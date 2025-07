Łukasz Gieresz oficjalnie trenerem Hetmana Zamość

Asystentem trenera Gieresza będzie Rafał Turczyn, który na wiosnę, po zwolnieniu Roberta Wieczerzaka prowadził drużynę razem z Michałem Mackiem.

To oczywiście były zawodnik klubu. Trenerem bramkarzy (także w akademii) będzie Sebastian Łukiewicz, kolejny były gracz ekipy z Zamościa, który ostatnio pełnił taką funkcję w GKS Bełchatów. Kierownikiem drużyny został za to Dariusz Trond.

– Moja misja w poprzednim klubie się zakończyła, a ja szukałem miejsca, które zagwarantuje mi warunki do pracy. Patrząc perspektywy wizji zarządu, którą otrzymałem i moich założeń one były zbieżne. Podoba mi się lokalny patriotyzm, a klub powstaje z kolan. Hetman to duży klub, który się odradza. Wizja pracy w tym środowisku bardzo mi się podoba. Jestem stąd i ten sentyment zawsze był. Oglądałem wydarzenia, ligę, liczne grupy wyjazdowe kibiców, to był jeden z argumentów, żeby podjąć się pracy w Hetmanie – mówi Łukasz Gieresz.

– Mamy swój pomysł wraz ze sztabem, chciałbym widzieć drużynę, która reaguje po stracie piłki natychmiastowo, jest zorganizowaną w grze w obronie oraz kreatywna i swobodna, jeżeli chodzi o atak. Dużo pracy przed nami. Sama wizja to jest za mało. Kwestia przekazania tego zawodnikom. Czasu i dużo, i mało. Zmian dużo, jeżeli chodzi o sztab i sposób prowadzenia zespołu. Jestem trenerem dosyć wymagającym, ale sprawiedliwym. Mamy swoje cele, musimy wyznaczyć zasady funkcjonowania i te efekty będą widoczne na boisku. Nie wyobrażam sobie, żeby to nie zespół intensywny i zorganizowany przy tym, co tutaj zobaczyłem – dodaje szkoleniowiec.

Drużyna z Zamościa przygotowania do nowego sezonu rozpocznie 8 lipca. Pierwszy mecz kontrolny zaplanowano na 12 lipca. Rywalem będzie wówczas Start Krasnystaw. Tydzień później zamościanie zmierzą się z: Janowianką Janów Lubelski, a 26 lipca z Lewartem Lubartów. Na koniec przygotowań, 2 sierpnia przeciwnikiem będzie Tanew Majdan Stary.