podlaska - Czarni Połaniec 3-1
Stal Kraśnik - Pogoń Sokół Lubaczów 2-2

Tabela:

1. KSZO 6 16 14-5
2. Avia 6 15 13-5
3. Chełmianka 6 15 13-8
4. Wiślanie 6 12 15-14
5. Podlasie 6 10 12-10
6. Korona II 6 10 11-11
7. Pogoń Sokół 6 8 13-10
8. Star 6 8 10-10
9. Cracovia II 6 8 9-12
10. Stal K. 6 7 10-9
11. Sparta 6 7 11-12
12. Sokół Kolbuszowa 6 7 8-9
13. Wisłoka 6 6 9-9
14. Naprzód 6 6 9-10
15. Wisła II 6 6 11-18
16. Siarka 6 5 7-12
17. Czarni 6 3 5-11
18. Świdniczanka 6 2 7-12

