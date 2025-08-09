Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. sobota, 9 sierpnia 2025 r.
Serwisy tematyczne

III liga gr. IV

Dzisiaj
14:26
Strona główna » Sport » Piłka nożna » III liga gr. IV

Od 0:2 do 2:2, czyli Podlasie nie poddało się w Kielcach

Autor: Zdjęcie autora lukisz
Udostępnij 0 A A
Podlasie wywalczyło w Kielcach punkt, chociaż goście przegrywali z Koroną II już 0:2
Podlasie wywalczyło w Kielcach punkt, chociaż goście przegrywali z Koroną II już 0:2 (fot. MKS Podlasie Biała Podlaska/facebook)

Emocjonujący mecz w Kielcach. Rezerwy Korony do przerwy prowadziły z Podlasiem 2:0. W drugiej połowie goście wrócili jednak do gry i ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 2:2. Obie ekipy powinny zdobyć jednak znacznie więcej goli

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Już w szóstej minucie piłka wylądowała w siatce Podlasia, ale z powodu faulu w ofensywie, sędzia nie uznał gola dla kielczan. To była jednak zapowiedź bardzo trudnego popołudnia dla gości z Białej Podlaskiej. Korona II była stroną dominującą, a pod bramką Oskara Jeża co i rusz robiło się gorąco.

W 20 minucie próbkę swoich możliwości szybkościowych dał Jakub Kowalski. Zawodnik miejscowych zagrał „klepkę” z kolegą i pognał prawym skrzydłem. Na koniec chyba dogrywał wzdłuż bramki, ale wyręczył go Dominik Maluga, który próbując jeszcze wybić futbolówkę, wpakował ją do swojej bramki.

Niedługo później była kontra gości pięciu na czterech. Pierwszy strzał został jednak zablokowany, a przy drugim Maluga skiksował. Po kilkudziesięciu sekundach Maluga dośrodkował, a szczęścia zabrakło Tomaszowi Andrzejukowi, który o mały włos nie przejął piłki w piątce rywali.

Zanim minął drugi kwadrans było już 2:0. Konrad Ciszek bardzo dobrze dośrodkował z lewej flanki, a Daniel Bąk wyprzedził obrońcę i z bliska „dzióbnął” piłkę do siatki. Do końca pierwszej połowy kielczanie spokojnie mogli się pokusić przynajmniej o jeszcze jedno trafienie. Kowalski znowu popisał się świetnym rajdem, ale zakończył go strzałem prosto w Jeża. Młody bramkarz Podlasia odbił też przynajmniej dwa bardzo groźne strzały rywali, dzięki czemu po 45 minutach było „tylko” 0:2.

W przerwie trener Maciej Oleksiuk od razu zdecydował się na... poczwórną zmianę. I roszady przyniosły efekty. W 50 minucie Kacper Jakóbczyk przejął futbolówkę tuż przed szesnastką i chociaż miał dookoła siebie kilku rywali, to zdołał uderzyć po ziemi, tuż przy słupku na 2:1.

Pięć minut później Maksym Horzhui odegrał na lewo do Dmytro Kopytova, a ten celnie uderzył z ostrego kąta. Na posterunku był jednak golkiper Korony II. Dosłownie kilkadziesiąt sekund później zamiast 2:2 mogło być 3:1, ale piłka po strzale gracza gospodarzy o centymetry minęła bramkę Jeża.

W 70 minucie po centrze z rzutu rożnego do wyrównania po strzale głową doprowadził idealnie nabiegający na futbolówkę Jarosław Kosieradzki.

W końcówce zawodów obie ekipy mogły przechylić szalę na swoją stronę. Dwie szanse zmarnował Kacper Kucharczyk, a po stronie gości z bliska głową strzelał Horzhui, ale nie trafił w bramkę. Na koniec, w zamieszaniu pod bramką Podlasia piłkę meczową miał jeszcze Hlib Poliashenko jednak fatalnie spudłował.

Korona II Kielce – Podlasie Biała Podlaska 2:2 (2:0)

Bramki: Maluga (20-samobójcza), Bąk (29) – Jakóbczyk (50), Kosieradzki (70).

Podlasie: Jeż – Maluga, Mikołajewski, Bobowski, Gocha (46 Nojszewski), Manamela (46 Dmitruk), Andrzejuk (46 Kopytov), Orzechowski, Mróz (46 Jakóbczyk), Kosieradzki (78 Kaczyński), Horzhui.

