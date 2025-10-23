Manga, Anime i Cosplay, czyli Akira Festiwal

Już 22 i 23 listopada Szkoła Podstawowa nr 43 w Lublinie stanie się centrum kolejnej edycji Festiwalu Akira. Tym razem organizatorzy postawili na świąteczny klimat, zachęcając uczestników by przyszli ubrani w "najbardziej świąteczne sweterki" i poczuli magiczną atmosferę zbliżającej się zimy.

Festiwal zapowiada atrakcje zarówno dla najmłodszych jak i starszych fanów fantastyki. Nie zabraknie konkursów na najlepsze przebranie, strefy gier konsolowych oraz wystawców, oferujących rękodzieło, gadżety związane z ulubionymi seriami oraz przede wszystkim prezentów na zbliżające się święta.

Akira Festiwal to nie tylko przestrzeń poświęcona fikcji — to także doskonała okazja do poznania osób, które łączy wspólna pasja i miłość do fantastyki, niezależnie od wieku.