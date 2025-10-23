150 metrów nowej drogi. Połączy Narutowicza z przedłużeniem Prostej

Nowa droga połączy ulicę Narutowicza z przedłużeniem Prostej. Ratusz szuka wykonawcy 150-metrowej trasy.
Inwestycja obejmuje budowę jezdni, zjazdów, chodnika, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia. Roboty obejmują też rozbiórki kolidujących elementów, wycinkę krzewów i drzewa, prace ziemne pod warstwy konstrukcyjne nowej nawierzchni. Wykonawca będzie też odpowiadał za humusowanie i obsianie zieleńców mieszanką traw, i nasadzenia drzew liściastych, a także wprowadzenie oznakowania poziomego i pionowego. Nawierzchnia ma być zrobiona z betonowej kostki. Firma, która wygra przetarg będzie miała czas do końca tego roku.
Nowa ulica będzie miała swój początek od wjazdu pomiędzy Narutowicza 47 a 51, a dalej będzie skręcać w lewo, aż do przedłużenia ulicy Prostej, gdzie zlokalizowany jest m.in. duży parking i ogródki działkowe.