Krystian Wójcik ma być kluczową postacią w drużynie z Hanny

Bug Hanna wygrał cztery z pięciu sparingów i strzelił w nich 23 gole

Holender wzmocnił Tomasovię, Lublinianka pierwszym rywalem

Holender wzmocnił Tomasovię, Lublinianka pierwszym rywalem

Rafał Król mimo kilku dobrych sytuacji nie zdobył w Krakowie żadnego gola

Stal Kraśnik bez punktów w Krakowie. Rzutów karnych mogło być więcej

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Podlasie Biała Podlaska betclic III liga korona II Kielce

Pozostałe informacje

Kilkaset tysięcy w błoto
FELIETON Magdy Bożko-Miedzwieckiej

Kilkaset tysięcy w błoto

A dlaczego piszą, że tak jest u nas, jak tak jest wszędzie? – denerwowała się pani radna. – Domyślamy się czyjemu interesowi to służy! – grzmiał pan radny. – To dziwne, że tak to się rozprzestrzeniło po tych mediach. Skąd to źródło dociera? –zastanawiał się pan wójt. Artykuł o śmieciach nad jeziorem Piaseczno oburzył radnych i wójta Gminy Ludwin. I słusznie, bo to gorący temat. Tyle że im nie o śmieci chodziło, ale o to, kto o nich doniósł.
Orlen Oil Motor nie zawiódł w meczu z Falubazem
ZDJĘCIA KIBICÓW
galeria

Orlen Oil Motor nie zawiódł w meczu z Falubazem

Chociaż dla "Koziołków" był to tak naprawdę mecz o pietruszkę, to żużlowcy Orlen Oil Motoru nie zawiedli swoich kibiców. Lublinianie rozbili Stelmet Falubaz Zielona Góra aż 63:27. Sprawdźcie nasze zdjęcia z trybun.
Podlasie wywalczyło w Kielcach punkt, chociaż goście przegrywali z Koroną II już 0:2

Od 0:2 do 2:2, czyli Podlasie nie poddało się w Kielcach

Emocjonujący mecz w Kielcach. Rezerwy Korony do przerwy prowadziły z Podlasiem 2:0. W drugiej połowie goście wrócili jednak do gry i ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 2:2. Obie ekipy powinny zdobyć jednak znacznie więcej goli
Rafał Król mimo kilku dobrych sytuacji nie zdobył w Krakowie żadnego gola

Stal Kraśnik bez punktów w Krakowie. Rzutów karnych mogło być więcej

Całkiem niezły występ Stali Kraśnik w Krakowie. Szkoda tylko, że beniaminek w meczu z Wisłą II Kraków nie wywalczył ani jednego punktu. Gospodarze wygrali 1:0 po golu z rzutu karnego. Sędzia zawodów Marek Giza mógł jednak jeszcze kilka razy wskazać na "wapno".
59-latkowi za kierowanie gróźb karalnych wobec sąsiada grozi więzienie

Ruszył na sąsiada z bronią. Poszło o... miejsce parkingowe

Z karą nawet 3 lat pozbawienia wolności musi się liczyć pewien 59-latek, który postanowił nastraszyć swojego sąsiada bronią. Mówił, że go zabije.
Holender wzmocnił Tomasovię, Lublinianka pierwszym rywalem

Holender wzmocnił Tomasovię, Lublinianka pierwszym rywalem

Na inaugurację nowego sezonu w IV lidze ciekawie powinno być zwłaszcza w Tomaszowie Lubelskim. Tamtejsza Tomasovia zmierzy się z Lublinianką. Spotkanie czołowych ekip poprzedniego sezonu zaplanowano na niedzielę (godz. 17). Transmisję na swoim kanale YouTube zapowiada Lubelski Związek Piłki Nożnej.
Synoptycy ostrzegają. To będzie upalna sobota i niedziela

Synoptycy ostrzegają. To będzie upalna sobota i niedziela

Przełom lipca i sierpnia nie rozpieszczał letnią pogodą, ale to się zmieniło. Z dnia na dzień robi się coraz cieplej, a jutro, jak wynika z prognoz, w województwie lubelskim będzie wręcz upalnie.

Wojciech Kamiński zaproponował swoim podopiecznym krótki, ale intensywny okres przygotowawczy

18 sierpnia koszykarze PGE Startu Lublin wrócą do treningów.

Okres przygotowawczy będzie dość krótki, bo będzie liczył niespełna pięć tygodni. Podczas pierwszych dni treningów zespół będzie ćwiczył na lokalnych obiektach, głównie w hali MOSiR przy Alejach Zygmuntowskich.

