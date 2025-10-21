Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

W środę AZS UMCS Lublin zagra na wyjeździe z hiszpańskim Hozono Global Jairis

Autor: Kamil Kozioł
(fot. Wojciech Szubartowski)

Po dwóch kolejkach fazy grupowej FIBA EuroCup lubelska ekipa dość niespodziewanie przewodzi stawce. Teraz jednak podopieczne Karola Kowalewskiego czeka prawdziwy test, bo przeciwnikiem będzie Hozono Global Jairis. Spotkanie odbędzie się w miejscowości Alcantarilla, w hali Pabellon Municipal Fausto Vincent.

O sile hiszpańskiej ekipy lublinianki przekonały się już w poprzednim sezonie, kiedy dwukrotnie przegrały z Hozono. Na wyjeździe było 63:76, a u siebie akademiczki zostały rozgromione 58:83. - Czeka nas ciężka podróż i wymagający przeciwnik.  Hozono ma szeroką ławkę i typowy hiszpański styl. Lubią grać bardzo dynamicznie, co utrudnia przygotowanie do tego spotkania. Jestem przekonany, że jak zagramy swój basket, to przywieziemy zwycięstwo - powiedział Karol Kowalewski, trener AZS UMCS Lublin. 

Teraz jednak sytuacja wygląda trochę inaczej, bo AZS UMCS na początku sezonu jest w wybitnej formie. Komplet zwycięstw zarówno w FIBA EuroCup, jak i Orlen Basket Lidze sprawił, że nastroje są znakomite. Poprawił je jeszcze transfer Dragany Stanković. Serbka to doświadczona zawodniczka, która występowała zarówno na parkietach Euroligi, jak i w Igrzyskach Olimpijskich. Na tej ostatniej imprezie wywalczyła w 2016 r. brązowy medal.

Mecz w Hiszpanii rozpocznie się o godz. 20.30. Transmisję z niego będzie można obejrzeć na kanale FIBA na portalu YouTube.

W 2. rundzie Pucharu Polski Azoty Puławy pokonały AZS AWF Biała Podlaska 29:28

Azoty Puławy pokonały AZS AWF Biała Podlaska w Pucharze Polski

W 2. rundzie Pucharu Polski Azoty Puławy pokonały po zaciętym spotkaniu AZS AWF Biała Podlaska 29:28
Budynek dawnej przychodni nr 4 przy ul. Kołłątaja w Puławach. Od października lekarze rodzinni już tutaj nie przyjmują

Zmiany w puławskim SP ZOZ. Spadła liczba publicznych przychodni

Od października, zgodnie z decyzją dyrekcji puławskiego szpitala, zamknięta została przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej przy ul. Kołłątaja. Powody - braki kadrowe, za mało pacjentów i koszty. W budynku rozwijane są usługi rehabilitacyjne.
Kładka w Łukowie

Problem podróżnych w Łukowie. Kolej nie ma pieniędzy na windę

Na razie kolejowa spółka nie ma pieniędzy na zamontowanie wind przy peronie w Łukowie. Potrzebę modernizacji istniejącej kładki zgłosili we wrześniu miejscy radni z klubu Razem Ponad Podziałami.
Wojciech Kamiński (PGE Start Lublin): Rilski Sportist to niebezpieczna drużyna

Wojciech Kamiński (PGE Start Lublin): Rilski Sportist to niebezpieczna drużyna

Rozmowa z Wojciechem Kamińskim, trenerem PGE Start Lublin.
Małgorzata Gromadzka

Gromadzka w rządzie. Posłanka z Lubelszczyzny została wiceministrą rolnictwa i rozwoju wsi

Małgorzata Gromadzka objęła tekę wiceministry rolnictwa i rozwoju wsi. Zastąpiła w tej funkcji Michała Kołodziejczaka, który w czerwcu złożył rezygnację. Nowa wiceministera ma odpowiadać między innymi za departament rynków rolnych.

Na Starym Mieście powstanie „szpilkostrada”
galeria

„Szpilkostrada” za 1,7 miliona na Starym Mieście. Radni: Ułatwimy życie niepełnosprawnym, rodzicom i kobietom

1,7 miliona złotych. Tyle wyniesie koszt tzw. „szpilkostrady” na Starym Mieście. Nieliczni krytycy twierdzą, że to zbędna inwestycja. - Obecna nawierzchnia jest uciążliwa dla osób niewidomych, niedowidzących, poruszających się na wózkach, seniorów czy rodziców z dziećmi. Nie tworzymy więc „Wersalu”, jak twierdzą niektórzy radni PiS, tylko przestrzeń równych szans – odpowiadają radni z klubu prezydenta Krzysztofa Żuka.
Różowy październik z NFZ. Bezpłatne badania i konsultacje w Lublinie

Różowy październik z NFZ. Bezpłatne badania i konsultacje w Lublinie

Od 22 do 25 października Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza mieszkanki regionu na bezpłatne konsultacje, badania i pomiary w ramach akcji „Różowy październik”. Wydarzenia poświęcone są profilaktyce onkologicznej i promocji zdrowia kobiet.
„Odzyskać srebro” – poruszający wernisaż Doroty Mościbrodzkiej w Warsztatach Kultury
galeria

„Odzyskać srebro” – poruszający wernisaż Doroty Mościbrodzkiej w Warsztatach Kultury

Światło, pamięć i emocje zamknięte w kadrze. W Warsztatach Kultury w Lublinie odbył się wernisaż wystawy „Odzyskać srebro” autorstwa Doroty Mościbrodzkiej – fotografki, poetki i tłumaczki języka rosyjskiego. Ekspozycja, prezentowana w sali wystawowej przy ul. Grodzkiej 7, potrwa do 9 listopada.
Waldemar Warzocha, były prezes tomaszowskiego PGKiM

Bałagan w tomaszowskim PGKiM. Prokuratura bada sprawę

Czy przetargi w tomaszowskim PGKiM były ustawiane? Sprawą od pewnego czasu zajmuje się zamojska prokuratura. Zawiadomienie złożyła rada nadzorcza spółki.

Chciała pomóc, ale zapomniała że jest poszukiwana przez policję

Chciała pomóc, ale zapomniała że jest poszukiwana przez policję

19-latka z powiatu lubartowskiego w dobrej wierze wezwała pomoc do swojego kolegi. Tym sposobem „wystawiła” się poszukującym ją policjantów.

Karol Nawrocki na inauguracji w AZ: Będę patronem tej uczelni
galeria

Karol Nawrocki na inauguracji w AZ: Będę patronem tej uczelni

To była piąta inauguracja roku akademickiego w Akademii Zamojskiej, wcześniejszej Uczelni Państwowej i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica, ale pierwsza, w której wziął udział prezydent RP.
Kolejne miliony z LAWP na rozwój firm – ruszają nabory na cyfryzację oraz wdrożenie innowacji

Kolejne miliony z LAWP na rozwój firm – ruszają nabory na cyfryzację oraz wdrożenie innowacji

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP) przygotowała na końcówkę roku dla przedsiębiorców z województwa lubelskiego dwa kluczowe nabory: Działanie 1.3 „Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw” oraz Działanie 2.4 „Cyfryzacja lubelskich MŚP”. Oba stanowią kontynuację Działań, które w poprzednich edycjach spotkały się z ogromnym zainteresowaniem lokalnych firm i przyniosły wymierne efekty dla gospodarki regionu.
Zbigniew Jadczyszyn zmarł w wieku 70 lat
Zamość

Nie żyje Zbigniew Jadczyszyn. Był postacią znaną w mieście

W wieku 70 lat zmarł w niedzielę (19 września) Zbigniew Jadczyszyn, przewodniczący zarządu osiedla Zamoyskiego w Zamościu.
zdjęcie ilustracyjne

Zboczeniec napastował kobiety w busie. Jest akt oskarżenia

Jest akt oskarżenia wobec 50-letniego mężczyzny, który w busie relacji Biała Podlaska-Lublin napastował kobiety. Prokuratura postawiła mu w sumie kilka zarzutów.
PKO BP EKSTRAKLASA
12. KOLEJKA

Wyniki:

Cracovia - Raków Częstochowa 2-0
Jagiellonia Białystok - Arka Gdynia 4-0
Korona Kielce - Górnik Zabrze 1-1
Lech Poznań - Pogoń Szczecin 2-2
Motor Lublin - GKS Katowice 2-5
Piast Gliwice - Lechia Gdańsk 1-2
Widzew Łódź - Radomiak Radom 3-2
Zagłębie Lubin - Legia Warszawa 3-1
Wisła Płock - Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Tabela:

1. Jagiellonia 11 24 23-13
2. Górnik 12 23 19-10
3. Cracovia 11 21 20-12
4. Korona 12 19 16-11
5. Lech 11 19 20-18
6. Wisła Płock 10 18 12-7
7. Zagłębie 11 16 24-17
8. Widzew 12 16 20-17
9. Legia 11 15 14-12
10. Radomiak 12 15 22-22
11. Raków 11 14 12-15
12. Pogoń 12 14 18-22
13. Arka 12 12 7-19
14. Katowice 12 11 16-24
15. Motor 11 11 13-21
16. Lechia 12 10 21-27
17. Bruk-Bet 11 9 15-21
18. Piast 10 7 9-13

