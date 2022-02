Tomasovia pokonała Huczwę i zremisowała z Igrosem

Trener Babiarz podzielił swoją drużynę na dwie jedenastki, ale zarówno w jednej, jak i drugiej znaleźli się ci podstawowi zawodnicy. W meczu z Igrosem długo był bezbramkowy remis. Po godzinie gry prowadzenie niebiesko-białym dał w końcu Damian Szuta. Niedługo później do wyrównania doprowadził jednak Maciej Żerucha i ostatecznie takim wynikiem zakończyło się spotkanie.

W starciu z Huczwą ekipa z Tomaszowa Lubelskiego tym razem znacznie szybciej otworzyła wynik za sprawą Jakuba Szuty. W drugiej połowie po golu dołożyli jeszcze: Arkadiusz Smoła i Damian Czereczun.

– Powiem szczerze, że wypadliśmy dobrze, także pod względem gry. I to w obu spotkaniach. Mimo że graliśmy na dwa składy, to pokazaliśmy, że potrafimy dominować nawet pomimo ciężkich treningów podczas obozu dochodzeniowego. To oznacza, że mamy spory potencjał. Wiadomo, że w Huczwie i Igrosie był sporo zawodników testowanych, ale w takich sytuacjach zawodnicy chcą się dodatkowo pokazać. Nasi rywale są na innym etapie przygotowań, ale i tak trzeba być zadowolonym. A pewnie gdybyśmy grali jedną, najmocniejszą jedenastką, to wygralibyśmy oba mecze jednak wyniki nie były najważniejsze – ocenia Paweł Babiarz.

W jego drużynie pojawiło się kilku testowanych zawodników. Szansę na pozostanie w zespole mają: środkowy obrońca i ofensywny pomocnik, który może zagrać także jako napastnik.

– Zgłaszają się do nas zawodnicy, więc postanowiliśmy ich sprawdzić. Wolę przetestować kogoś niż przegapić dobrego zawodnika. Testowanie nic nie kosztuje, a to była tak naprawdę ostatnia taka okazja. Na razie trudno powiedzieć, co będzie z tymi piłkarzami, musimy to jeszcze przeanalizować – dodaje szkoleniowiec niebiesko-białych.

W następną sobotę jego piłkarze zmierzą się z KS Wiązownica. Nie wiadomo jeszcze jednak, gdzie odbędzie się sparing, bo obie drużyny chcą zagrać na naturalnym boisku i poszukują takiego obiektu.

Tomasovia Tomaszów Lubelski – Igros Krasnobród 1:1 (0:0)

Bramki: D. Szuta (62) – Żerucha (75).

Tomasovia: Bartoszyk – Lis, Chmura, Błajda, Zozulia, Tomaszewski, zawodnik testowany I, Kurzępa, Dorosz, D. Szuta, A. Żurawski oraz Ligęza, Chromiec

Igros: Waśkiewicz – Wawrzusiszyn, Albingier, Malec, Dziura, zawodnik testowany I, Maslov, zawodnik testowany II, Przytuła, Kołodziejski, zawodnik testowany III oraz Sz. Kostrubiec, Mękal, Surynovich, Żerucha, Gmiterek, Słupski.

Tomasovia Tomaszów Lubelski – Huczwa Tyszowce 3:0 (1:0)

Bramki: J. Szuta (3), Smoła (63), Czereczun (82).

Tomasovia: Krawczyk – Wolanin, zawodnik testowany I, Skiba, Pleskacz, Orzechowski, Smoła, Kycko, zawodnik testowany II, Czereczun, J. Szuta oraz Lasota, Kozak, Matterazzo.

Huczwa: zawodnik testowany I – zawodnik testowany II, Mukhoid, Ścibior, Materna, Dworak, Krosman, Gęborys (60 Walentyn), Ursu, Stawarski (70 Bezpalko), Andriusis.