W środę AZS UMCS Lublin zagra na wyjeździe z hiszpańskim Hozono Global Jairis

O sile hiszpańskiej ekipy lublinianki przekonały się już w poprzednim sezonie, kiedy dwukrotnie przegrały z Hozono. Na wyjeździe było 63:76, a u siebie akademiczki zostały rozgromione 58:83. - Czeka nas ciężka podróż i wymagający przeciwnik. Hozono ma szeroką ławkę i typowy hiszpański styl. Lubią grać bardzo dynamicznie, co utrudnia przygotowanie do tego spotkania. Jestem przekonany, że jak zagramy swój basket, to przywieziemy zwycięstwo - powiedział Karol Kowalewski, trener AZS UMCS Lublin.

Teraz jednak sytuacja wygląda trochę inaczej, bo AZS UMCS na początku sezonu jest w wybitnej formie. Komplet zwycięstw zarówno w FIBA EuroCup, jak i Orlen Basket Lidze sprawił, że nastroje są znakomite. Poprawił je jeszcze transfer Dragany Stanković. Serbka to doświadczona zawodniczka, która występowała zarówno na parkietach Euroligi, jak i w Igrzyskach Olimpijskich. Na tej ostatniej imprezie wywalczyła w 2016 r. brązowy medal.

Mecz w Hiszpanii rozpocznie się o godz. 20.30. Transmisję z niego będzie można obejrzeć na kanale FIBA na portalu YouTube.