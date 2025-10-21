Nie żyje Zbigniew Jadczyszyn. Był postacią znaną w mieście

"Był człowiekiem o otwartym sercu i jasnym umyśle, wspierał i zachęcał mieszkańców do wielu ważnych inicjatyw społecznych. Jak sam powiedział po wygranych wyborach na przewodniczącego swojego osiedla, że kandydował z dwóch powodów: po pierwsze chciał poświęcić się dla lokalnej społeczności w związku z większą ilością wolnego czasu, a po drugie w związku z tym, iż od 40 lat mieszka na osiedlu Zamoyskiego chciał zrobić coś dla jego mieszkańców" - napisał w mediach społecznościowych Rafał Zwolak, prezydent Zamościa.

"Dla nas, osoba na której zawsze mogliśmy polegać, wspaniały kolega, zawsze uśmiechnięty. Ogromnie życzliwy, otwarty na drugiego czlowieka" - tak zmarłego wspominają koleżanki i koledzy z zamojskiej Koalicji Obywatelskiej.

Zbigniew Jadczyszyn był kandydatem na radnego z list KO w ostatnich, a także poprzednich wyborach samorządowych. Mandatu nie zdobył.

Ukończył krakowską Akademię Górniczo-Hutniczą. Przez wiele lat pracował w Zamojskich Fabrykach Mebli, także jako prezes zarządu tej firmy. Podczas swojej kariery zawodowej był również dyrektorem fabryki w Bachmucie na Ukrainie.