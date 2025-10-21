Różowy październik z NFZ. Bezpłatne badania i konsultacje w Lublinie

W tym roku kampania pod hasłem „OnkoProfilaktyka – badam się, mam pewność!” odbywa się w kilku lokalizacjach w Lublinie. Jak podkreślają organizatorzy, październik to czas, w którym szczególnie warto przypominać o znaczeniu regularnych badań, zwłaszcza mammografii.

– Chcemy zachęcić panie do troski o zdrowie i przypomnieć, że profilaktyka naprawdę ratuje życie – mówi Małgorzata Bartoszek, rzeczniczka prasowa lubelskiego NFZ.

Gdzie i kiedy odbędą się wydarzenia?

Środa, 22 października (10:00–14:00) – Sala Obsługi Klientów NFZ przy ul. Nadstawnej 2–4.

W programie konsultacje z ekspertami z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej i edukatorami zdrowia, pomiary ciśnienia i saturacji, a także instruktaż samobadania piersi.

W programie konsultacje z ekspertami z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej i edukatorami zdrowia, pomiary ciśnienia i saturacji, a także instruktaż samobadania piersi. Czwartek, 23 października (10:00–14:00) – również przy ul. Nadstawnej.

Spotkanie pod hasłem „Siła tkwi w zdrowych wyborach” z udziałem Lubelskich Amazonek, dietetyków i doradców NFZ.

Spotkanie pod hasłem „Siła tkwi w zdrowych wyborach” z udziałem Lubelskich Amazonek, dietetyków i doradców NFZ. Piątek, 24 października (10:00–13:00) – ZUS, ul. Tomasza Zana 36/38c.

Tu zaplanowano badania składu ciała i konsultacje profilaktyczne w ramach „Dni Seniora”.

Tu zaplanowano badania składu ciała i konsultacje profilaktyczne w ramach „Dni Seniora”. Sobota, 25 października (10:00–14:00) – Galeria Orkana.

Podczas finałowego wydarzenia będzie można skonsultować się z lekarzem i dietetykiem, wykonać USG piersi, badanie słuchu oraz pomiar ciśnienia.

Wszystkie akcje będą okazją do uzyskania informacji o programach profilaktycznych NFZ, w tym o programie profilaktyki raka piersi i projekcie „Moje Zdrowie”.

Współorganizatorami wydarzeń są Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej oraz Uniwersytet Medyczny w Lublinie.