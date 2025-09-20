Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

III liga gr. IV

Trzy zmarnowane rzuty karne, Podlasie wygrało z Siarką

Autor: lukisz
Podlasie pokonało w sobotę Siarkę
Podlasie pokonało w sobotę Siarkę (fot. MKS Podlasie Biała Podlaska/facebook)

Takie sytuacje nawet w niskich ligach nie zdarzają się zbyt często. W spotkaniu Siarki Tarnobrzeg z Podlasiem sędzia podyktował trzy rzuty karne. Wszystkie zostały zmarnowane. Dwa zepsuli gospodarze, a jednego bialczanie. Mimo to, do drużyny Macieja Oleksiuka uśmiechnęło się szczęście. W końcówce biało-zieloni zdobyli dwa gole i wygrali 2:1.

W pierwszej połowie bramek nie było, nawet mimo dwóch doskonałych okazji. Najpierw karnego wywalczył Piotr Urbański. Jarosław Kosieradzki nie zdołał jednak pokonać bramkarza rywali.

Niedługo później Dominik Maluga sfaulował w swojej szesnastce Bruno Wacławka, więc sędzia po raz drugi wskazał na „wapno”. Wypożyczony z Motoru Lublin Oskar Jeż odbił strzał Stanisława Nichyporenko i na przerwę obie ekipy schodziły z uczuciem niedosytu.

Druga odsłona? Siarka w końcu otworzyła wynik po celnym strzale głową Pawła Mroza. Wydawało się, że drużyna Sławomira Majaka pewnie zmierza po trzecie zwycięstwo z rzędu.

Tymczasem między 81, a 85 minutą Podlasie strzeliło dwa gole i odwróciło losy meczu. Najpierw po centrze z rzutu wolnego do wyrównania „na raty” doprowadził Mateusz Konaszewski. A kilka chwil później na 1:2 trafił Dawid Nojszewski.

Na tym emocje się jednak nie zakończyły. W doliczonym czasie gry Michał Grochowski sprokurował trzecią tego dnia jedenastkę. Tym razem do piłki podszedł Mróz i... nie trafił w bramkę. Dzięki temu trzy punkty pojechały do Białej Podlaskiej.

– Myślę, że zagraliśmy naprawdę bardzo słabe spotkanie, nawet dramatyczne. Mimo to potrafiliśmy po raz kolejny wrócić do meczu. Mimo że przegrywaliśmy, to jednak bardzo się cieszymy. Nie mogę być zadowolony z gry i jakości jaką zaprezentowaliśmy, ale co najważniejsze, po bardzo ciężkim meczu wywozimy z trudnego terenu trzy punkty – ocenia trener Maciej Oleksiuk.

Siarka Tarnobrzeg – Podlasie Biała Podlaska 1:2 (0:0)

Bramki: Mróz (69) – Konaszewski (81), Nojszewski (85).

Podlasie: Jeż – Mikołajewski, Konaszewski, Bobowski, Andrzejuk (62 Nojszewski), Orzechowski, Maluga (79 J.Mróz), Wnuk (62 Gorchowski), Horzhui, Kosieradzki (62 Jakóbczyk), Urbański.

Dominik Skiba i Daniel Eze rozegrali w sobotę bardzo dobre zawody

BETCLIC III LIGA, GR. IV
8. KOLEJKA

Wyniki:

Chełmianka - Avia Świdnik 1-1
Czarni Połaniec - Sparta Kazimierza Wielka 5-2
Naprzód Jędrzejów - Wisła II Kraków 3-2
Podlasie Biała Podlaska - KSZO Ostrowiec Św. 1-2
Sokół Kolbuszowa Dolna - Pogoń Sokół Lubaczów 2-4
Star Starachowice - Korona II Kielce 3-2
Świdniczanka Świdnik - Cracovia II 1-2
Wisłoka Dębica - Siarka Tarnobrzeg 0-2
Wiślanie Skawina - Stal Kraśnik 1-0

Tabela:

1. KSZO 8 20 16-6
2. Avia 8 19 19-10
3. Chełmianka 8 17 15-10
4. Wiślanie 8 16 18-16
5. Pogoń Sokół 8 14 18-12
6. Star 8 12 13-12
7. Podlasie 8 11 15-14
8. Siarka 8 11 12-13
9. Cracovia II 8 11 15-18
10. Stal K. 8 10 14-10
11. Korona II 8 10 14-17
12. Czarni 8 9 14-15
13. Naprzód 8 9 12-13
14. Wisłoka 8 9 10-11
15. Sokół Kolbuszowa 8 7 10-14
16. Sparta 8 7 13-21
17. Wisła II 8 6 15-25
18. Świdniczanka 8 3 4-15

