Nie możemy grać w ten sposób, czyli opinie po meczu Avia - Świdniczanka

Kto by się spodziewał, że Świdniczanka pierwsze trzy punkty wywalczy akurat w derbach z Avią. Piłkarze Łukasza Jankowskiego pokonali sąsiada zza miedzy 3:2 po bardzo emocjonującym spotkaniu. Jak mecz oceniają trenerzy obu zespołów?

Łukasz Jankowski (Świdniczanka)

– Mieliśmy swoje trudne momenty w tym meczu, ale ogólnie rzecz biorąc od początku spisywaliśmy się nieźle. Dlatego nie bylibyśmy zadowoleni z remisu. Ja cały czas pchałem chłopaków do przodu, żeby walczyć o trzy punkty. Bardzo fajnie, że udało się je zdobyć. Dwa razy prowadziliśmy, ale Avia potrafiła wyrównać. W poprzednich meczach był mały niesmak, że nie udało się dowieźć prowadzenia, zawsze czegoś brakowało. Niewiele brakowało, a znowu wszystko by się powtórzyło. Tym razem los nam jednak oddał to, co straciliśmy wcześniej. Szczęście było po naszej stronie i mamy pierwsze zwycięstwo akurat w spotkaniu derbowym. Kapitan dał impuls i w doliczonym czasie gry strzelił zwycięskiego gola. Mamy nadzieję, że teraz pójdzie już z górki i na kolejny komplet punktów nie będziemy musieli czekać tak długo. Mamy przed sobą cztery mecze, w których mamy szansę zapunktować, jeżeli podtrzymamy naszą dobrą dyspozycję. Do każdego przygotujemy się jednak osobno i każdy najbliższy mecz będzie dla nas najważniejszy.

Wojciech Szacoń (Avia)

– Ciężko powiedzieć coś mądrego po takim meczu. Jesteśmy bardzo źli, bo bardzo nam zależało na wygranej. Wiemy, jak ważne to było spotkanie dla kibiców i dla całej społeczności klubu. Dla nas również. Żyliśmy tymi derbami przez cały tydzień, chcieliśmy się przygotować do nich jak najlepiej, a wyszło odwrotnie. Jestem bardzo zły przede wszystkim na to, jak traciliśmy bramki i jak funkcjonowaliśmy w bronieniu. Byliśmy zbyt daleko od siebie, za mało szczelni, zbyt mało agresywni w wielu momentach i przez to Świdniczanka zdobywała gole. Jeżeli ten zespół chce myśleć o czymś więcej, to reakcja musi być natychmiastowa, już od kolejnego meczu ligowego, bo po prostu punkty nam uciekają. Zabieramy się do roboty od poniedziałku, bo nie możemy w ten sposób grać, zwłaszcza przed własną publicznością.

Kto by się spodziewał, że Świdniczanka pierwsze trzy punkty wywalczy akurat w derbach z Avią. Piłkarze Łukasza Jankowskiego pokonali sąsiada zza miedzy 3:2 po bardzo emocjonującym spotkaniu. Jak mecz oceniają trenerzy obu zespołów?
BETCLIC III LIGA, GR. IV
8. KOLEJKA

Wyniki:

Chełmianka - Avia Świdnik 1-1
Czarni Połaniec - Sparta Kazimierza Wielka 5-2
Naprzód Jędrzejów - Wisła II Kraków 3-2
Podlasie Biała Podlaska - KSZO Ostrowiec Św. 1-2
Sokół Kolbuszowa Dolna - Pogoń Sokół Lubaczów 2-4
Star Starachowice - Korona II Kielce 3-2
Świdniczanka Świdnik - Cracovia II 1-2
Wisłoka Dębica - Siarka Tarnobrzeg 0-2
Wiślanie Skawina - Stal Kraśnik 1-0

Tabela:

1. KSZO 8 20 16-6
2. Avia 8 19 19-10
3. Chełmianka 8 17 15-10
4. Wiślanie 8 16 18-16
5. Pogoń Sokół 8 14 18-12
6. Star 8 12 13-12
7. Podlasie 8 11 15-14
8. Siarka 8 11 12-13
9. Cracovia II 8 11 15-18
10. Stal K. 8 10 14-10
11. Korona II 8 10 14-17
12. Czarni 8 9 14-15
13. Naprzód 8 9 12-13
14. Wisłoka 8 9 10-11
15. Sokół Kolbuszowa 8 7 10-14
16. Sparta 8 7 13-21
17. Wisła II 8 6 15-25
18. Świdniczanka 8 3 4-15

