Rzucił się z nożem na brata. 35-latkowi grozi 20 lat więzienia

Zdarzenia, o których kraśnicka policja poinformowała dzisiaj, rozegrały się w sobotę (1 listopada) w gminie Szastarka.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że bracia tego dnia razem pili alkohol. O coś się posprzeczali. Emocje sięgnęły zenitu. W pewnym momencie młodszy z mężczyzn nożem aatakował starszego brata. Ranił go bardzo powżnie w brzuch. 38-latek trafił do szpitala, zajęli się nim lekarze.

- Sprawca został zatrzymany przez policjantów i trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu - przekazała w środę aspirant Marzena Sałata z kraśnickiej policji.

Dodała, że zebrany pod nadzorem prokuratora materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 35-latkowi zarzutu spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Sąd może skazać go na karę nawet 20 lat więzienia.