PKS szuka kierowcy. A samorządy pracują nad nową linią

Przewoźnik szuka kierowcy do kursów na terenie Radzynia Podlaskiego i okolic. PKS oferuje stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę oraz możliwość podjęcia zatrudnienia od zaraz. Więcej informacji można uzyskać pod numerem 662 008 489 lub mailowo biuro@pks-radzyn.pl. Przypomnijmy, że od stycznia dzięki współpracy samorządów powiatu, gminy i miasta przewoźnik uruchomił nową linię, która obsługuje trasę do stacji PKP w Bedlnie, czyli kilka kilometrów od Radzynia.

- Kiedy uruchamialiśmy połączenie, wielu mówiło, że to się nie uda, że każdy ma samochód i autobus będzie woził powietrze. W styczniu z tej linii skorzystało 190 pasażerów, w marcu już 363, w czerwcu 453, a we wrześniu 487. To nie rekordy, ale stały i systematyczny wzrost- podkreśla burmistrz Jakub Jakubowski. Niedawno autobus zyskał nowe oznakowanie. Ale na tym nie koniec. - Pracujemy już nad drugą linią, zsynchronizowaną z odjazdami szynobusów do Lublina – zaznacza Jakubowski. Obecna linia jest dostosowana do rozkładu jazdy pociągów do Warszawy.

Bus do Bedlna jeździ 7 dni w tygodniu, a bilet kosztuje 5 zł. Na uruchomienie linii udało się pozyskać dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.