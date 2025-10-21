Karol Nawrocki na inauguracji w AZ: Będę patronem tej uczelni

Karol Nawrocki na wtorkową uroczystość zorganizowaną na dziedzińcu historycznej Akademii Zamojskiej przyjechał prosto z Tomaszowa Lubelskiego, gdzie uczestniczył w konferencji „Między informacją a dezinformacją”.

– Potrzebujemy rozwijających się uniwersytetów i akademii, odpowiedzialności z Rzeczypospolitą, za narodową wspólnotę, aby mądrze iść w przyszłość Polski w XXI wieku – mówił do zgromadzonych prezydent Nawrocki w swoim wystąpieniu w Zamościu. I dodał: – Z wielką przyjemnością będę patronem tej uczelni jako prezydent Polski.

Prezydenta słuchali pracownicy uczelni, licznie zaproszeni gości i studenci. Również część z około 550 tych, którzy w tym roku zaczynają w AZ edukację na studiach pierwszego i drugiego stopnia, również inżynierskich i jednolitych magisterskich.

W gronie tym jest m.in. Oliwier Kuźma, od października student pierwszego roku fizjoterapii. Dlaczego postanowił tutaj kontynuować edukację po maturze?

– Pochodzę z Zamościa, jestem związany z tym miastem, znam je i dlatego zdecydowałem się tutaj uczyć. Po pierwszych dwóch tygodniach zajęciach utwierdziłem się w przekonaniu, że to była dobra decyzja – mówi w rozmowie z nami młody człowiek. Kierunek, który wybrał uważa za przyszłościowy. – Społeczeństwo się starzeje, więc specjaliści fizjoterapii będą na pewno bardzo potrzebni – podkreśla Oliwier Kuźma.

Razem z nim na rok studiuje Emilia Kur, która mieszka poza miastem, ale szkołę średnią kończyła w Zamościu. – Byłam na dniach otwartych Akademii Zamojskiej i bardzo mi się spodobało, dlatego wybrałam tę uczelnię – opowiada studentka. A wybrała ten konkretny kierunek, bo jako osoba przez lata aktywnie uprawiająca sport wie, że profesjonalni fozjoterapeuci są po prostu niezbędni.

Monika Mazurek rekrutowała się i została przyjęta na kryminalistykę, nowy kierunek w AZ, a już w trakcie roku akademickiego postanowiła spróbować jeszcze na prawie. – Są to w jakimś stopniu powiązane kierunki, mamy podobne przedmioty, dlatego zakładam, że dam sobie radę – mówi nam młoda kobieta.

W Akademii Zamojskiej studiuje obecnie ponad 1200 osób. W tegorocznej rekrutacji, podobnie jak w latach poprzednich największym zainteresowaniem cieszyło się pielęgniarstwo, ale popularne pozostają też np. bezpieczeństwo narodowe, finanse i rachunkowość, filologia angielska oraz fizjoterapia.