Jakie są oficjalne wymiary boiska do piłki nożnej i co oznaczają poszczególne linie?

Jak duże jest piłkarskie boisko i czy wymiary zawsze są stałe?

Piłka nożna to sport, który składa się z wielu dokładnych zasad mających w maksymalnym stopniu wykluczyć przypadek czy sytuacje sporne. Tym bardziej może zaskakiwać fakt, że aż do 2008 roku… nie było ustalonego jednego rozmiaru boiska piłkarskiego.

Do tamtego momentu bowiem długość placu gry mogła wahać się od 90 do 120 metrów, a jego szerokość – od 45 do 90 metrów. Sprawiało to, że niektóre ekipy mogły skracać lub wydłużać boiska, co mogło grać na ich korzyść. Każdy statystyk, bukmacher czy bardziej spostrzegawczy fan z pewnością był w stanie zobaczyć różnicę.

Obecnie jednak wymiary boiska są międzynarodowo ustalone i wynoszą dokładnie 105×68 metrów. Oczywiście te limity nie dotyczą boisk juniorskich czy orlików – te bowiem z reguły są o wiele mniejsze. Seniorski profesjonalny plac gry musi jednak mieć dokładnie takie wymiary, chyba że regulamin danych rozgrywek stanowi inaczej. Przeglądając jednak kursy na Serie A, Ekstraklasę czy inne ważne ligi piłkarskie można jednak szybko dojść do wniosku, że w większości takich rozgrywek stawia się na międzynarodowy konsensus.

Podział boiska piłkarskiego – dowiedz się, co oznaczają poszczególne linie i pola

Wielkość boiska nie jest jedyną zasadą, do jakiej muszą stosować się kluby. Każdy plac gry musi bowiem mieć na sobie linie wytyczające poszczególne strefy na murawie, a każda z nich musi znajdować się w odpowiedniej odległości od bramki. Dzięki temu mecz może odbywać się bez zakłóceń i kontrowersji.

Linie końcowe

Linie boczne wytyczają rzecz jasna granice boiska. Na dłuższych bokach znajdują się linie boczne – po wyjściu piłki poza ich obrys wykonuje się rzut z autu.

Linie bramkowe natomiast umieszczone są na krótszych bokach, gdzie znajdują się bramki. Jeśli piłkę wybije gracz drużyny broniącej, przyznaje się rzut rożny, a piłkę ustawia się na specjalnej krzywej linii w rogu boiska. Jeśli jednak piłka przed opuszczeniem boiska dotknie atakującego, grę od pola bramkowego wznawia bramkarz.

Koło środkowe i linia środkowa

Linia środkowa dzieli całe boisko na dwie połowy. Wokół centralnego punktu placu gry wytyczone jest koło środkowe o promieniu 9,15 m (10 jardów). Przy rozpoczęciu meczu czy wznawianiu gry od środka w kole środkowym może znaleźć się nie więcej niż dwóch zawodników drużyny, która wprowadza piłkę do gry.

Pole karne, półkole pola karnego oraz pole bramkowe

Pole karne rozciąga się na odległość ok. 16,45 m (18 jardów) od wewnętrznej strony każdego słupka bramki. Popularna „szesnastka” uzupełniona jest także o półkole koła karnego – strefę wyłączoną z użytku podczas wykonywania rzutu karnego. Nie może się w niej znajdować żaden zawodnik poza wykonawcą tego stałego fragmentu gry.

Punkt karny natomiast znajduje się w odległości ok. 11 m od bramki (10,97 m, czyli 12 jardów). Przeglądając wyniki na przykład takich lig, jak Ekstraklasa kursy jasno pokazują, że rzut karny jest naprawdę kapitalną okazją do zdobycia bramki.

Wewnątrz pola karnego znajduje się także pole bramkowe. Jego boczne linie znajdują się 5,5 m (6 jardów) od słupków bramki, a ich krańce połączone są prostym odcinkiem. W tym obszarze bramkarz jest niemalże nietykalny. To właśnie z tego obszaru wznawiana jest również gra przy rzucie bramkowym.

