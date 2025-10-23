Tomasovia i Hetman Zamość zagrają w finale okręgowego Pucharu Polski

W meczu dwóch czwartoligowców kibice musieli poczekać na gola niemal do samego końca pierwszej części gry. W 45 minucie dośrodkowanie z lewej strony boiska w pole karne Łady posłał Oleksandr Mishchenko. Akcję zamknął Dennis Heijmann, który uderzył bezpośrednio z powietrza, a piłka najpierw odbiła się od golkipera gości, a następnie wylądowała w bramce.

Po zmianie stron wynik długo się nie zmieniał. W 77 minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego sprytnym zagraniem popisał się (16), który podbił piłkę na głowę Damiana Szuty, a ten skierował ją z około sześciu metrów do bramki Łady zapewniając swojej drużynie zwycięstwo i awans do finału.

Tomasovia Tomaszów Lubelski – Łada 1945 Biłgoraj 2:0 (1:0)

Bramki: Heijmann (45), D. Szuta (77).

Tomasovia: Kamiński – Pleskacz, Łuczkowski, Williams (55 Słotwiński), Orzechowski – Karasiuk (73 Płocki), Skiba, Mishchenko (82 Żerucha) – Heijmann (55 Dos Santos), Smoła (64 M. Szuta), D. Szuta.

Łada: Wójcicki – Pytka (67 Bis), Chmura, Czułowski, Yanchuk, Perdun, Dorosz, Wachowicz (77 Ziętek), Nowak, Goncharevich, Białek (85 Blicharz).

Sędziował: Burak.

Zdecydowanie więcej bramek padło w środę w Bełżcu. Dla tamtejszego Orkana gra w półfinale tych rozgrywek była sama w sobie wielką sprawą. Dzięki temu zespół grający obecnie w klasie A mógł zmierzyć się z Hetmanem Zamość. Gospodarze robili co mogli, ale na tle lidera czwartej ligi stać ich było tylko na jednego gola, którego w 43 minucie strzelił Michał Czachor. Z kolei podopieczni trenera Łukasza Gieresza do przerwy strzelili cztery gole. Już w dziewiątej minucie do siatki miejscowych trafił Rodion Serdiuk, a 10 minut później gola strzelił Yaroslav Yampol. W 24 minucie do protokołu sędziowskiego wpisał się Rodrigo Ibanez, a tuż przed przerwą gola zdobył jeszcze Kamil Sikora. Po zmianie stron goście nie zwolnili tempa.

Trzy minuty po wznowieniu gry do bramki Orkana piłkę skierował Dawid Gierała, a później po dwa gole dopisali Dominik Skiba i Daniel Eze.

Orkan Bełżec – Hetman Zamość 1:9 (1:4)

Bramki: Czachor (43) – Serdiuk (10), Yampol (20), Ibanez (25), Sikora (45), Gierała (49), D. Skiba (68, 87), Eze (76, 82).

Orkan: Wierzchowski (80 Zaborniak) – Błyskoń, Czachor (86 Tytoń), Czekirda, M. Kowal, (52 Jasiński), W. Krawczyk (73 Stadnicki), Lewko (16 Byra), Morawiecki (65 Grzesik), Remizowski, Strojny, Żerucha (56 Krupa).

Hetman: P. Dobromilski – Wołoch, Serdiuk (46 Borowiński), Zieliński (46 Wardęski), Myszka, Tomasiak, Yampol (46 Szczygieł), Sikora (46 Rugała), Gierała (60 Eze), Koszel (60 D. Skiba), Ibanez (60 Kosior).

Sędziował: Wróbel.