Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie po raz kolejny wyróżniony

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie został uhonorowany prestiżowym wyróżnieniem „Wymagaj Jakości”, przyznawanym przez Rzecznika Praw Pacjenta i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Nagrodę odebrała 23 września Dyrektor Naczelna placówki Beata Gawelska.
Wręczenia dokonał Jakub Adamski, Dyrektor Departamentu Współpracy Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Podczas uroczystości obecni byli członkowie Zarządu Szpitala, kierownicy jednostek medycznych i administracyjnych. W imieniu Zespołu Zarządzania Jakością głos zabrał przewodniczący – dr n. med. Stanisław Ostrowski.
Na zakończenie spotkania kierownikom jednostek wręczono oprawione zdjęcia zespołów pracowników, przygotowane z okazji jubileuszu 80-lecia USK1.
„Wymagaj Jakości” – co oznacza wyróżnienie?
Inicjatywa „Wymagaj Jakości” ma na celu wyróżnianie tych placówek, które oferują pacjentom najwyższy standard opieki medycznej, dbając nie tylko o profesjonalizm, ale też o bezpieczeństwo i komfort chorych.
– To dla pacjentów sygnał, że w danym szpitalu mogą liczyć na rzetelną opiekę i wysoką jakość leczenia – podkreślają przedstawiciele Rzecznika Praw Pacjenta i CMJ.
Kolejny sukces USK1 w roku jubileuszowym
Wyróżnienie „Wymagaj Jakości” przyznane w roku jubileuszu 80-lecia szpitala jest kolejnym dowodem na konsekwentne działania pracowników w kierunku podnoszenia jakości świadczeń.
To nie pierwsze tegoroczne wyróżnienie dla USK1 w Lublinie. Na początku 2025 roku placówka otrzymała już dziewiąty Certyfikat Akredytacyjny, przyznany przez Centrum Monitorowania Jakości przy Ministerstwie Zdrowia. Wynik 95% zgodności ze standardami był jednym z najlepszych w Polsce – drugim w skali kraju.
Pierwszy certyfikat akredytacyjny szpital zdobył w 2000 roku. Od tego czasu konsekwentnie utrzymuje wysoki poziom spełniania wymagań jakościowych.