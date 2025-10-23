Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Co Gdzie Kiedy
Manga, Anime i Cosplay, czyli Akira Festiwal

Autor: Magdalena Grot
22 listopada 2025 0:00

Akira, inaczej Festiwal Spotkań Kultur to coroczny lubelski festiwal poświęcony kulturze azjatyckiej, który przyciąga fanów z całej Polski. Skupia się głównie na japońskiej animacji, mandze, cosplay'u oraz kulturze Wschodniej.

Już 22 i 23 listopada Szkoła Podstawowa nr 43 w Lublinie stanie się centrum kolejnej edycji Festiwalu Akira. Tym razem organizatorzy postawili na świąteczny klimat, zachęcając uczestników by przyszli ubrani w "najbardziej świąteczne sweterki" i poczuli magiczną atmosferę zbliżającej się zimy.

Festiwal zapowiada atrakcje zarówno dla najmłodszych jak i starszych fanów fantastyki. Nie zabraknie konkursów na najlepsze przebranie, strefy gier konsolowych oraz wystawców, oferujących rękodzieło, gadżety związane z ulubionymi seriami oraz przede wszystkim prezentów na zbliżające się święta. 

Akira Festiwal to nie tylko przestrzeń poświęcona fikcji — to także doskonała okazja do poznania osób, które łączy wspólna pasja i miłość do fantastyki, niezależnie od wieku. 

Marszałek Jarosław Stawiarski

Podwyżka dla marszałka Stawiarskiego. Będzie zarabiał więcej niż premier Tusk

Sejmik Województwa Lubelskiego podjął uchwałę podwyższającą miesięczną pensję marszałka Jarosława Stawiarskiego. Jego uposażenie wynosić będzie 23 175 złotych brutto. To więcej niż inkasuje na przykład premier Rzeczpospolitej Polski.
Obrazy ożyją. Przed nami finał wyjątkowego projektu
25 października 2025, 11:00

Obrazy ożyją. Przed nami finał wyjątkowego projektu

Obrazy zejdą ze ścian i ożyją. A to za sprawą wyjątkowego projektu, którego finał będziemy mogli oglądać w najbliższą sobotę w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

UMCS zainaugurował nowy rok akademicki. Rektor: „Tak dobrego roku nie było od lat”
UMCS zainaugurował nowy rok akademicki. Rektor: „Tak dobrego roku nie było od lat”

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oficjalnie rozpoczął nowy rok akademicki. W uroczystej inauguracji wzięli udział przedstawiciele władz uczelni, pracownicy naukowi, studenci oraz zaproszeni goście.

Noc Innowacji 2025 w Puławach – zobacz, jak nauka łączy się z naturą i technologią

Noc Innowacji 2025 w Puławach – zobacz, jak nauka łączy się z naturą i technologią

Już w piątek, 24 października 2025 roku, w laboratoriach Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Nowych Syntez Chemicznych (Łukasiewicz – INS), mieszczących się w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym przy ul. Mościckiego 1 w Puławach, odbędzie się wyjątkowe wydarzenie – Noc Innowacji 2025.
Naukowcy i praktycy o roli człowieka w epoce sztucznej inteligencji
Naukowcy i praktycy o roli człowieka w epoce sztucznej inteligencji

Jak połączyć technologię z odpowiedzialnością, a innowacje z humanizmem? Na to pytanie odpowiedają uczestnicy III Międzynarodowej Konferencji „Humanistyczna i Społeczna Perspektywa w Naukach Technicznych – HUSNAT 2025”, która rozpoczęła się w czwartek na Politechnice Lubelskiej.
Węgierska rewolucja i dar serca zamościan. Pod tablicą złożyli kwiaty
Węgierska rewolucja i dar serca zamościan. Pod tablicą złożyli kwiaty

Kolejny rok z rzędu pod tablicą pamiątkową ufundowaną przez Węgrów na znak wdzięczności dla Polaków zamościanie złożyli kwiaty. Uroczystość odbyła się z inicjatywy Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem".
Dom rodziny został doszczętnie zniszczony

Ogień zniszczył im dom. Pogorzelcy potrzebują pomocy w odbudowie

Poddasze doszczętnie spłonęło. Niższe kondygnacje zostały zalane wodą podczas akcji gaśniczej. Rodzina ze wsi Białobrzegi pod Zamościem w ciągu kilku godzin straciła znaczną część dorobku swojego życia. Nie mają gdzie mieszkać. Już ruszyła zbiórka pieniędzy na ich cel.
150 metrów nowej drogi. Połączy Narutowicza z przedłużeniem Prostej

150 metrów nowej drogi. Połączy Narutowicza z przedłużeniem Prostej

Nowa droga połączy ulicę Narutowicza z przedłużeniem Prostej. Ratusz szuka wykonawcy 150-metrowej trasy.
Hetman Zamość bez żadnych kłopotów awansował do finału okręgowego Pucharu Polski

Tomasovia i Hetman Zamość zagrają w finale okręgowego Pucharu Polski

W środę odbyły się dwa mecze półfinałowe w okręgu Zamość. Tomasovia Tomaszów Lubelski pokonała na swoim stadionie Ładę 1945 Biłograj, a Hetman Zamość nie miał problemów z ograniem w Bełżcu tamtejszego Orkana
22 listopada 2025, 0:00

Zagłębienie jest spore, ale bruk nie zapadł się w tym miejscu, tylko został celowo rozebrany, gdy zauważono, że pod nim jest woda

Wielka dziura na Rynku Wielkim. "Specjalista musi się temu przyjrzeć"

