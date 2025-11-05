Powiat przekaże gminie działkę w Grabanowie. Wiadomo, co tam powstanie

Sprawa darowizny na rzecz gminy Biała Podlaska była jednym z tematów ostatniej sesji powiatu. Chodzi o półhektarową działkę przy ulicy Wilczyńskiej w Grabanowie, a więc niedaleko Białej Podlaskiej, którą rzeczoznawca wycenił na 300 tys. zł. O przekazanie nieruchomości kilka miesięcy temu wnioskował wójt gminy. Aby tak się stało, potrzeba zgody rady powiatu.

- Czy pan wójt przedstawił szczegółową koncepcję dotyczącą zagospodarowania działki? I czy powiat stać na to, by w formie darowizny to się odbyło - dopytywał na ostatniej sesji radny Łukasz Jaszczuk (PiS).

Gmina chce stworzyć w Grabanowie targowisko, na którym lokalni rolnicy będą mogli sprzedawać swoje plony. – Rozmawiałem o tym z panem wójtem. Myślę, że to będzie z korzyścią dla rolników i dla mieszkańców. Poza tym w akcie notarialnym będzie zapis o konkretnym celu darowizny - podkreśla starosta Mariusz Filipiuk (PSL).

Jednocześnie przypomina, że praktyka przekazywania nieruchomości pomiędzy samorządami nie jest nowa. – A współpraca z gminą układa nam się bardzo dobrze- zaznacza. Pomysł pochwalił też radny Arkadiusz Maksymiuk (PSL). – Podoba mi się inicjatywa, można ją rozszerzyć na inne miejscowości. Czosnówka też wyraża chęć -zadeklarował Maksymiuk.

Wstępnie, targowisko mogłoby działać w piątki i soboty. A teren służyłby również rekreacji.