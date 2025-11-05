Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. środa, 5 listopada 2025 r.
Serwisy tematyczne
Rolnik Roku

Kraśnik

Dzisiaj
10:51
Strona główna » Kraśnik

Rzucił się z nożem na brata. 35-latkowi grozi 20 lat więzienia

Autor: Zdjęcie autora Oprac. ak
Udostępnij 0 A A
Gdy policjanci zatrzymywali 35-latka, mężczyzna był pijany
Gdy policjanci zatrzymywali 35-latka, mężczyzna był pijany (fot. KPP Kraśnik)

Pili razem alkohol i zaczęli się kłócić. Młodszy z braci chwycił nóż i zaatakował nim starszego. Ciężko ranny 38-latek trafił do szpitala, a 35-latek do policyjnej celi. Grozi mu nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Zdarzenia, o których kraśnicka policja poinformowała dzisiaj, rozegrały się w sobotę (1 listopada) w gminie Szastarka.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że bracia tego dnia razem pili alkohol. O coś się posprzeczali. Emocje sięgnęły zenitu. W pewnym momencie młodszy z mężczyzn nożem aatakował starszego brata. Ranił go bardzo powżnie w brzuch. 38-latek trafił do szpitala, zajęli się nim lekarze. 

- Sprawca został zatrzymany przez policjantów i trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu - przekazała w środę aspirant Marzena Sałata z kraśnickiej policji.

Dodała, że zebrany pod nadzorem prokuratora materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 35-latkowi zarzutu spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Sąd może skazać go na karę nawet 20 lat więzienia.

48-latkowi grozić może nawet dożywotnie więzienie

Z nożem zaatakował kompana od kieliszka. Poszło o kobietę

Napadł na ratownika z nożem. W więzieniu spędzi 3 lata

Napadł na ratownika z nożem. W więzieniu spędzi 3 lata

Ciężarna z nożem napadała na banki. Wyrok utrzymany

Ciężarna z nożem napadała na banki. Wyrok utrzymany

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
nożownik policja Kraśnik napaść brat

Pozostałe informacje

Hulajnoga elektryczna zaparkowana w wyznaczonym miejscu przy ul. Akademickiej w Zamościu

Nie zjadą na zimę do bazy. Hulajnogi zostają na ulicach miasta

Odkąd wiosną 2022 z dnia na dzień pojawiły się na ulicach Zamościa, co roku jesienią znikały, żeby wrócić dopiero po zimie. Ale w tym roku tak nie będzie. Operator elektrycznych hulajnóg Lime zapowiada, że pozostawi je w mieście także w najbliższych miesiącach.
Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej realizują zadania z zakresu kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz przepisów związanych z wywozem i przywozem towarów. Wykonują również m.in. zadania wynikające z ustawy o grach hazardowych, związanych z udzielaniem koncesji i zezwoleń oraz rejestracją urządzeń

Kilkanaście etatów do obsadzenia. Na początek 6,2 tys. brutto, dodatki i „trzynastka”

Stabilna praca i niezłe zarobki, szybka emerytura i dodatkowe dni urlopu – tym Krajowa Administracja Skarbowa kusi potencjalnych pracowników. Do obsadzenia jest co najmniej 11 etatów w oddziałach celnych w województwie lubelskim.
Henryk Smolarz

Fundacja Wolności ujawniła dane posła. Henryk Smolarz składa skargę do UODO

Fundacja Wolności opublikowała w internecie dane osobowe Henryka Smolarza, posła PSL i dyrektora KOWR. Jak ustalił Onet, w sieci znalazły się numer PESEL, dane dowodu osobistego i adres zamieszkania polityka. Fundacja tłumaczy, że był to błąd. Smolarz zapowiada złożenie skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jakie są oficjalne wymiary boiska do piłki nożnej i co oznaczają poszczególne linie?

Jakie są oficjalne wymiary boiska do piłki nożnej i co oznaczają poszczególne linie?