Tuż przed ratuszem na Rynku Wielkim w Zamościu jest od środy spora dziura w ziemi. Została zabezpieczona i na razie nic przy niej się nie dzieje, poza tym, że co chwilą podchodzą ciekawscy, aby z bliska przyjrzeć się temu miejscu.
Samochód uszkodził zawór gazu ziemnego koło Lidla przy ul. Lubelskiej w Puławach
Stracił przytomność za kierownicą, uderzył w paczkomat i zawór z gazem

Dzisiaj przed południem w Puławach kierujący audi, który prawdopodobnie zasłabł za kierownicą, uderzył w paczkomat i uszkodził zawór gazu ziemnego. Lidi i Asment zostały ewakuowane. Ulica Lubelska była nieprzejezdna. Sytuacja powoli wraca do normy.

Obwodnica Dzwoli już otwarta

Obwodnica Dzwoli już otwarta

Od czwartku kierowcy mogą już korzystać z obwodnicy Dzwoli w ciągu drogi krajowej nr 74. Warta ok. 190 mln zł inwestycja objęła również modernizację starego fragmentu tej trasy między Janowem Lubelskim a Frampolem. Łącznie udostępniono 12 km nowej drogi.
Minister sportu otworzył nowy orlik w gminie Drelów

Minister sportu otworzył nowy orlik w gminie Drelów

W Drelowie powstał nowy orlik przy Szkole Podstawowej im. Unitów Drelowskich. Inwestycję współfinansowało Ministerstwo Sportu i Turystyki. Na czwartkowym otwarciu obiektu był szef resortu Jakub Rutnicki.
Zostawił żonę na mrozie. Michał M. odpowiada za jej śmierć

Zostawił żonę na mrozie. Michał M. odpowiada za jej śmierć

Przed Sądem Okręgowym w Lublinie rozpoczął się proces 48-letniego Michała M., oskarżonego o spowodowanie śmierci swojej żony Pauliny M. do której doszło w lutym w Trzydniku Dużym, w powiecie kraśnickim. Jawność rozprawy została całkowicie wyłączona.
Pojutrze, 25 października 2025:

11:00 Obrazy ożyją. Przed nami finał wyjątkowego projektu

Specjalnie na Halloween. Kino zaprasza na maraton horrorów

Specjalnie na Halloween. Kino zaprasza na maraton horrorów

Diane Keaton zmarła w wieku 79 lat

Nie żyje Diane Keaton. Amerykańska aktorka miała 79 lat

Część zdjęć do drugiego sezonu serialu "1670" kręcono w Lublinie.

„1670” – hit Netflixa. Lublin wystąpił jako… Kraków

Jan Mazurek, autor książki z uzasadnionym zadowoleniem prezentuje swe piłkarskie dzieło

Gram o spadek, czyli historia niepodrabialnego „Franza”

Zdjęcie ilustracyjne

„Nieuchwytni. Odtajnione dokumenty, niewyjaśnione śledztwa PRL”

Duch Witkacego w Lublinie

Duch Witkacego w Lublinie

„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi
„Dzień Wschodzi”. Bożena Lisowska: Polska jest na dobrej drodze wzrostu. Inwestujemy w nowoczesność i w ludzi

film
„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego
„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki
„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu
„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy
80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend
Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny
Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  
70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  

Podczas sesji rady miasta i gminy w Końskowoli mieszkańcy ostro sprzeciwili się farmie wiatrowej
Końskowola: Emocje na sesji. Wiatrakowa uchwała odrzucona

Jakub Kępa: Nic nie musimy
Jakub Kępa: Nic nie musimy

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”
Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”

„Odzyskać srebro” – poruszający wernisaż Doroty Mościbrodzkiej w Warsztatach Kultury

„Odzyskać srebro” – poruszający wernisaż Doroty Mościbrodzkiej w Warsztatach Kultury

Sołtys na medal? Poznaliśmy najlepszych z najlepszych
Sołtys na medal? Poznaliśmy najlepszych z najlepszych

Fantastyczny weekend w Lublinie trwa. Przenieś się do świata baśni i fantastyki
Fantastyczny weekend w Lublinie trwa. Przenieś się do świata baśni i fantastyki

Zaufani lekarze najmłodszych. Ranking polecanych pediatrów w Lublinie
Zaufani lekarze najmłodszych. Ranking polecanych pediatrów w Lublinie

Najlepszego nauczyciele! Internet znów odrobił lekcje. I to z poczuciem humoru
Najlepszego nauczyciele! Internet znów odrobił lekcje. I to z poczuciem humoru

Z ser(c)em na dłoni. Za nami już V edycja Święta Lubelskiego Serowarstwa i Mleczarstwa
Z ser(c)em na dłoni. Za nami już V edycja Święta Lubelskiego Serowarstwa i Mleczarstwa

Tu monstera, tam doniczka, a jeszcze nawóz się znajdzie - Festiwal Roślin zawitał do Lublina
Tu monstera, tam doniczka, a jeszcze nawóz się znajdzie - Festiwal Roślin zawitał do Lublina

WSPA rozpoczyna rok akademicki. Studentów przyciągają nowe kierunki
WSPA rozpoczyna rok akademicki. Studentów przyciągają nowe kierunki

Przed nami finałowy weekend z Cyrkulacjami
Przed nami finałowy weekend z Cyrkulacjami

Nowatorska operacja barku w Lublinie. Pierwsza w kraju
Nowatorska operacja barku w Lublinie. Pierwsza w kraju

Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie