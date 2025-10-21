Chciała pomóc, ale zapomniała że jest poszukiwana przez policję

19-latka z powiatu lubartowskiego w dobrej wierze wezwała pomoc do swojego kolegi. Tym sposobem „wystawiła” się poszukującym ją policjantów.
W niedzielę (19 października) policjanci otrzymali dość nietypowe zgłoszenie.
– 20-letni mężczyzna podczas towarzyskiego spotkania w jednym z zajazdów chciał prawdopodobnie zaimponować koleżankom i podniósł 19-latkę do góry. Ta – jak twierdzi niechcący – uderzyła go głową w krtań, co spowodowało krwawienie i konieczność wezwania pomocy – relacjonuje podkomisarz Jagoda Maj z lubartowskiej policji.
Na miejscu 20-latkowi została udzielona pomoc, a całe towarzystwo zostało uspokojone przez policjantów.
Wszystko skończyłoby się szczęśliwie, gdyby nie to, że zgłaszająca 19-latka była poszukiwana listem gończym w celu odbycia kary pozbawienia wolności. Dziewczyna została przetransportowana do aresztu.