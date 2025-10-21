Gromadzka w rządzie. Posłanka z Lubelszczyzny została wiceministrą rolnictwa i rozwoju wsi

Gromadzka pochodzi ze wsi Rakówka w gminie Księżpol na Lubelszczyźnie. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Mieszka w Korchowie Drugim w powiecie biłgorajskim, gdzie prowadzi z mężem certyfikowane ekologiczne gospodarstwo rolne o powierzchni niespełna ośmiu hektarów. Specjalizuje się w uprawach sadowniczych i ekologicznych.

Z jej oświadczenia majątkowego wynika, że w 2024 roku z działalności rolniczej uzyskała przychód w wysokości ok. 170 tys. zł, a dodatkowe 30 tys. zł stanowiły dopłaty i odszkodowania. W gospodarstwie używa nowoczesnego sprzętu, w tym ciągnika Renault Fructus 130 i opryskiwacza TurbMatic.

Z Platformą Obywatelską związana jest od 2010 roku i w powiecie biłgorajskim przewodniczy partii. W wyborach samorządowych w 2014 i 2018 roku bez powodzenia startowała z lokalnego komitetu opozycyjnego wobec PiS. W 2023 roku zdobyła mandat poselski z listy Koalicji Obywatelskiej. Zdobyła prawie 11 tysięcy głosów w okręgu chełmsko-zamojskim.

Gromadzka w Sejmie angażuje się w sprawy rolników i wsi. Działa w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, współpracuje także z podkomisjami ds. bezpieczeństwa żywności, sprzedaży bezpośredniej oraz monitoringu Wspólnej Polityki Rolnej UE.