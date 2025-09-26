Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie po raz kolejny wyróżniony

Wręczenia dokonał Jakub Adamski, Dyrektor Departamentu Współpracy Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Podczas uroczystości obecni byli członkowie Zarządu Szpitala, kierownicy jednostek medycznych i administracyjnych. W imieniu Zespołu Zarządzania Jakością głos zabrał przewodniczący – dr n. med. Stanisław Ostrowski.

Na zakończenie spotkania kierownikom jednostek wręczono oprawione zdjęcia zespołów pracowników, przygotowane z okazji jubileuszu 80-lecia USK1.

„Wymagaj Jakości” – co oznacza wyróżnienie?

Inicjatywa „Wymagaj Jakości” ma na celu wyróżnianie tych placówek, które oferują pacjentom najwyższy standard opieki medycznej, dbając nie tylko o profesjonalizm, ale też o bezpieczeństwo i komfort chorych.

– To dla pacjentów sygnał, że w danym szpitalu mogą liczyć na rzetelną opiekę i wysoką jakość leczenia – podkreślają przedstawiciele Rzecznika Praw Pacjenta i CMJ.

Kolejny sukces USK1 w roku jubileuszowym

Wyróżnienie „Wymagaj Jakości” przyznane w roku jubileuszu 80-lecia szpitala jest kolejnym dowodem na konsekwentne działania pracowników w kierunku podnoszenia jakości świadczeń.

To nie pierwsze tegoroczne wyróżnienie dla USK1 w Lublinie. Na początku 2025 roku placówka otrzymała już dziewiąty Certyfikat Akredytacyjny, przyznany przez Centrum Monitorowania Jakości przy Ministerstwie Zdrowia. Wynik 95% zgodności ze standardami był jednym z najlepszych w Polsce – drugim w skali kraju.

Pierwszy certyfikat akredytacyjny szpital zdobył w 2000 roku. Od tego czasu konsekwentnie utrzymuje wysoki poziom spełniania wymagań jakościowych.