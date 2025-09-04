Łada 1945 Biłgoraj i Tomasovia Tomaszów Lubelski grają dalej w Pucharze Polski

Ekipa z Biłgoraja udała się w środowe popołudnie do Łabuń na spotkanie z tamtejszą Spartą, która od tego sezonu ponownie występuje w zamojskiej klasie okręgowej. Faworyt dość szybko zaczął osiągać przewagę i w 33 minucie do siatki trafił Wojciech Białek. Pięć minut później gola zdobył Paweł Perdun i goście do przerwy prowadzili dwoma golami.

Po zmianie stron Łada dołożyła kolejne trzy gole. W 56 minucie dublet na swoim koncie miał Białek. Tego wyczynu „pozazdrościł” starszemu koledze Josue, który trafiał do bramki Sparty w 68 i 90 minucie pieczętując pewny awans czwartoligowca do kolejnej rundy.

Co działo się na innych boiskach? Awans w starciu z Huczwą Tyszowce wywalczyła Tomasovia Tomaszów Lubelski. Zespół dowodzony przez Przemysława Babiarza wygrał 3:1. Łupem bramkowym podzielili się: Przemysław Orzechowski, Roman Karasiuk i Maciej Żeurucha. Honorowego gola dla Huwczy strzelił natomiast Damian Ziółkowski.

Do rozegrania pozostały jeszcze dwa mecze w ramach trzeciej rundy Pucharu Polski w okręgu Zamość. W obu wezmą udział przedstawiciele czwartej ligi. 10 września Hetman Zamość zagra na wyjeździe z beniaminkiem klasy okręgowej Huraganem Hrubieszów, a Tanew Majdan Stary w Chodywańcach będzie rywalizować z tamtejszym Grafem.

Sparta Łabunie – Łada 1945 Biłgoraj 0:5 (0:2)

Bramki: Białek (33, 56), Perdun (38), Josue (68, 90).

Sparta: Ochal (70 Szczepuch) – Kosiak (67 Wolski), Buczak, Latawiec (60 D. Goździuk), Mikulski, M. Nowak, T. Nowak (75 T. Goździuk), Pilipczuk (63 Pałka), Sokołowski, Wójcicki, Zając.

Łada: Wójcicki (60 Charkot) – Białek, Bis (46 Czułowski), Chmura, Goncarevich (46 Woźniak), Nowak, Perdun (60 Blicharz), Pęcak, Szmit (46), Wachowicz (46 Pytka), Yanchuk (60 Josue).

Sędziował: Kudelski.

PUCHAR POLSKI – GRUPA ZAMOŚĆ III RUNDA

Sparta Łabunie – Łada 1945 Biłgoraj 0:5 (Białek 33, 56, Perdun 38, Josue 68, 90) * Huczwa Tyszowce – Tomasovia Tomaszów Lubelski 1:3 (Ziółkowski 58 – Orzechowski 50, Karasiuk 67, Żerucha 90) * Andoria Mircze – Pogoń 96 Łaszczówka 2:4 (A. Mac 15, Kozdrój 64 – Towbin 60, Kuks 62, 90, Nizio 72) * BKS Bodaczów – Roztocze 1925 Szczebrzeszyn nie odbył się, Roztocze wycofało się z rozgrywek * Mecze: Huragan Hrubieszów – Hetman Zamość * Graf Chodywańce – Tanew Majdan Stary odbędą się 10 września.