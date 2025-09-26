Tętent kopyt, rżenie i skoki. Święto Konia 2025

Na dwudniową imprezę zorganizowaną w poprzedni weekend złożyły się m.in. zawody. Były konkursy skoków, a także zaprzęgowe. Goście mieli ponadto okazję podziwiać widowiskowe pokazy kadryla w wykonaniu Damskiej Sekcji Szwadronu Kawalerii Ochotniczej w Barwach 9 Pułku Ułanów Małopolskich.

Odbyły się ponadto kwalifikacje do Mistrzostw Polski we Władaniu Bronia Konno. W ramach wydarzenia zorganizowano również zbiórkę pieniędzy na Kilometry Dobra dla PSONI w Zamościu, a panie z kół gospodyń wiejskich i strażacy serwowali m.in. grochówkę i bigos.

– Nazwa „Święto Konia”, pomimo, swojej krótkiej nazwy, niesie ze sobą bardzo wiele możliwości pokazania piękna tych zwierząt w różnych aspektach zaczynając od młodzieży hodowlanej poprzez sport w różnych dyscyplinach – tłumaczy Daniel Bergiel, jeden z organizatorów.

Dodaje, że Święto Konia w Sitnie z roku na rok, cieszy się co raz większym uznaniem wśród hodowców, jeźdźców, a przede wszystkim sympatyków i miłośników tych zwierząt. Wśród uczestników są zaś nie tylko mieszkańcy województwa lubelskiego, co sprawia, że impreza ma już rangę ogólnopolską.

Redakcja Dziennika Wschodniego była jednym z medialnych patronów imprezy.