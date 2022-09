Piotr Welcz (Kryształ Werbkowice): Nie trzeba było mnie namawiać na powrót

Kultura Japonii - co warto o niej wiedzieć?

Japońska kultura rozwijała się w bardzo specyficznym sposób, w pewnej izolacji wręcz od pozostałej części kontynentu azjatyckiego. Główne inspiracje płynęły do Japonii przede wszystkim z Chin i Korei. Japonia czerpała oczywiście te inspiracje, natomiast rozwijała się jednak mimo wszystko w pewnego rodzaju izolacji, co przełożyło się na silnie obecny w tej kulturze tradycjonalizm. Dzisiaj to między innymi właśnie japoński folklor i tradycja inspirują nas w sposób szczególny.