Informacja Wójta Gminy Wólka

Odkąd wiosną 2022 z dnia na dzień pojawiły się na ulicach Zamościa, co roku jesienią znikały, żeby wrócić dopiero po zimie. Ale w tym roku tak nie będzie. Operator elektrycznych hulajnóg Lime zapowiada, że pozostawi je w mieście także w najbliższych miesiącach.
Stabilna praca i niezłe zarobki, szybka emerytura i dodatkowe dni urlopu – tym Krajowa Administracja Skarbowa kusi potencjalnych pracowników. Do obsadzenia jest co najmniej 11 etatów w oddziałach celnych w województwie lubelskim.
Fundacja Wolności opublikowała w internecie dane osobowe Henryka Smolarza, posła PSL i dyrektora KOWR. Jak ustalił Onet, w sieci znalazły się numer PESEL, dane dowodu osobistego i adres zamieszkania polityka. Fundacja tłumaczy, że był to błąd. Smolarz zapowiada złożenie skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zaczynasz mocniej interesować się piłką nożną, lecz nie do końca wiesz, co oznaczają dane linie na boisku? No i skąd wiadomo, jakie rozmiary powinno ono mieć? Sprawdź odpowiedzi na frapujące Cię pytania w tym artykule!
Systemy fotowoltaiczne zyskują coraz większą popularność zarówno wśród właścicieli domów, jak i przedsiębiorców. Jednak wybór odpowiedniej instalacji słonecznej nie jest jednorodny - różne potrzeby wymagają różnych rozwiązań.
Powiat bialski przekaże gminie działkę w Grabanowie. Samorząd chce tam stworzyć targowisko.
W Lublinie powstanie dwanaście nowych klinik – siedem w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej (COZL) oraz pięć w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy al. Kraśnickiej. To oznacza zmiany dla adeptów medycyny, ale też dla pacjentów.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radzyniu Podlaskim poszukuje kierowcy. Od stycznia mieszkańcy mogą m.in. dojechać na stację PKP w Bedlnie.
Pili razem alkohol i zaczęli się kłócić. Młodszy z braci chwycił nóż i zaatakował nim starszego. Ciężko ranny 38-latek trafił do szpitala, a 35-latek do policyjnej celi. Grozi mu nawet do 20 lat pozbawienia wolności.
Ponad 70 pokrzywdzonych osób. Prawie 140 tys. zł wyłudzonych w wyniku tzw. sextortion, czyli szantażu seksualnego. I trzech zatrzymanych mężczyzn - to efekt działań prowadzonych przez policjantów z lubelskiego Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
Głęboko nie było, ale samodzielne wydostanie się z wody stanowiło dla zwierzęcia problem. Na pomoc ruszyli mu strażacy. W akcji wzięły udział trzy jednostki.
Wyjątkowy tydzień w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie. W Klinicznym Oddziale Transplantologii lekarze przeprowadzili aż dziewięć przeszczepów nerek w zaledwie osiem dni. Tak intensywnego okresu w historii ośrodka jeszcze nie było.
Na terenie Nadleśnictwa Puławy odbyło się szkolenie SERE poziomu „B”, podczas którego żołnierze z różnych jednostek w Polsce doskonalili umiejętności przetrwania w trudnych warunkach terenowych i atmosferycznych.
W najnowszym odcinku cyklu „Dzień Wschodzi” rozmawiamy z zastępcą prezydenta Lublina, Tomaszem Fularą, o planowanej rewitalizacji błoni pod Zamkiem Lubelskim oraz o problemach z ruchem drogowym na ul. Węglarza. Program można obejrzeć na stronie www.dziennikwschodni.pl oraz na naszym kanale YouTube.
