Stracił przytomność za kierownicą, uderzył w paczkomat i zawór z gazem

Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło dzisiaj przed południem na ul. Lubelskiej w Puławach. Na wysokości Lidla droga przez blisko godzinę była zablokowana w obydwu kierunkach. Ruch prowadzony był objazdami przez osiedle Górna-Kolejowa.

Kierujacy audi jadąc od strony Końskowoli dostał ataku serca i stracił przytomność. Jego samochód zjechał z drogi i uderzył w stojący koło Lidla paczkomat, uszkodził również znajdujący się nieopodal zawór z gazem. Na miejsce wezwano straż pożarną, policję i pogotowie ratunkowe. Ze względu na zagrożenie, wszyscy pracownicy i klienci pobliskich sklepów Lidl i Asmet zostali ewakuowani.

Jak informuje policja, do czasu usunięcia awarii przez pracowników gazowni, droga pozostanie nieprzejezdna. Mundurowi radzą nie zbliżać się do tego miejsca. Z zaworu ulatnia się gaz.

Aktualizacja: Gazownicy pracują jeszcze na miejscu, ale zawór został już zabezpieczony. Pracę wznowiły również pobliskie sklepy, a wozy straży pożarnej wróciły do garaży. Ruch na Lubelskiej odbywa się już bez zakłóceń.