Zaczynasz mocniej interesować się piłką nożną, lecz nie do końca wiesz, co oznaczają dane linie na boisku? No i skąd wiadomo, jakie rozmiary powinno ono mieć? Sprawdź odpowiedzi na frapujące Cię pytania w tym artykule!
Fotowoltaika w Domu i w Firmie – Kluczowe Różnice w Instalacjach PV

Fotowoltaika w Domu i w Firmie – Kluczowe Różnice w Instalacjach PV

Systemy fotowoltaiczne zyskują coraz większą popularność zarówno wśród właścicieli domów, jak i przedsiębiorców. Jednak wybór odpowiedniej instalacji słonecznej nie jest jednorodny - różne potrzeby wymagają różnych rozwiązań.
Powiat przekaże gminie działkę w Grabanowie. Wiadomo, co tam powstanie

Powiat przekaże gminie działkę w Grabanowie. Wiadomo, co tam powstanie

Powiat bialski przekaże gminie działkę w Grabanowie. Samorząd chce tam stworzyć targowisko.
Na zdjęciu marszałek Jarosław Stawiarski, rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski oraz dyrektor szpitala Piotr Matej, dyrektor szpitali Piotr Matej

Nowe kliniki w mieście – wspólny projekt KUL-u i lubelskich szpitali

W Lublinie powstanie dwanaście nowych klinik – siedem w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej (COZL) oraz pięć w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy al. Kraśnickiej. To oznacza zmiany dla adeptów medycyny, ale też dla pacjentów.

Informacja Wójta Gminy Wólka

Informacja Wójta Gminy Wólka

PKS szuka kierowcy. A samorządy pracują nad nową linią

PKS szuka kierowcy. A samorządy pracują nad nową linią

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radzyniu Podlaskim poszukuje kierowcy. Od stycznia mieszkańcy mogą m.in. dojechać na stację PKP w Bedlnie.
Gdy policjanci zatrzymywali 35-latka, mężczyzna był pijany

Rzucił się z nożem na brata. 35-latkowi grozi 20 lat więzienia

Pili razem alkohol i zaczęli się kłócić. Młodszy z braci chwycił nóż i zaatakował nim starszego. Ciężko ranny 38-latek trafił do szpitala, a 35-latek do policyjnej celi. Grozi mu nawet do 20 lat pozbawienia wolności.
Jeden z zatrzymanych szantażystów

Zarabiali na seksualnych szantażach. Grupę rozpracowują policjanci z Lublina

Ponad 70 pokrzywdzonych osób. Prawie 140 tys. zł wyłudzonych w wyniku tzw. sextortion, czyli szantażu seksualnego. I trzech zatrzymanych mężczyzn - to efekt działań prowadzonych przez policjantów z lubelskiego Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
Łoś nie był w stanie samodzielnie wydostać się z wody

Nietypowa akcja. Ruszyli do wody ratować łosia

Głęboko nie było, ale samodzielne wydostanie się z wody stanowiło dla zwierzęcia problem. Na pomoc ruszyli mu strażacy. W akcji wzięły udział trzy jednostki.
Rekord w lubelskim szpitalu. W osiem dni przeszczepiono dziewięć nerek

Rekord w lubelskim szpitalu. W osiem dni przeszczepiono dziewięć nerek

Wyjątkowy tydzień w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie. W Klinicznym Oddziale Transplantologii lekarze przeprowadzili aż dziewięć przeszczepów nerek w zaledwie osiem dni. Tak intensywnego okresu w historii ośrodka jeszcze nie było.
Hulali po lesie bezszelestnie
galeria

Hulali po lesie bezszelestnie

Na terenie Nadleśnictwa Puławy odbyło się szkolenie SERE poziomu „B”, podczas którego żołnierze z różnych jednostek w Polsce doskonalili umiejętności przetrwania w trudnych warunkach terenowych i atmosferycznych.
Dzień Wschodzi: Błonia pod Zamkiem w Lublinie i korki na Węglarza
Dzień Wschodzi
film

Dzień Wschodzi: Błonia pod Zamkiem w Lublinie i korki na Węglarza

W najnowszym odcinku cyklu „Dzień Wschodzi” rozmawiamy z zastępcą prezydenta Lublina, Tomaszem Fularą, o planowanej rewitalizacji błoni pod Zamkiem Lubelskim oraz o problemach z ruchem drogowym na ul. Węglarza. Program można obejrzeć na stronie www.dziennikwschodni.pl oraz na naszym kanale YouTube.

Najnowsze
Hulajnoga elektryczna zaparkowana w wyznaczonym miejscu przy ul. Akademickiej w Zamościu

14:45 Nie zjadą na zimę do bazy. Hulajnogi zostają na ulicach miasta

14:00

Kilkanaście etatów do obsadzenia. Na początek 6,2 tys. brutto, dodatki i „trzynastka”

13:45

Fundacja Wolności ujawniła dane posła. Henryk Smolarz składa skargę do UODO

12:48

Powiat przekaże gminie działkę w Grabanowie. Wiadomo, co tam powstanie

11:39

Nowe kliniki w mieście – wspólny projekt KUL-u i lubelskich szpitali

11:30

Informacja Wójta Gminy Wólka

11:21

PKS szuka kierowcy. A samorządy pracują nad nową linią

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Hulajnoga elektryczna zaparkowana w wyznaczonym miejscu przy ul. Akademickiej w Zamościu

Nie zjadą na zimę do bazy. Hulajnogi zostają na ulicach miasta

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej realizują zadania z zakresu kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz przepisów związanych z wywozem i przywozem towarów. Wykonują również m.in. zadania wynikające z ustawy o grach hazardowych, związanych z udzielaniem koncesji i zezwoleń oraz rejestracją urządzeń

Kilkanaście etatów do obsadzenia. Na początek 6,2 tys. brutto, dodatki i „trzynastka”

Henryk Smolarz

Fundacja Wolności ujawniła dane posła. Henryk Smolarz składa skargę do UODO

Jakie są oficjalne wymiary boiska do piłki nożnej i co oznaczają poszczególne linie?

Jakie są oficjalne wymiary boiska do piłki nożnej i co oznaczają poszczególne linie?

Fotowoltaika w Domu i w Firmie – Kluczowe Różnice w Instalacjach PV

Fotowoltaika w Domu i w Firmie – Kluczowe Różnice w Instalacjach PV

Powiat przekaże gminie działkę w Grabanowie. Wiadomo, co tam powstanie

Powiat przekaże gminie działkę w Grabanowie. Wiadomo, co tam powstanie

Hulajnoga elektryczna zaparkowana w wyznaczonym miejscu przy ul. Akademickiej w Zamościu

Nie zjadą na zimę do bazy. Hulajnogi zostają na ulicach miasta

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej realizują zadania z zakresu kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz przepisów związanych z wywozem i przywozem towarów. Wykonują również m.in. zadania wynikające z ustawy o grach hazardowych, związanych z udzielaniem koncesji i zezwoleń oraz rejestracją urządzeń

Kilkanaście etatów do obsadzenia. Na początek 6,2 tys. brutto, dodatki i „trzynastka”

Henryk Smolarz

Fundacja Wolności ujawniła dane posła. Henryk Smolarz składa skargę do UODO

Jakie są oficjalne wymiary boiska do piłki nożnej i co oznaczają poszczególne linie?

Jakie są oficjalne wymiary boiska do piłki nożnej i co oznaczają poszczególne linie?

Fotowoltaika w Domu i w Firmie – Kluczowe Różnice w Instalacjach PV

Fotowoltaika w Domu i w Firmie – Kluczowe Różnice w Instalacjach PV

Powiat przekaże gminie działkę w Grabanowie. Wiadomo, co tam powstanie

Powiat przekaże gminie działkę w Grabanowie. Wiadomo, co tam powstanie

Dzień Wschodzi: Błonia pod Zamkiem w Lublinie i korki na Węglarza
film

Dzień Wschodzi: Błonia pod Zamkiem w Lublinie i korki na Węglarza

Pobili na śmierć metalowym drążkiem. Trzech puławian aresztowanych
film

Pobili na śmierć metalowym drążkiem. Trzech puławian aresztowanych

Więcej patroli przed i w czasie Wszystkich Świętych
film

Więcej patroli przed i w czasie Wszystkich Świętych

Pogoda na Wszystkich Świętych. Czego możemy się spodziewać?
film

Pogoda na Wszystkich Świętych. Czego możemy się spodziewać?