Krystian Wójcik ma być kluczową postacią w drużynie z Hanny

Bug Hanna wygrał cztery z pięciu sparingów i strzelił w nich 23 gole

Jednym z pięciu beniaminków w tym sezonie jest Bug Hanna. Drużyna Bartosza Bodysa w przerwie letniej trochę nastraszyła jednak swoich nowych rywali. Z pięciu sparingów wygrała aż cztery, a w sumie zdobyła 23 gole. Trzeba dodać, że wcale nie mierzyła się z zespołami z niższych klas rozgrywkowych.

Parking przed blokiem na ul. Piłsudskiego 35 jest darmowy. Teoretycznie można tu zostawiać auto na 15 minut. W praktyce niemal wszystkie miejsca są zajmowane na cały dzień przez pracowników jednostki wojskowej

Koniec darmowego parkowania? Miasto chce rozszerzyć płatną strefę

To na razie tylko pomysł. Ma być konsultowany. Bez zgody radnych nie przejdzie. Dyrektor Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu chce jednak przekonać ich do rozszerzenia strefy płatnego parkowania o kilka ulic.
Krew się poleje w wiejskiej świetlicy. Akcja w tę niedzielę
10 sierpnia 2025, 8:00

Krew się poleje w wiejskiej świetlicy. Akcja w tę niedzielę

Chodzi o to, by zebrać jak najwięcej krwi. Ale podczas akcji zaplanowanej na niedzielę dziać się będzie dużo, dużo więcej. Zaprasza na nią do wiejskiej świetlicy w Mokrem Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Zamość.
Nowość w powiatowym szpitalu. Powstanie pracownia rezonansu magnetycznego

Nowość w powiatowym szpitalu. Powstanie pracownia rezonansu magnetycznego

To dobra wiadomość dla pacjentów. Za kilka miesięcy będą mogli korzystać z badań rezonansem magnetycznym bez konieczności wyjazdu do większych miast. Specjalistyczna pracownia ma powstać przy powiatowym szpitalu w Hrubieszowie.
Daniel Koczon, trener Lublinianki

Startuje nowy sezon w IV lidze. Kto wywalczy awans?

Przed inauguracją sezonu 25/26 zapytaliśmy trenerów naszych klubów, kto według nich jest faworytem do awansu.
Widowiskowe pokazy Freestyle Family są znakiem rozpoznawczym „Zamościa na okrągło” i za każdym razem, gdy się odbywały, przyciągały prawdziwe tłumy
16 sierpnia 2025, 9:00
galeria

Na kółkach, więc na okrągło. Motoryzacyjna impreza w Zamościu

To jedna z największych imprez motoryzacyjnych w regionie, a zatem nie warto jej przegapić. 9. edycja „Zamość na okrągło” to moc atrakcji: pokazy kaskaderskie, przejażdżki sportowymi autami, loty śmigłowcem, konkursy, a wieczorem koncert gwiazdy.
Feralne wakacje w Chorwacji. Na miejscu przeżyli rozczarowanie

Feralne wakacje w Chorwacji. Na miejscu przeżyli rozczarowanie

Nie na takie wczasy szykowała się 34-letnia mieszkanka gminy Łuków, która tegoroczne wakacje postanowiła spędzić ze znajomymi w Chorwacji. Gdy dotarli na miejsce, przeżyli ogromne rozczarowanie. Sprawą zajmuje się już policja.
BETCLIC III LIGA, GR. IV
34. KOLEJKA

Wyniki:

Siarka Tarnobrzeg - Wisła II Kraków 2-0
Podhale Nowy Targ - Lewart Lubartów 4-0
Czarni Połaniec - KS Wiązownica 1-2
Podlasie Biała Podlaska - KSZO Ostrowiec Św. 2-1
Wisłoka Dębica - Świdniczanka Świdnik 1-3
Avia Świdnik - Sandecja Nowy Sącz 3-0
Star Starachowice - Korona II Kielce 1-4
Wiślanie Skawina - Chełmianka 3-2
Pogoń Sokół Lubaczów - Unia Tarnów 3-0

Tabela:

1. Sandecja 34 74 65-31
2. Podhale 34 68 67-43
3. Siarka 34 65 76-42
4. KSZO 34 63 55-40
5. Avia 34 62 77-44
6. Korona II 34 61 71-50
7. Star 34 55 61-46
8. Podlasie 34 53 59-42
9. Chełmianka 34 53 74-62
10. Wisłoka 34 46 61-55
11. Czarni 34 41 52-64
12. Wisła II 34 41 72-60
13. Świdniczanka 34 39 44-54
14. Wiślanie 34 39 41-60
15. Pogoń Sokół 34 37 50-68
16. Wiązownica 34 30 38-70
17. Lewart 34 19 31-85
18. Unia 34 10 28-106

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
To może być wielki mistrz
WIDEO

To może być wielki mistrz

film
Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy
film

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 