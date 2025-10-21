„Odzyskać srebro” – poruszający wernisaż Doroty Mościbrodzkiej w Warsztatach Kultury

Wystawa przyciągnęła licznych miłośników fotografii i sztuki współczesnej. Goście mogli zobaczyć niezwykle osobisty projekt, w którym artystka łączy tradycyjną fotografię srebrową, szklane negatywy, poezję i kolaż, tworząc opowieść o przemijaniu, pamięci i próbie odzyskania wewnętrznej równowagi po stracie.

Punktem wyjścia projektu była relacja Mościbrodzkiej z prof. Bogdanem Konopką, wybitnym fotografem związanym z Paryżem. To on wprowadził artystkę w świat halogenków srebra i barytowych papierów, powtarzając, że „arkusze papieru fotograficznego starzeją się jak ludzie – każdy na swój sposób”. Jego śmierć w 2019 roku stała się dla autorki doświadczeniem granicznym – żałoba i depresja na lata odebrały jej wiarę w sens tworzenia.

„Odzyskać srebro” to zatem nie tylko wystawa fotograficzna, ale także osobisty proces powrotu do światła i nadziei. Artystka, nawiązując do twórczości Jerzego Lewczyńskiego, pokazuje zdjęcia wykonane m.in. na żydowskich cmentarzach – miejscach, gdzie historia i duchowość łączą się w jeden głos pamięci. – Jestem tu i widzę was. Jesteście dla mnie ważni – mówi artystka, przywracając obrazom i miejscom zapomnianą tożsamość.

Tytuł ekspozycji ma symboliczne znaczenie – odnosi się zarówno do alchemii tradycyjnej fotografii, w której srebro zatrzymuje światło, jak i do procesu wewnętrznego – odzyskiwania wiary w sens tworzenia.

Wernisaż poprowadziła kuratorka wystawy Agata Sztorc-Gromaszek, a wydarzenie zrealizowano w ramach cyklu „Spektrum sztuki” – części projektu „Sztuka Wrażliwości”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wystawę można oglądać do 9 listopada, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–17.00. Wstęp jest bezpłatny. Wernisaż tłumaczony był na Polski Język Migowy, a organizatorzy zapewniają możliwość kontaktu w sprawie dodatkowych udogodnień.