Burzliwe spotkanie z posłanką Bożeną Lisowską. Nie obyło się bez trudnych pytań. Relacja wideo
film

Burzliwe spotkanie z posłanką Bożeną Lisowską. Nie obyło się bez trudnych pytań. Relacja wideo

Lublin wspiera młodych i osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy
film

Lublin wspiera młodych i osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Dzień Wschodzi: Błonia pod Zamkiem w Lublinie i korki na Węglarza
Dzień Wschodzi

Dzień Wschodzi: Błonia pod Zamkiem w Lublinie i korki na Węglarza

film
Burzliwe spotkanie z posłanką Bożeną Lisowską. Nie obyło się bez trudnych pytań. Relacja wideo
film
WIDEO

Burzliwe spotkanie z posłanką Bożeną Lisowską. Nie obyło się bez trudnych pytań. Relacja wideo

Lublin wspiera młodych i osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy
film
WIDEO

Lublin wspiera młodych i osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy

„Dzień Wschodzi”. Unia Europejska to nie tylko pieniądze, ale wspólnota wartości i szans
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Unia Europejska to nie tylko pieniądze, ale wspólnota wartości i szans

„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu
film
Dzień Wschodzi

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy
film
DZIENNIK ZE SMAKIEM

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend
film
PROGNOZA POGODY

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny
film
wideo

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny

Foto
"Lublin. Fuga śmierci”. Misterium pamięci żydowskich ofiar niemieckich zbrodni
ZDJĘCIA

"Lublin. Fuga śmierci”. Misterium pamięci żydowskich ofiar niemieckich zbrodni

galeria
Skwer im. arcybiskupa Józefa Życińskiego po remoncie. „Brakuje jego głosu w przestrzeni publicznej”
galeria
ZDJĘCIA

Skwer im. arcybiskupa Józefa Życińskiego po remoncie. „Brakuje jego głosu w przestrzeni publicznej”

Lublinianie tłumnie ruszyli na groby
galeria
ZDJĘCIA

Lublinianie tłumnie ruszyli na groby

Ekwador
galeria

Halloween czy Dia de los muertos? Jak Wszystkich Świętych obchodzone jest na świecie

Czas chryzantem i spokoju. Jak Lublin przygotowuje się do Dnia Wszystkich Świętych
galeria
ZDJĘCIA

Czas chryzantem i spokoju. Jak Lublin przygotowuje się do Dnia Wszystkich Świętych

Z Ponikwody szybciej do centrum. Gotowe przedłużenie ulicy Węglarza
galeria
ZDJĘCIA

Z Ponikwody szybciej do centrum. Gotowe przedłużenie ulicy Węglarza

„Galeria sztuki na świeżym powietrzu”. Najstarszy cmentarz w Lublinie skrywa wiele perełek
galeria
ZDJĘCIA

„Galeria sztuki na świeżym powietrzu”. Najstarszy cmentarz w Lublinie skrywa wiele perełek

Coraz więcej młodych osób po udarze. Lublin znów w czołówce leczenia
galeria
ZDJĘCIA

Coraz więcej młodych osób po udarze. Lublin znów w czołówce leczenia

Tropią zapomniane mogiły. Muzeum we Włodawie tworzy mapę grobów wojennych
galeria

Tropią zapomniane mogiły. Muzeum we Włodawie tworzy mapę grobów wojennych

Najlepsi gospodarze i ekologiczne perełki z Lubelskiego
galeria
ZDJĘCIA

Najlepsi gospodarze i ekologiczne perełki z Lubelskiego

Małe, duże i pstrokate - dziś kundelki mają swoje święto!
galeria
zdjęcia czytelników

Małe, duże i pstrokate - dziś kundelki mają swoje święto!