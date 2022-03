Piłkarze Chełmianki odnieśli się do trudnej sytuacji klubu. „Nie chcemy, żeby nasz wysiłek poszedł na marne”

– W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami na temat dramatycznej sytuacji finansowej Klubu Chełmianka Chełm, jako jego piłkarze chcielibyśmy się odnieść do całej sytuacji. Wydarzenia z ostatnich dni oraz informacje w mediach o dramatycznej sytuacji finansowej Klubu, zawodników jak i całego sztabu szkoleniowego nie trwają od tygodnia, ale sięgają początku 2021 roku – wyjaśniają sytuację Chełmianki piłkarze tego klubu.

Mimo problemów z wypłatami w tym sezonie i tak osiągają bardzo dobre wyniki. Obecnie, po 20 kolejkach zajmują piąte miejsce w tabeli grupy czwartej ze stratą tylko czterech punktów do lidera, czyli Siarki Tarnobrzeg.

– Mogłoby się wydawać, że Chełmianka postrzegana była dotychczas jako drużyna z pełną stabilizacją a przede wszystkim z wielkimi aspiracjami. Sytuacja wygląda jednak zgoła inaczej. Regularne pensje otrzymywaliśmy około 6-7 miesięcy temu, a część z nas treningi łączy z pracą na etacie. Są też osoby w drużynie, które utrzymują się tylko z grania – piszą piłkarze biało-zielonych.

– Na ten moment nikt z nas nie może skupić się na pracy, którą mamy do wykonania, bo wszyscy zastanawiają się czy Klub będzie stać na nasze pensję, następny mecz wyjazdowy oraz normalne funkcjonowanie. Sytuacja, w której znalazł się Klub i drużyna nie napawa optymizmem. Na chwilę obecną przyszłość Chełmianki jest nieznana, a my nie słyszymy o żadnych konkretach, które mogłyby uratować Naszą drużynę. Głęboko ubolewamy nad tym faktem, ponieważ na boisku zostawiamy całe swoje serce a także zdrowie. Nie chcemy aby nasz wysiłek oraz to wszystko co zrobiliśmy dla Chełmianki, jak i dla samego miasta Chełm, poszło na marne – czytamy w oświadczeniu drużyny z Chełma.

Mimo wszystko podopieczni trenera Tomasza Złomańczuka mają nadzieję, że wszystko skończy się happy-endem i nie trzeba będzie żegnać się z ligą tuż po rozpoczęciu rundy wiosennej.

– Nasza ciężka praca przynosi efekty, bo jak pokazują statystyki poprzedni sezon był dla Klubu najlepszym w historii (II miejsce w 3 lidze gr. IV). Mamy nadzieję, że Chełmianka nie zniknie z piłkarskiej mapy Polski i dalej będzie walczyła o najwyższe cele, przynosząc radość jej piłkarzom kibicom oraz miastu – kończą swoje oświadczenie piłkarze.